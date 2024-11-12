长平观察：既怕他们“举纸”优雅，又怕他们“骑行”怪状

有网民评论“夜骑开封”事件说，当局不怕他们“骑行”怪状，就怕他们“举纸”优雅。时事评论作家长平认为，当局两者都怕，因为这两者之间共享着两个大字，那就是“自由”。

继“白纸”之后，“骑行”也成为禁忌？ 图像来源: Anthony Kwan/Getty Images

（德国之声中文网）我曾经对一位年轻的朋友说，我们上大学的时候，如果有学生挨个寝室敲门，说我们上街游行去吧，大有可能会被视为令人敬佩的勇敢者。你们这一代呢？这位朋友回答说：他/她大有可能被当作神经病。

我们用这个例子来区分六四镇压前后不同代际大学生的精神状态。上世纪八十年代的大学生还是“天之骄子”，毕业之后大多包分配，有住房，收入稳定，也就是今天很多年轻人梦想的“进入体制内”。但是，他们反腐败，反体制，要民主，争自由，上街游行。今天的大学生，毕业即失业，卷不动，躺不平，但是他们爱体制，护党国，警惕西方，不愿或者不敢抗议不公。

这当然是一种简单化的描述。从今年六月到本周之前，在郑州，假如有大学生挨个寝室敲门说，我们骑（自行）车去开封吃包子吧，他/她也会得到热烈的响应。

“梦寐以求，爱和自由”

事情缘起于郑州四名女大学生，一时兴起，夜里骑车50公里，耗时三个多小时，从郑州前往开封，吃了一顿灌汤包子。

她们拍摄了视频，发布到社交媒体平台，引得同学们纷纷效仿，开始陆陆续续，终于浩浩荡荡，多达20万青年男女夜骑开封。

集体夜骑像病毒一样传播开来。武汉、南京、合肥、成都等地大学生也纷纷跨上单车，据称还有来自天津的大学生骑逾一百公里前往北京天安门广场。

对于这一“骑行”怪状，开封和郑州的地方政府刚开始莫名兴奋，热烈欢迎——既能振兴旅游经济，又能提高知名度，何乐而不为？但是，当局很快意识到，让年轻人群起上街，蜂拥上路，显然让人心惊胆战。

大多数骑行者不带政治目的，认同的口号是“青春没有售价，疯狂就在当下”，甚至扯起大幅五星红旗。但是，也有人含沙射影地咏叹道，“欲买桂花同载酒，终不似，少年游”。更有甚至，若干大学生挂出了呼唤自由的旗帜，例如“自由，我踏马来辣（啦）”、“自由者无畏”、“梦寐以求，爱和自由”和“我他妈活一天灿烂一天”等等。

“这个事件已发展成政治运动了”

对于年轻人的饱满热情和旺盛精力，专制强人可能为其所用，如中国历史上的红卫兵，德国历史上的希特勒青年团。但是，今天的中共并不像它宣传的那样自信满满，大学生集体上街，只能让他们想到六四和坦克。

禁令比单车跑得更快。郑州、太原、西安等地院校发文禁止跨地骑行；有的大学禁止学生擅自走出校园，除非得到学校签发的“临时出门证”；三大单车供应平台出台限制用车措施；媒体连续发表文章批评“夜骑”行动。

“昨天不让骑车，今天不让走路”，郑州一些地段实行交通管制，连走路都可能受到盘查和阻止。

按照当局的逻辑，如此壮观的集体行动，不可能没有“境外势力”的参与。果然，据报道，河南一所大学发通知说：“当然也有别有用心的反社会人员或者境外敌对人员的加入，想想当年香港的暴动，同学们就可以理解省教育厅和公安为何如此重视了！”还有校方在微信群组里警告学生：“厅里已经打过电话了，这个事件已发展成政治运动了，参与了一辈子都完了。”

“吃完包子我们就返校啦”

四位夜骑先锋女子大概并不知道，自从2003年12月习近平前往北京月坛庆丰包子铺进行吃包子秀之后，“包子“就成了他的代称之一——多见于X（原推特）等境外社交平台。

X平台用户“墙国荒诞字”制作了一首讽刺歌曲，其中唱到：“党啊亲爱的妈妈，您不要慌不要怕，我没有说您的坏话，我只是想到开封吃包子，和同学们说说话。……开封的包子好吃个头大，吃完包子我们就返校啦，您放心吧！”

我仍然相信，中共对六四运动的血腥镇压，以及其后严丝密缝的洗脑教育，导致几代大学生非常不一样的精神状态。但是，从白纸运动到上海万圣节的事实让我明白，年轻人并不缺乏上街的热情。

有网民评论说，当局不怕他们“骑行”怪状，就怕他们“举纸”优雅。实际上，当局两者都怕，因为这两者之间共享着两个大字，那就是“自由”。



作者长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆·人权博物馆总策展人，现居德国。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究