 长平观察：方方日记“客观上可能被利用” | 专栏:长平观察 | DW | 22.04.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

长平观察

长平观察：方方日记“客观上可能被利用”

武汉作家方方在西方出版日记被围攻。时评人长平指出五毛话语两大变化：从“迎合西方文化”到“没有讴歌政府”，从反驳直接批评体制到攻击“客观上可能被利用”。

Buchcover: Wuhan Diary: Dispatches from a Quarantined City von Fang Fang (HarperVia)

《武汉日记》的英文版封面

（德国之声中文网） “犹大——从苏联滚出去！”1958年，帕斯捷尔纳克获得诺贝尔文学奖，被苏联作家协会开除，苏联“小粉红”上街游行，高呼口号，要求将他驱逐出境。此前，他的小说《日瓦戈医生》不能在俄国出版，辗转到意大利面世。

我只是突然想起它来。一个作家因为写作而被“祖国人民”辱骂，甚至迫害致死，这样的故事太多了，是专制社会的家常便饭。我至今还记得年轻时坐在午后的阳光中阅读《日瓦戈医生》的情形。它缓慢而抒情地讲述着人性、爱情与时代，为什么成为作者的罪行？

我不希望听见人们为方方的《武汉日记》辩护说，她写得非常温和，也肯定了政府抗疫的成就，讴歌了“正能量”。首先，这是对一部文学作品的污辱。其次，这种辩护是无效的。“新中国”的第一起大规模“文字狱”胡风反革命集团案，逮捕、隔离和停职反省两百多人，清查两千多人，其间的“罪证”又有多激烈呢，不过是领导和领袖不高兴而已。

延伸阅读：方方：“如果连我都不能容，人人都会害怕”

放在这样的历史背景中，我们才不会对方方被围攻的闹剧惊诧莫名。也许正如胡锡进在和她的最新争论中所说，“你被‘打倒’了吗？你不是都好好的吗？……你总体上应当算是我们社会每一个时期的幸运儿。”他说得没错，在这样的社会，一个作家出版日记被辱骂，而不是被“打倒”，已经算是幸运儿了。这让人想起香港中联办前主任张晓明的名言：“你们能活着，已显出中央的包容。”

从后殖民批评到“NMSL”

 “五毛”作为一个词，是互联网时代的产物。但是，作为一种职业，则和专制权力一样久远。我还记得，1988年张艺谋改编自莫言小说的电影《红高粱》从柏林捧回了“金熊奖”，很多中国人为之感到骄傲，同时也引发了持续的争论。这部电影以及张艺谋后来的《菊豆》、《大红灯笼高高挂》等作品，被认为展示中国的贫穷、落后和蛮荒中的生命挣扎，迎合西方文化中的东方主义审美趣味。“关注社会阴暗面”、“家丑外扬”、“被人利用”等“五毛”话语，在当时已经是被反复嚼过的牙慧了。

Chinesischer Journalist Chang Ping (imago/epd)

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

但是，“六四”前后的舆论环境，还是有很大的不同。跟现在“递刀子”、“真是很恶毒了”、“吃饭砸锅”、“NMSL”、“CNMB”这种粗鄙而功利的表达不一样，当时主要的批评还是文化理论的讨论，或者是披着文化的外衣，所谓后殖民批评理论。

当时的刊物出版和今天的互联网生态大不一样，很多粗话没有地方骂出来。不过，我们也不能假想今天的中国网络是自由表达的空间。一切尽在官方掌控之中。即便是“五毛话语”，大多也是根据官方发布的底稿照本宣科。

一个显著的变化是，即便认为“家丑外扬”，当时谈论的主体也是中国文化或者中国人。而今天，方方受到攻击的重点之一，是没有讴歌政府的抗疫成就。给西方人“递刀子”的意思，也是让西方人利用来摸黑中国政府，攻击专制体制！而在当时，张艺谋、莫言等人在很大程度上也是戴着反体制的光环而引人注目的。跟这个变化相关的是，此二人后来都成了体制的装修工。

