长平观察：“有的国家一直处于戒烟状态啊”

韩国总统尹锡悦突然发布戒严令，但是仅仅持续了6个小时。时事评论作家长平指出，这场政治“闹剧”令全世界震惊，在中国更是引发特殊的历史回响。

资料照片：2019年香港举行纪念六四的烛光晚会 图像来源: Kin Cheung/dpa/picture alliance

（德国之声中文网）“没有决断力，拿坦克压过去啊！”一位IP地址为北京的网友在新浪微博韩国戒严的新闻下留言说。另一位接着说：“来自北京的地狱笑话。”

本周二，韩国总统尹锡悦突然发布戒严令，仅在150分钟后便遭到国会否决，6个小时之后就被迫宣布解严。根据韩国宪法，总统有权因紧急情况宣布戒严。但是，如果国会过半数议员要求解除戒严时，总统应该收回成命。这场政治“闹剧”令全世界震惊，在中国更是引发特殊的历史回响。

韩国执政党要求总统停职：国家面临巨大危险

八九六四之后，“首都戒严”、“戒严部队”和“共和国卫士”等用语都带着肮脏的血腥气息，无论官方还是民间都不会轻易提及，归入所谓“震耳欲聋的沉默”之中。借助这则出人意料的韩国新闻，这段历史暂时变得隐约可以言说。当天，“韩国总统发布紧急戒严令”登上微博热搜榜首，而且相关话题占据热搜榜前五分之三。

客座评论：韩国短命戒严与北京戒严

“拿坦克压过去啊！”

“拿坦克压过去啊！”这是1989年6月9日，六四镇压之后，邓小平在“接见首都戒严部队军以上干部时的讲话”中的一个句子。由于他吐字含糊，其意思存在争议。在官方整理后的版本中，意思是“如果用坦克压过去，就会在全国造成是非不清”，是在表扬解放军没有更疯狂地滥杀无辜。

89年六四事件：举世闻名的“坦克人”一幕 图像来源: Jeff Widener/AP/dpa/picture alliance

当时北京和全国各地城市的街道上血迹未干，无论邓小平的原意如何，“拿坦克压过去啊！”都令人不寒而栗。即便按照官方版本，解放军是否血洗天安门，完全取决于他们的意愿。邓小平表扬的是：你们没有拿坦克在天安门广场压过去，而只是用机关枪在北京的大街上屠杀了大批抗议学生和民众，“让大家看看，解放军究竟是什么人，……人们就不得不承认，解放军是人民的子弟兵。”

韩国的民主转型筚路蓝缕，“总统不得善终”成为一个政治诅咒。尽管如此，中国人看到了，在韩国的民主制度之下，总统发布戒严令之后，国会议员可以召开紧急会议予以否决，而且总统只好服从。是否“拿坦克压过去啊”，并不取决于戒严士兵的良心，更不需要一位凌驾于所有权职之上的幕后老人的英明决策。在此，“让大家看看，解放军究竟是什么人”成为一个地狱笑话。

跪请全国人大

1989年，抗议学生也曾寄希望于中国宪法中规定的最高权力机关、也是至今还被西方媒体和学界称为“国会”的全国人大。

当年4月18日上午，数百名学生在人民大会堂前台阶静坐，要求政府接受七项诉求。学生领袖王丹和郭海峰得以进入人民大会堂，向信访局局长提交请愿书，如同泥牛入海。4月20日，北岛等150名作家和学者连署声援学生的请愿信，送交全国人大，但未获接收。4月22日，郭海峰、张智勇和周勇军等三名学生领袖登上人民大会堂台阶，跪请领导人出来接受请愿书，再也没有得到理睬。

在随后的整个抗议过程中，学生和知识分子都没有放弃呼吁全国人大行使法定职权。

并非只有学生如此天真。5月21日，中共中央政治局常委胡启立来到总书记赵紫阳家中，商量敦请出国访问的全国人大常委委员长万里提前回国，召开紧急会议，讨论北京戒严是否合法，并讨论对学生运动的定性问题。

六四镇压之后，“天安门母亲”抗争组织和良知医生蒋彦永等个人也多次致信全国人大，要求平反六四、追究屠杀责任。尽管每年春天，全国人大政协都劳民伤财，在人民大会堂隆重开会，甚至假装热烈讨论，但是六四事件对他们来说，照常是“震耳欲聋的沉默”。

“几十年如一日”全面戒严

韩国总统尹锡悦宣布戒严之后，戒严司令部随即发布通告，宣布禁止国会、地方议会及政党活动，管制媒体和出版物，禁止举行集会和示威游行，禁止罢工。

“有的国家一直处于戒严状态” 图像来源: Kyodo/AP/picture alliance

一位中国网民在新浪微博相关信息下留言：“如果戒烟就这些内容，那有的国家一直处于戒烟状态啊。”“戒烟”二字并非是这位网友或者我的笔误，而是中国网民出于政治恐惧，习惯性地用同音字替代来躲避无所不在的言论审查。这也正是“有的国家”长期处于极端戒严状态的一个例证。

恍然大悟的并非只有这位网民。新浪微博上多次出现类似隐晦评论。在X平台等境外社媒上，这类评论更是随处可见。

因此，专制国家的问题并非只有“国会”是橡皮图章，而是几十年如一日的全面戒严。疫情三年的封城经历，更让普通中国人也能了解，执行戒严的武器不只是坦克和机关枪，还有“健康码”等数码科技；执行戒严的部队不只是“人民解放军”，还有随处可以调动的“朝阳大妈”和“大白”。



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作者长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆·人权博物馆总策展人，现居德国。

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