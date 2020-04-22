长平观察：方方与刘强东，到底谁在递刀子？

护京东、骂方方是人云亦云吗？时评人长平认为，在一个新闻自由度全球排名倒数第四的国家，民众其实连做“乌合之众”的自由都没有。
（德国之声中文网）知名反性侵人士@弦子与她的朋友们在微博上发布消息：美国明州法院驳回京东撤销刘强东性侵指控案连带责任动议。在这则消息下面，一位网民留言说："现在这个情况，等于是给美国递刀，还嫌中国企业的处境不够艰难吗？"
尽管民族主义是中国企业家为自己做坏事辩护时一杆好用的大旗，或者说一块遮羞布，但是"现在这个情况""给美国递刀"，还是可以刺痛很多网民的神经。这也是正在进行中的"方方日记"舆论攻击中的关键词。无论作家方方是否"不怀好意"、"别有用心"，"关注社会阴暗面"，主动"勾结西方反华势力"，都是"家丑外扬"，"给美国递刀子"；即便如她所说"我的书跟国家之间没有张力"，"客观上还是可能被利用"。
到底是谁在给美国递刀子？
然而，也跟无处不在同时又漏洞百出的五毛言论一样，指责刘强东案给美国递刀子存在明显的逻辑错误。它传递的意思有两个：第一，受性侵者应该以国家利益为重，放弃个人权利；第二，媒体和网民不应该转发对中国企业不利的消息。
但是，无论是那句留言本身，还是它所传递的意思，都经不住推敲。首先，刘强东被控告性侵的时间并不是"现在这个情况下"，而是2018年8月。其次，就这一次判决而言，是京东公司提出动议，想与刘强东性侵案脱离干系。如果说"挑起事端"就是"递刀子"，应该是京东公司自己"还嫌中国企业的处境不够艰难"才对。再次，指控性侵和报道消息的个人权利，和国家利益之间有着怎样的关系？
更重要的是，就算这家在美国上市的互联网企业是中国的面子和利益，那么到底是谁让它与一起性侵丑闻难脱干系？或者说，到底是谁在给美国递刀子？是性侵受害女生吗？是美国明尼苏达州的法官吗？是发布消息的媒体吗？还是涉嫌实施性侵的刘强东本人？
连做"乌合之众"的自由都没有
正如有网民感慨所言：我想到了疫情过后会有问责，但我万万没有想到，所有问责会指向一个写日记的。
有一则题为"骂方方"的网络段子对此现象进行了总结：
问：是方方训诫李医生的吗？
答：不是！
问：是方方没收艾芬哨子的吗？
答：不是！
问：是方方禁止 武汉 中心医院的医护人员采取防护措施的吗？
答：不是！
问： 是方方告诉老百姓不存在人传人的吗？
答：不是！
问：是方方欺上瞒下，弄虚作假致使疫情失控的吗？
答：不是！
问：那么，给人家口实，给人家递刀子的会是方方吗？
答：当然是！
问：为什么？
答：因为别人也是这样说的！
在这则段子中，前面的事实描述都很准确，但是最后一句解释值得商榷。"骂方方"并不是因为"乌合之众"人云亦云，而是官方无孔不入的舆论监控与操纵。
致力于在全球倡导新闻自由的非政府组织无国界记者上周发布《2020世界新闻自由指数报告》，根据最新的新闻自由度排名，全球倒数四名依次为朝鲜、土库曼、厄立特里亚和中国。
到底是谁递给无国界记者这把刀子的？该机构这样描述：中国过去一年来快速提升资讯监控与审查的机制，并持续迫害与关押记者与博客主，这也导致新闻自由在中国与亚洲面临前所未有的危险。方方能做到这一点吗？刘强东涉嫌性侵案的受害女生能做到这一点吗？
在一个新闻自由度全球排名倒数第四的国家，民众其实连做"乌合之众"的自由都没有。
长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。
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中国作家方方对中国媒体谈及英文和德语版武汉日记的出版过程。她认为自己和国家之间没有张力，她的书只会给国家以帮助。方方表示，如何这样温和的记录都不能包容，会让无数人感到害怕。 (13.04.2020)
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