长平观察：欧阳娜娜，每年都要好好表现哦

（德国之声中文网）"台当局放完狠话又怂了？"这是10月2日中国官媒《环球时报》的标题。其文章说，9月30日，欧阳娜娜、张韶涵因参加央视国庆节目，被台湾陆委会扬言要对其罚款50万元新台币。但就在当天，陆委会及不少台湾绿营政客又来了个"大拐弯"，不再提"罚款"一事。陆委会表示 "不会任意使用公权力"，在这篇文章中成为"作为开脱"的借口。文章引用"不少台湾网友"的话嘲讽陆委会等机构和政客"会叫的狗不咬人"、"虎头蛇尾"。

很多台湾读者可能感到困惑：欧阳娜娜、张韶涵为央视演唱"爱国歌曲"之后，大陆媒体会去挑衅台湾当局：说好的罚款为什么又不执行了？正如我在《长平观察："求和"说，战狼外交泄露天机》一文中所说，"祖国强大了，台湾害怕了"是中共舆论宣传的重点之一。

延伸阅读：长平观察：“求和”说，战狼外交泄露天机

中共的导弹的确吓倒了很多台湾政客，但是陆委会不敢任意对欧阳娜娜罚款这件事应该跟导弹无关。一个民选政府的权力边界在哪里，首先是如何跟选民交代的问题。很难想象，王菲、那英等中国歌手到台湾参加政府庆典活动，高唱"爱台"歌曲，然后全身而退。台湾人对这样的管制并不陌生，两蒋时代对社会的严格控制阴影仍在。民进党政府的有些政策，已经被批评涉嫌妨碍言论自由。而且，台湾也希望以民主自由区别于中共专制政权。在民主社会，"当局放完狠话又怂了"，并没有《环球时报》说的那么丢脸。在中国，一个城管都可以威风凛凛，说一不二，也并不那么值得骄傲。

"我的祖国"被谁占有？

那么，不被罚款的欧阳娜娜、张韶涵等为中共庆典活动献歌的台湾艺人，到底有没有问题呢？

为这些艺人辩解的理由主要有两种：第一，台湾是民主国家，人民有言论自由，有选择不同政治立场的自由--包括支持专制政权的自由；第二，他们并不是出卖良心，因为他们心里就是那样想的--为此，艺人们也总是这样表白：我是中国人，热爱我们的祖国，我真的好喜欢这首歌。

爱国主义并不是一个抽象的表达，都有具体的环境。英国作家伍尔夫说："'我们的祖国'在她历史的大部分时期把我当奴隶对待……作为女人，我没有祖国。"在罗马尼亚共产专制时代逃往德国的作家赫塔·米勒说："我不喜欢'故乡'这个词，它在罗马尼亚被两种人占有着。一类是村里的施瓦本波尔卡男人和道德专家，另一类是政府的机关干部。"

在中国，"我的祖国"被谁占有着？我想每个台湾艺人都知道答案。爱国就等于爱中共，这是这个党不仅没有否定，而且还大肆宣传的一个事实，一种要求。如果一个台湾艺人像七十年前的中共对待当时的中国执政党国民党那样说，我热爱祖国，所以我要求推翻专制，建立民主中国，那么你也差不多等于台独了。

欧阳娜娜参与演唱的歌曲《我的祖国》，是中共宣传中排名靠前的爱国歌曲，来自1956年出品的"抗美援朝"电影《上甘岭》。歌中唱到："朋友来了有好酒，若是那豺狼来了，迎接它的有猎枪。"中国的小学生都知道，放在两岸关系的背景中，"豺狼"指的是民进党政府及其支持者，有时也指挥动中华民国国旗的人，例如周子瑜；"猎枪"指的是对准台湾岛的导弹，和愈演愈烈的军事威胁。帮助北京向台湾发出威胁，这已经远远超过了言论自由的范畴。

中国舆论并不认为欧阳娜娜上央视唱歌时在行使政治表达的言论自由。恰恰相反，它认为台湾人没有自由表达的权利，只能爱党爱国。因此，用言论自由为她们辩护是荒唐的。

参与对言论自由的打压

在中国赞同爱国主义不仅不是言论自由，而且恰恰相反，它参与了对言论自由的打压。这一点欧阳娜娜等台湾艺人可能很难理解。他们声称"我是中国人"、"反对台独"的时候，就是对中国封杀和威胁另一方政治立场的支持。

更可怕的是，这种威胁不仅指向持不同政见者，也指向自己。网上有一个帖子对 "祝福国庆节快乐的中国台湾艺人"一一点名之后说："其他台湾艺人今天又不在了吗？对比去年70周年的祝福，今年真的被ww（注：湾湾，对台湾的蔑称）当局吓到了吗？别说看不到，内地艺人微博满屏的祝福，你们应该不会眼瞎。想在祖国混，尽快选边站，别当双面人。贴一下2019国庆70周年有发微博转发表达祝贺的台湾省艺人，今年这些人去哪里了？"

对于这类"大是大非"问题，中国的网络审查异常严格，当局不同意的每一个字，几乎都发布出来。因此，把这些帖子当作纯粹民间的极端声音，恐怕有些太天真了。

台湾省艺人欧阳娜娜，每年都要好好表现哦。

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。