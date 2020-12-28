长平观察：来自张展的新年礼物

(德国之声中文网)“你不觉得你把我推上被告席，你的良心会告诉你这是错误的吗？”张展在法庭上对审判长说，“在你纠正你的错误之前，我没法回答。这是审判你的法庭，不是审判我的法庭。”这是这位中国律师、公民记者送给全世界的新年礼物。

人类终于告别灾难深重的2020年，进入满怀希望的2021年。为了抗击新冠病毒，全世界施行了前所未有的封禁措施。尽管如此，伴随着我们进入新年的疫情数字，是来自191个国家和地区累计报告超过8300万确诊病例， 181.9万名患者死亡。新冠病毒和它的变异病毒仍在扩散之中。

同样前所未有的事情是，国际专家迄今未能去疫情首发地中国武汉调查。一再讨好中国政府的世界卫生组织都一再强调病毒源头调查的重要性，而且一再满足中国政府审查专家名单的要求，但是中国政府仍然一再反悔。我并不愿意相信人为制造病毒之类的阴谋论，但是中国政府阻止专家调查本身就是反人类的行为，不应该被文明社会容忍。

尤其让人震惊的是，几位中国公民记者，陈秋实、方斌、李泽华与张展，试图冲破中国政府严密的信息封锁，前往武汉报道疫情，均被“强制失踪”。2020年12月28日，张展被上海法院以“寻衅滋事罪”判刑4年。

正如中国数字时代网站年终报告中指出，“2020年从李文亮训诫开始到张展审判结束”，中国政府“告诉了我们它在疫情中扮演的‘重要角色’究竟是什么”。

张展在法庭拒不认罪

“这个国家之所以衰败，正是因为你有这些荒谬的问题”

跟几乎所有被捕的人权律师和异议人士一样，张展在拘押和审讯中遭受了酷刑。经历过酷刑的人权律师李和平说，此种折磨 “一秒钟等于一万年”。在无比残忍的身体摧残、精神折磨和对亲人的威胁中，很多人都不得不暂时妥协。张展是少有的绝不妥协者之一。浑身病痛、骨瘦形销的她坚持长达半年的绝食抗议。据律师透露，看守所只得安排人员强迫灌食，或是以胃管来强迫她进食。由于她会尝试拔掉胃管，所以她的腰间被绑了个约束带，她上厕所需要他人从旁辅助。

在如此痛苦之中，张展坚决不认罪。公诉人指控她犯下寻衅滋事罪的证据，仅仅是她通过社交媒体发布了武汉疫情的信息。针对这些信息审判公民，是政府对言论自由的严重侵犯。在法庭上，针对公诉人的提问，张展说：“这个国家之所以衰败，正是因为你有这些荒谬的问题。”她当庭重申，公诉人指控她在武汉制造谣言的举动，便是中国政府控制言论，使中国社会不安全的一个范例。

"被判颠覆中共政权罪于我是莫大荣耀"

长期记录反抗运动的艾晓明教授称赞张展说，“她就像一根刺一样地存在着了，孤立、稀有、弱小又坚不可摧”，“从如此的污浊里横空出世，像今夜的天使一样纯洁，想人所不敢想，道人所不敢言”。她说审判张展的法庭上从来也不缺乏英雄：林昭、张春元、遇罗克、王荔蕻、谭作人……

本文作者长平

南方街头运动的成员也曾经坚持彻底反抗，在法庭上发出惊天动地的呐喊。2015年以“聚众扰乱公共场所秩序”和“寻衅滋事”罪名被判刑6年的郭飞雄，在法庭上痛斥"中国土地上所有的暴君、所有的压迫者以及所有的反民主黑恶分子们"，"在经历了极权主义酿成的惨绝人寰的历史悲剧后，你们依然持守其衣钵倒行逆施，不择一切手段的维护权力私有和全面专政"。同年以寻衅滋事罪被判刑4年6个月的王默宣称，"颠覆任何执政党的执政权是每一个公民的宪法权利"，"在这里我郑重声明，一直以来我主观意愿上想颠覆的是中国共产党专政这个独裁政权"，因为"中共自1949年以来直接、间接迫害致死了1亿多国人生命，这样一个罪恶滔天的独裁政权是一个赤裸裸的反人类集团，它是有史以来全人类历史上黑暗、最邪恶、最残暴的政权"，"颠覆这个政权我没有罪"。

2017年以“煽动颠覆国家政权”和“寻衅滋事”罪名被判刑8年的吴淦（网名“超级低俗屠夫”）也通过父亲发表公开声明："被判颠覆中共政权罪于我是莫大荣耀"。"一份出自独裁专制政权的有罪判决书，就是颁给民主自由战士的一座金光闪闪的奖杯。"

在被捕之前，张展发表文章说：“若人生只剩下恐惧，那我能做的就是只有和恐惧反复地较量，直到跨越恐惧为止。”和她在法庭上对法官和公诉人的质问一道，这是张展送给全世界的新年礼物，我们收到的最宝贵的新年礼物。让我们跨越恐惧，满怀希望去战胜瘟疫，也战胜极权。

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

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