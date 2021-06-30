长平观察：斯诺留给西方记者的启发

（德国之声中文网）在明知违背埃德加·斯诺（Edgar Snow）家人的意愿 的情况下，中共仍然再次将他作为宣传工具。此时，这位"中国人民的老朋友"已经离世将近半个世纪。

今年3月和4月，中国外交部长王毅和副部长乐玉成都对西方记者提到斯诺，称他报道中共时"不带意识形态偏见"，要求西方记者"都成为新时代的斯诺"。6月，中共英文官媒《中国日报》宣布成立"新时代斯诺工作室"，为该报"外籍记者和国际友人提供更多平台和机会到各地深入了解新时代中国的发展变化，记录精彩的中国故事，展示丰富多彩、生动立体的中国形象"。

7月，斯诺的女儿西恩·斯诺(Sian Snow)投书《纽约时报》，认为"任何认为埃德加·斯诺会支持当前中国政府对记者打压政策的人，不是对他作品的真正意义一无所知，就是故意利用他来达到自己的目的"。

斯诺女士称，"斯诺相信自由、独立和真实的报道。他一再抵制其他人对他作品的支配、篡改或审查，无论是蒋介石、约瑟夫·麦卡锡(Joseph McCarthy)、莫斯科的斯大林主义官员还是冷战中的中国和美国官员"。

斯诺最著名的作品《红星照耀中国》

斯诺去世前和中共政权走得太近，因此很多人不会完全同意斯诺女士对于父亲的称赞。但是，可以确定的是，他最著名的作品《红星照耀中国》中描述的作为"反贼"的中共，和今天的作为专制统治者的中共并非一回事。

当时的中共指控统治者国民党腐败和专制，接受"境外势力"--共产国际的指导和资助，在中国境内建立了一个"苏维埃政权"。遭到"围剿"之后，逃往西北成为"边区政府"。作为西方记者，斯诺经过艰难的努力前往延安探访"叛逆者"，跟今天的西方记者前往北京访问维权律师、前往新疆探访"再教育营"并没有太大的区别。这也是他的报道受到西方读者欢迎的原因。

报道维权律师和新疆"再教育营"的西方记者遭到中国政府的驱逐。这也并不新鲜。1941年，因为在报道"皖南事变"中批评了国民党军队，国民党重庆政府取缔了斯诺的记者采访权，他被迫离开中国。

遗憾的是，1949年以后，斯诺成为中共政权的座上宾，在报道中为"大跃进"的饥荒和"文革"中的混乱进行了掩饰和辩护，成为被专制政权利用的"有用的白痴"（useful idiot）。

根据斯诺的传记作者托马斯（S Bernard Thomas）的发现，斯诺在离世前一年即1971年最后一次访问中国，已对毛泽东统治下的中国社会产生了怀疑，并在日记中写下了自己的见闻和困惑。不仅整个社会单调乏味，而且"五七干校"如同监狱。他所得到的贵宾待遇也"有点超出了我的喜欢"。

斯诺去世之后，他的妻子洛伊斯·惠勒·斯诺（Lois Wheeler Snow）继续和中共保持"老朋友"关系，直到1989年"六四"镇压。她认为血腥屠杀让自己清醒过来，从"老朋友"变成了批评者。2000年，斯诺夫人最后一次访问北京，她要见的人是"天安门母亲"丁子霖。她们的会晤遭到20多名警察的拦阻。

据称，斯诺夫人曾致信邓小平、朱镕基等中国高层领导人，希望借助丈夫在中国的声望，呼吁人们去关注被六四事件影响的家庭的困境。显然，这些请求石沉大海。在2018年去世前，她多次对中共政权进行公开的谴责。

显然，这也是他们的女儿西恩·斯诺(Sian Snow)的立场。

如果说斯诺的故事给今天的西方记者留下了一些启发的话，那么首先是一个"相信自由、独立和真实的报道"的记者，要怎样和专制政权相处，才能实现自己的这一理想，以及让人认识到自己作品的"真正意义"？其次，一旦成为"中国人民的老朋友"，不仅你本人的独立意志，甚至你家人和后代的价值观和情感，都可能比其他人更不会受到中共的尊重。

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

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