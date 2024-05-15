长平观察：《歌手2024》，竟无一人是男儿？

湖南卫视《歌手2024》引发了中国网络上的“战争”。时评作家长平认为，宣传片和娱乐片是同一枚硬币的两面。湖南卫视只要将硬币翻过来，就无缝连接地从“纯娱乐”吸金模式变成了重口味的爱国营销吸金模式。

“爱国生意”一家独大 图像来源: imago images/ZUMA Press

（德国之声中文网）湖南卫视的一档娱乐节目《歌手2024》引发了“战争”，因为邀请来的两名外国歌手排名领先，中国网民群情激愤，誓言要“打败洋人”；韩红、纪敏佳等知名歌手宣称“我是中国队（歌手），我请战”；腾格尔则回应呼吁他“速归驱洋救国”的网民说：“我都看见了！”

排名第三的中国歌手那英虽然被塑造成“爱国将领”，但也没有躲过网民的年龄歧视和性别歧视，被称为“五十加女士守国门”（或者更直接地称“五旬老太守国门”），让人想到习近平2012年要求“深刻记取前苏联教训”的讲话中称“竟无一人是男儿”。

湖南卫视的“爱国生意”

这几年中国百业萧条，一家独大，那就是——从“离岸”爱国网红，到高科技企业、电动汽车公司，都要跟爱国主义和民族主义扯上关系。显然，在所有的爱国营销中，湖南卫视手段最为高明。它不等爱国网民找茬，而是主动把“敌人”请进来，把靶子竖起来，但自己并不打，引诱网民开炮，同时控制战火，宣称赛程严谨，公平公正，形成“争议”现象。果然，争议带来流量，其下“芒果超媒”股价大涨，一天增长近50亿元。

那英女士被网民PS图片，加上“叶赫那拉氏”的谐音梗，俨然成为了慈禧太后。毫不掩饰的“义和团”再现，让很多人感到担忧。他们怀念湖南卫视清纯的“超女”时代——当时的选秀节目虽然千方百计打包一些爱国爱党的歌曲，但还是成功地把自己塑造成远离政治宣传、只想好好唱歌的“纯娱乐”。

由于“文革”中所有文艺作品都成为赤裸裸的政治宣传，“改革开放”以后，“远离政治”的“纯文学”、“纯艺术”和“纯娱乐”等口号深得人心，成为“不碰政治”的政治反抗。在“六四”血腥镇压之后，又转而成为人们逃避政治责任甚至迎合政治宣传的借口。甚至从台湾和香港到大陆淘金的歌手，一边转发国庆党庆宣传，登台春晚表演，一边还要宣称“对政治不感兴趣，只想好好唱歌”。

娱乐业真的能够远离政治吗？湖南卫视真的“只想好好唱歌”吗？

欧阳娜娜赴陆唱“我的祖国”台湾民众怎么看? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

“外国真正好的东西都没有来”

刚刚过去的上个周六，2024年度欧洲歌唱大赛（ESC）落下帷幕，瑞士选手尼莫（Nemo）获得冠军，成为赛史首位夺冠的非二元性别歌手。看上去，它似乎成功回避了因以色列参赛而惹发的政治争议。但是，众所周知，欧洲歌唱大赛从来都是一个政治抗争的舞台，LGBTQIA+的权利是其中一个重要部分。尼莫的夺冠歌曲《密码》（The Code），讲述作为非二元性别者的自我探索之旅。他宣称通过参赛为整个社会挺身而出。

2013年俄罗斯通过反同性恋法律，2014年又吞并克里米亚，作为一种政治反弹，2014年欧洲歌唱大赛上奥地利“变装皇后”孔奇塔·武斯特（Conchita Wurst）获得广泛的支持并最终夺冠。

中国娱乐行业的人们，当然知道LGBTQIA+的权利和妇女权利一样，都是政治议题。所以在国家政治趋向保守的时候，他们也不会为LGBTQIA+人士提供舞台。在网民展开“华语歌坛保卫战”的时候，有人说外国真正好的东西都没有来。在欧洲歌唱大赛的历史上，男同性恋、女同性恋、跨性别者、双性别者都曾经摘取桂冠。的确很难想象同样的事情发生在中国；如果发生在中国，又会发生怎样的“话语乐坛保卫战”。

娱乐片与宣传片

是欧洲的歌手们都不肯好好唱歌，而是喜欢搞政治吗？我想借用中国古人的话来回答这个问题。《诗·大序》曰：“诗者，志之所之也。在心为志，发言为诗，情动于中而形于言。言之不足，故嗟叹之。嗟叹之不足，故咏歌之。咏歌之不足，不知手之舞之足之蹈之也。”世界上并没有言不及义的“好好唱歌”，所有的公开表达都会受到政治影响，同时会影响政治。在言论相对自由的欧洲，歌手们也要借用舞台来表达抗争。在言论审查无所不在的中国，“对政治不感兴趣”实际上是一种政治宣传话语。

我曾经在《长平观察：那些“自毁人生”的脱口秀演员们》一文中介绍，在当年的纳粹德国，宣传部长戈培尔严密计划和监控之下的娱乐业，绝大多数都是“纯娱乐片”，是“一些轻松愉快、不怀恶意，在制作技术和艺术表现上非常优秀的娱乐电影”，“在那些电影里面，小姑娘钓得金龟婿、爱情永远至上，大家彼此打招呼时从来不喊‘希特勒万岁’——一切都让人根本感觉不到第三帝国的存在。德国电影观众可以在那些影片里面找到自己一直追求的东西，来满足个人的梦想”。

当整个电影业被划分为宣传片和娱乐片时，很多从业者都会为从事娱乐片感到高兴。殊不知，宣传片和娱乐片只是同一枚硬币的两面。湖南卫视只要将硬币翻过来，就无缝连接地从“纯娱乐”吸金模式变成了重口味的爱国营销吸金模式。

作者长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2024 年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

长平观察,歌手2024,湖南卫视,那英, LGBTQIA+,爱国主义,民族主义,欧洲歌唱大赛,娱乐片,宣传片,爱国营销,纯娱乐