延伸阅读：长平观察：“坦克人”，三十年后的污名化

温和的批评成了最刺耳的声音

当时的人们无论如何想不到，以“卑鄙是卑鄙者的通行证，高尚是高尚者的墓志铭”等诗句奠定反体制诗歌英雄的北岛，会在三十年之后被年轻人用“NMSL”、“乐色”（意思是垃圾）来攻击。同样被鄙视为“乐色”的作家还有严歌苓、白先勇、张大春、高行健等等。

北岛并没有直接批评过现政权，只是贴出了一首关于苦难的诗歌。关心民间疾苦从来都被视为中国诗人的高尚人格。“衙斋卧听萧萧竹，疑是民间疾苦声。些小吾曹州县吏，一枝一叶总关情。”习近平在2014年的一次讲话中，把郑板桥这首诗解读为对官员政绩的讴歌。不仅如此，关怀民间疾苦也被官方垄断。文人墨客再来吟诵，要么就别有用心，要么就用心良好但是“客观上还是可能被利用”。

 “ BBC此时播出杜甫的诗作，不知是何用意？杜甫是一个专注于社会阴暗面的诗人，‘穷年忧黎元，叹息肠内热’就是他写的。现在其诗作被翻译成外文，虽然不能怪他，但客观上还是有可能被利用。”网民写下的这段话，与其说是讽刺，不如说是现实的写照。这是模仿胡锡进的惯用逻辑。比如，他在谈到方方的《武汉日记》时说，它 “不会是一般的纪实文学交流，它一定会被国际政治捕捉到。很有可能的是，在未来的风浪中，中国人民，包括那些曾经支持了方方的人，将用我们多那么一分的利益损失来为方方在西方的成名埋单。”

围攻方方，是因为她的话语还有传播的空间。那些直接地、激烈地批评政府的人，比如陈秋实、方斌、李泽华、许志永、许章润和任志强，公众当他们不存在。 一段网络流传的话语，说出了这种变化——

在消灭了尖锐的批评之后，温和的批评就成了最刺耳的声音，也会被消灭掉；在批评被消灭后，调侃又会无法容忍；在声音都被消灭了之后，沉默又被视为无声的反抗；接着就会要求赞美，然后再消灭那些赞美得不起劲的；最后掌声无法停下来，因为先停止鼓掌的就会先被消灭掉。

 

 

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

DW.COM

巨压之下 《方方日记》德文版封面改版

《方方日记》英文和德语版即将问世的消息引发了舆论巨震。尤其是第一时间公开的德文版封面设计遭致强烈批评。趋于压力，德国出版方放弃了之前的设计，表示“完全不想挑衅”。 (16.04.2020)  

相关内容

Buchcover: Wuhan Diary: Tagebuch von Fang Fang

巨压之下 《方方日记》德文版封面改版 16.04.2020

《方方日记》英文和德语版即将问世的消息引发了舆论巨震。尤其是第一时间公开的德文版封面设计遭致强烈批评。趋于压力，德国出版方放弃了之前的设计，表示“完全不想挑衅”。

China Coronavirus

方方日记将在欧美出版 网民抨击“给西方递刀” 10.04.2020

中国作家方方记录武汉封城期间所见所闻的日记将出英文和德语版本。消息一出，方方立即遭到中国舆论的攻讦。《环球》总编胡锡进称，方方日记在美出版给公众带来刺痛。

Coronavirus | China wird die Sperrung von Wuhan Coronavirus beenden

武汉「解封」在即 当地居民质疑官方数字 30.03.2020

经历了长达两个月的封城后，武汉终于在近日渐渐的重新对外开放。然而，当地民众却对政府连日来公布的最新疫情状况，抱持着高度怀疑。德国之声专访了两位武汉当地的年轻人，请他们谈谈自己的观察和心情。

广告