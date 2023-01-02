长平观察：《流浪地球2》，太空“清零”政策

（德国之声中文网）两个女人拥有同一个名字，她们分别是两部电影的主角，而这两部电影也拥有同一个名字，只是后一部是前一部的续集，同时也是它的前传。听上去，这两个女人的故事一定很值得期待。

遗憾的是，这两个都叫韩朵朵的角色非常单薄无聊。在2019年上映的《流浪地球》中，女主角韩朵朵，则被设定为一个除了是个女孩之外一无是处的"傻妞"，等着自信满满的"天才哥哥"刘启带回家，一路都是拖累，最后被用来背诵洗脑教育的范文而发挥作用。

她不仅没有自我，甚至连名字都是别人的--收养他的男人韩子昂为了怀念自己病逝的女儿韩朵朵，给她取了同样的名字。在今年（2023年）上映的《流浪地球2》中，"真正"的韩朵朵成为主角，而且占了很长时间的剧情。她是一名身怀武功的航天员，甫一出场就让她表演了一个漂亮的摔打。随后，她的戏份占了半个小时以上，可谓浓墨重彩。然后，正如一些网民指出的那样，她的形象扁平苍白，无聊透顶。虽然她做过军医，去过太空站，但是这些安排只是为了让她方便被男主角之一的刘培强追求。她真正的任务是扮演一个患癌的妻子和母亲，温柔贤惠，而且还必须漂亮。

最让我惊讶的是一个剧情是，一家人在雪地里玩耍的时候，韩朵朵不小心弄掉了假发，露出了因为治疗而脱发的头，吓哭了孩子。刘培强上前深情拥抱，特写镜头--但是显然不是因为妻子的病痛，而是因为不再漂亮而尴尬。随后，无论在医院病床上，还是在外出旅程中，导演都让她一直戴着假发。

我不知道有多少人因为病情脱发或剃发之后会整天戴着假发，但是导演显然认为，按照流俗的审美标准保持漂亮是女人最重要的事情。

她的漫长戏份既不是和病魔作斗争，也不是为地球危机而焦虑，而是和刘培强谈恋爱，以衬托后者的铁汉柔情--尽管也是非常刻板印象而且矫揉造作的形象。

另外两个戏份很重的女人形象更加扁平，丫丫妈妈做的唯一事情就是生了个孩子，郝晓晞则是"一字不拉"地帮男性老领导念稿子，不念稿子的时候陪伴和照料老领导。

"严防死守，做好预案！"

厌女剧情在这部电影重并不是独立存在的元素，而是与它要传递的全部价值观珠联璧合--男性气质、民族主义和专制主义。

正如我在《长平观察：流浪地球，中共统治到何时？》一文中所指出的那样，在《流浪地球》中，直到太阳系末日，甚至地球移居新的恒星系以后，中国现有社会形态都不会发生任何改变。居委会、派出所、CCTV……整个统治体系跟今天一模一样。《流浪地球2》更进一步，不仅有精致的中山装，"中国制造"字样特写，还为俄罗斯站台。

显然，直到世界末日，中共不仅牢牢统治着中国，而且还掌控了联合国舞台，"为宇宙指明方向"。代表中共拯救地球的老领导周喆直重复着中国人耳熟能详的话语："严防死守，做好预案！""危难当前，唯有责任，团结是需要代价的！"甚至还有"应急防控中心"分发食物的场面。我不知道刚刚度过三年疫情防控的中国观众，如何能够为这些话语和画面喝彩？

影片中的"战狼"桥段也与时俱进，从吴京进化到了赵立坚。面对外国代表对危机方案的质疑，念稿工具人郝晓晞在联合国讲台上以中国外交部发言人的战狼风格说："我方开放地下城，是告知，不是征求贵国的意见！"

"不论虚实、不计代价！"

在这部电影中，质疑和抗议都一律被当作干扰领导的大政方针、宏图伟业的捣乱因素，需要果断地排除和镇压。在变成患癌的妻子和母亲之前，韩朵朵也曾身手矫健。如前文所述，她的出场就是一个漂亮的摔打，干净利落地将一个人打趴在地--这个人就是一名抗议者。抗议者被塑造成喧嚷、碍事而又危险的人群，对付他们不一定需要警察，人人都可以除之而后快。这就是专制政权希望丑化的异议者形象。

影片的重头戏之一，是用地球所有的核武器炸掉月球。核弹来自不同时期和不同国家，有着不同的加密系统。由于时间紧迫，决策者当机立断，准确让233位来自世界各国的宇航员充当人肉引爆器，带着核武器遥控器登陆月球，近程遥控引爆三千多枚核弹。这是何等草菅人命的专职思维！

专制者喜欢冒险，将违反科学的鲁莽包装成自己的英明神武。在三国技术人员下水恢复全球互联网络连接的剧情中，联合政府中方代表周喆直武断指挥，哪怕没北京根节点没连上、冒着撕裂地球的风险也要直接点火，结果纯属偶然事件侥幸成功，周喆直则傲然宣告："我们的人一定能完成任务，不论虚实、不计代价！"

"不计代价"的疫情"清零"政策的逻辑原本也是如此：万一碰巧成功了呢？

作者长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

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