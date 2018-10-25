长平观察：新疆汉人与牢头狱霸

（德国之声中文网）网上有视频把维吾族人发动、参与的暴力事件集纳起来，其中不少无辜平民受害的镜头的确令人不忍直视。视频得出结论说，这个民族需要改造。很多汉人看了，也许觉得非常有说服力，对中国政府正在新疆实施的拘押营政策也多了一些谅解。

我看了却感到不寒而栗：假如有人把汉人社会的暴力事件集纳一下，会发现大规模残杀、惨烈的红卫兵武斗、打死老师、痛殴父母、人吃人、以坦克屠杀示威学生、刀砍幼儿园儿童、往婴儿奶粉里下毒等等情状。按照上述逻辑，很容易得出结论：这个民族应该被消灭。

这也正是恐怖主义的逻辑。有些恐怖主义宣传只需要将人类在历史上犯下的罪行罗列一下，就可以论证无差别屠杀乃是替天行道，势在必行。

新疆的种族隔离政策

根据媒体报道，中国政府在新疆设立的"再教育营"至少有181座。中国政府在竭力否认之后，突然又改口承认这些关押中心的存在，但是辩称其为职业培训学校，学员们在那里接受免费教育，学习普通话和专业技术。中央电视台甚至播放了维吾尔人在"培训学校"用心学习、收获颇丰的电视片。

中国政府的辩解中回避了根本性的问题：那些高墙、铁丝网和荷枪实弹的卫兵是怎么回事？"学员"们是否遭到强制关押？如果是，世界上任何监狱都可以被称为"职业培训学校"，都可以拍出其乐融融的学习场景。

法新社透露的一份采购清单中显示，负责管理营区的公部门购买了2768根警棍、550支电击棒、1367副手铐，还有2792罐胡椒喷雾。还有一个营区请求购买"虎椅"，这种椅子一般是监狱里面拷问犯人所用。

难以想象，这种赤裸裸的种族隔离政策，会在二十一世纪大张旗鼓地实施；更难以想象的是，整个世界对这种政策的反应，只有对中国政府来说无关痛痒的震惊和谴责。似乎这也并不妨碍人们继续为南非的种族隔离历史而痛心疾首，继续深刻反思纳粹惨无人道的集中营暴行。

大监狱里的牢头狱霸

可以理解，基于纳粹暴行史无前例、骇人听闻，受害者并不愿意人们轻易挪用它来比较其他罪行。毕竟，新疆集中营距离焚烧活人还有很长的距离。不过，人们不应该忘记，当时的大多德国人也只知道它只是一个拘押营和"再教育中心"而已，战后都为那里发生的真相感到惊骇。

作者长平

我并没有暗示新疆拘押营里已经发生了类似事件。但是纳粹并非从天而降，假如世界继续绥靖纵容，更糟糕的情形并非不可想象。更何况，我们并不需要什么比喻和暗示，现在已经足够糟糕了。

漫画家变态辣椒画过一幅生动的漫画：被关押在大监狱里的汉人，对身处大监狱中的小监狱中的维吾尔人指手划脚、幸灾乐祸。它既指出了即便在同一座监狱中，种族歧视的存在令"犯人"受到不同的待遇；同时，它也道出了洗脑教育如何愚化"犯人"，以监狱大而自豪。

种族隔离政策还让当局方便地使用了牢头狱霸伎俩：在全面剥夺其基本自由之后，再给某些犯人一些欺负其他犯人的特权，让他们去殴打、孤立和看管那些反抗者，从而实现秩序井然的管理。假如闹出大事，顶不住外界压力，牢头狱霸也可以用作替罪羊。

正如阿Q误以为自己也是赵家人，很多汉人错把自己当作了狱警。其实，普通汉人能争取的地位不过是当上一个牢头狱霸而已，而且那也只是少数人才能得到的机会。

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

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