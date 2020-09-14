长平观察：“求和”说，战狼外交泄露天机

（德国之声中文网）“台海兵凶战危，这人前来大陆求和”，中国央视在社交媒体上用这个标题来报道台湾国民党王金平率团出席即将在福建厦门举办的统战活动“海峡论坛”，引发台湾朝野哗然，连国民党自己都觉得丢脸，宣布取消行程。

这句话未必出自央视主持人李红之口——她多半只是照本宣科，但也不会劳驾央视或者宣传部门高层领导润笔。两岸关系的定调，参与节目的编辑记者都必须烂熟于心。换句话说，尽管央视后来删除了节目，但这并不是一次意外的报道事故。在我看来，这句话泄露天机，如同央视提前念出了为未来准备的新闻稿。或者说，这正是央视梦想的新闻。



央视泄露两大“天机”



“台海兵凶战危”，是真的要去“解放”台湾吗？至少目前不是。迄今为止，军演的目的就是恐吓，希望台湾求和。求和是什么意思？就是被吓到言听计从，让中国大陆顺利地全面布局，通过媒体渗透、经济控制、人心收买和国际交易等方式“和平解放”台湾。这是天机之一。

有心的读者可能会注意到，国民党不是一直在求和（他们的用词是“确保台海和平”）吗？央视为什么还要说“这人前来大陆求和“？这就是天机之二：国民党在中共眼里已所剩无几，可以忽略不计了。北京的军演震慑的是绿营及其支持者，当然是希望他们前来求和。传言王金平临行前与总统蔡英文秘密会晤，也将在“海峡论坛”代她传话。私下传话，在大陆看来当然就是求和了。央视一得意，就给提前泄露了。

国民党的悲剧在于，因为拥抱中共而失去台湾民心，又因为失去台湾民心而被中共弃用。2005年国民党主席连战访问大陆，中共沿途安排小学生夹道欢呼“连爷爷”，成为媒体上的笑料。然而，今天的国民党，想要这种笑料都得不到了。这是一种政治待遇。为什么越讨好待遇越低？不仅仅是因为人贱无格，更是因为你一无所有。



央视会给王金平公开道歉吗？



好吧，说国民党在中共眼里一无所有、一钱不值也不公平。此次风波中也能证明，国民党至少还有私下传话、代人求和的功能。因此，央视这样公开鄙视国民党，并非官方本意。

台湾舆论哗然之后，中国大陆官方与央视采取了一些补救措施。央视从微博上删除了报道视频。主持人李红还在讨论节目中强调，两岸关系出现热对抗，王金平带团参加海峡论坛，显然是国民党希望能发挥冷却作用，此举“无疑是迈出非常积极的一步”。随后，她又解释称，“求和”指的是“寻求和平”，本意是“促进两岸沟通与和平”。央视再发时评，强调欢迎王金平率团出席论坛。中国国台办发言人马晓光也表示对王金平率团出席论坛表示欢迎。

本文作者长平

了解央视管理的人知道，从这些处理措施可以看出，这个标题连“报道事故”都算不上。台湾中时新闻网报道称， 有消息指出，在国台办协调下，央视主持人李红原已提交一份道歉声明的草稿给国民党，但李红后来并未“照稿”致歉。除非国民党或者台湾舆论又能力给北京施加更大的压力，公开道歉这个面子恐怕是不会给王金平先生了。



“战狼外交“用力过猛？



央视为什么这么口无遮拦？ 出事后为什么拒绝公开道歉？其背景就是中共正在四处“亮剑”的“战狼外交”。这一外交策略鼓励对外粗鲁凶狠，说错了也没什么大不小。外交部发言人赵立坚毫无依据宣称新冠病毒来自美国，在过去可能会被认为有失体面，现在可能会得到奖赏。

有些网民以为外交部发言人“雷语“不断，是因为他们个人素质太低；有些专家学者则认为“战狼外交”来自习近平的强硬个性。其实这些判断都不够准确。中共外交曾经非常在意“礼仪之邦”的风范，到了胡温时代，"中国模式"被官方刻意塑造，"大国崛起"带来了粗鄙的民族主义情绪，外交领域就出现了举世皆惊的变化。当时外交称之为中共的“粗鲁外交”。到了习近平时代，外交政策再由粗鲁的防守转变为主动进攻，升级为“战狼外交”。2012年开始我就在文章中多次讨论这个话题。

延申阅读：“粗鲁外交”能让世界闭嘴吗？



央视此次报道，被认为是“战狼外交”用力过猛的一个例子。

从“礼仪外交”到“粗鲁外交”，再到“战狼外交”，并不是因为中共外交人员和宣传机器变得愚蠢了，而是他们认为这样做更有利可图。正如国民党被吓得魂飞魄散一样，世界上很多国家和政党对此也很买账。

因此，是否“用力过猛“，取决于对方的反应。最近美国特朗普政府对中国频繁”亮剑“，中国外交部连 “严重抗议”都没怎么说了，中国警方也没有抓几个美国“毒贩”来枪毙，小粉红也没有杀气腾腾地“出征”。在加拿大开跑车高喊“NMSL（你妈死了）”的海外富二代躲到哪里去了？相反，外交部发言人调整形象， 派出了文质彬彬的汪文斌。外交部长王毅也表示“拒绝脱钩，保持合作”。

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

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