长平观察：李克强，从“好总理”到“英明领袖”？

（德国之声中文网）我曾经说过，就是一只青蛙坐上中国总理的位置，它也会是"人民的好总理"。人们会说，难道你没看出这只青蛙的儒雅帅气吗？因为它本来是一个王子啊！这是因为，明君、贤相加清官，是中国皇权传统中理想的政治模式。专制政治的性质决定了，这种理想模式从来没有在现实中存在过，但是它一直在人民的想象中延续至今。

中共建立政权以后，由于宣传机器的洗脑功能空前强大，这种民间的想象更加丰富。"文革"之后的影视作品中，彭德怀、贺龙、陈毅等"元帅"都被渲染成刚正不阿的清官。但是，作为"明君"形象连连破产之后的替代品，中共宣传最为成功的塑造还是"贤相"--除了双手沾满"六四"镇压鲜血的李鹏之外，其余无一例外都是"人民的好总理"。从周恩来、朱镕基、温家宝到李克强，总理们都清廉正直，体恤民情，而且忍辱负重，委曲求全。

2012年11月《纽约时报》的一篇报道称李克强是中国改革的希望。报道说，李克强是中国受教育程度最高的领导人。"和熟稔枯燥无味的共产党教条和苏联经济理论的上一代中国领导人不同，英语不错的李克强对自由思想涉猎甚广"；"他在1978年进入北大时，充满了对西方观念的渴求，以及对个人权利、市场经济和民主制度的好奇"。

不搞"大水漫灌"等于反对 "动态清零"？

十年时间过去了，当了两届总理的李克强没有给中国带来任何政治改革。即便他没有参与推动政治的倒退--其实这是一种可疑的判断，正如周恩来亲手签署了很多处决令，但是人们仍然认为"文革"的罪恶与他无关--至少他没有能够阻止这种趋势。不过，人们的想象力不会因此而枯萎。跟其他"人民的好总理"不同的是，在总理任期即将结束的时候，李克强还被寄与了"明君"的期待。

中共二十大即将召开，习近平能否连任成为舆论关注的焦点。从三个月前上海实施"清零"封城政策引发民怨沸腾的时候开始，"习李斗"的传言开始升温，甚至出现了"习降李升"的结论。

《华尔街日报》5月发表的一篇文章中称，长期被习近平边缘化的李克强，正凭借自身影响力重新活跃起来，成为中国政府高层近十年未见的一股潜在制衡力量。据接近决策层的人士说，李克强的举动得到一些中共官员的支持。

7月20日，李克强在人民大会堂出席了世界经济论坛全球企业家视频特别对话。舆论留意到，他仍然没有公开对习近平不断强调的"动态清零"政策表示支持，而是两次强调不搞"大水漫灌"。语义模糊的不搞"大水漫灌"，被想象成为对"动态清零"政策的异议。

中国模式的核心姓甚名谁？

中共政权从来没有停止过"宫廷斗争"，但是外界对"宫廷斗争"的期待总是落空。不要说"习降李升"的结论太过牵强，即便李克强戏剧性地登上权力宝座，成为中共领导人的新面孔，他真的能带来新的希望吗？

人们似乎忘记了2012年前后舆论对于习近平的形象塑造。当时，他被认为是理所当然的政治改革者，必将带领中国进入民主政治的新时代。在重庆"唱红打黑"的薄熙来被押上审判席，舆论对于习近平的想象达到高潮。我很不合时宜地写了一篇文章《每个官员都姓薄》，指出在重庆模式和中国模式之间，并没有不可跨越的鸿沟。两种模式的冲突之处，不过是一个人不能容忍缩小版的自己，何况它还赤身裸体。

我认为，就一个整体的中国模式来说，每一个地方都可能成为下一个重庆，每一个官员都可能步薄熙来的后尘。因为这种模式的核心，就是权力不受民众监督，变成一个个无法控制的怪兽，而这些怪兽又在经济上尝到了资本贪婪的盛宴，谁也无法阻止它们最终走向罪恶的深渊。

今天，人们将"人民的好总理"想象成未来的"英明领袖"，就能改变这种模式吗？

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

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