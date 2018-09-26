长平观察：敢于"亮剑"的"大外宣"

（德国之声中文网）试想一下这样的情景：北京，全国党代会，习近平正在台上讲话，说什么以民为本，建设中国特色的社会主义民主，抵制西方文化，台下一名外国记者站起来怒吼--没错，是官员正在讲话，不是记者会；也没错，他/她站起来不是提问，而是怒吼--"你撒谎！你反华！你女儿读哈佛！你家人连中国人都不是。其他人都是走狗！"工作人员上前阻止，他/她伸手"啪！啪！"两个耳光……琳事件激发讨论：如何看言论自由？

更多阅读：央视记者英国闹场掴人 升级外交风波

如果你要去猜想CCTV驻伦敦记者孔琳琳女士的反应--因为她曾经谴责国外记者不守本分，立场先行，干预中国政治，前几天却在伦敦英国保守党年会上演出了上面描绘的一幕--那未必太戏剧性了。我们还是来猜想一下中国舆论的反应吧：从人民日报到微信朋友圈，一定都非常严肃地讨论起记者的伦理规范来，谴责和嘲笑这位记者连基本的从业资格都没有；同时法律也突然正经起来，专家们一丝不苟地讨论扰乱公共秩序、寻衅滋事、故意伤害和驱逐出境等法规细节。

大闹英国保守党年会的孔琳琳

小粉红们多年追求的境界

假如真的发生这样事情，当事记者的行为的确值得讨论，而且要接受法律后果。但是，舆论那样认真的讨论却未必是认真的，只要看看今天中国从上到下如何盛赞孔琳琳的爱国壮举，就知道有时候"中国人民"如何假戏真作。孔琳琳以记者身份去抗议，以辱骂方式表达意见，以拳脚替代言语，被国内舆论称赞为"战狼似的女记者"，"厉害了我的记者"，"该出手时就出手"，其实并不让人感到意外。这是国内小粉红们多年追求的境界。比如，他们翻墙登录国外社交网站，并不是为了做真正意义上的用户，而是为了袭击某人或者某机构。他们整天叫嚷着要肉身翻墙去国外"亮剑"，"犯我中华，虽远必诛"，事实可能是连北京都去不了。

这并不意味着中国人真的如此智商堪忧。他们当然知道，这些"爱国壮举"是世界上最好的笑料，滑稽到除了赞个"厉害"实在无话可说。目前国内网络上的声音，不过是一种声音的放大，其余的声音遭到了压制。一个最新的例子是，外交部、《环球时报》和他们口中的"中国人民"对瑞典酒店"辱华"事件的严正抗议言犹在耳，另外一些"中国人民"就已经把事件所涉的那个坟场当作旅游胜景，纷纷前往，摹仿事件主人公倒地装死、撒泼，拍下照片发社交媒体消遣。

更多阅读：SVT表遗憾 "帝吧"出征瑞典外交部脸书

"包容多元"与敢于"亮剑"

前文举例对比也许能说明一些问题，但其实有不公平之处：其一，孔琳琳受官方媒体派遣，官方媒体并非真正的媒体，而是代表一党之利益，而且对党"绝对忠诚"，这是他们高调宣传、人人皆知的事实。其二，我相信每年党代会或者"两会"上，的确有很多西方记者希望有机会振臂抗议，或者以提问的方式表达了抗议。抗议的价值观不同，并非相对平等。从职业要求上说，西方记者为真相、平等、自由和公义而工作，而探索，而愤怒，中国官媒记者为赞颂一个专制政党而工作，而探索，而愤怒，并非"谁都有权利表达意见"这样的说法可以笼而统之。

这些年，面对西方的自由民主价值观，中国官媒的主要辩护理论就是价值相对论：多元、包容、文化相对平等。可笑之处在于，无论是之前放之四海而准的马克思主义，还是今天的价值相对论，这是来自西方的价值。"多元包容"正是他们所要抵制的普世价值之一。

更荒谬的是，中国政府希望西方对自己"多元包容"，但并不真的在乎多元包容。这不仅体现在对国内不同声音、不同阶层、不同种族的严酷打压，而且体现在耗资巨大的"大外宣"政策。孔琳琳的粗鄙，让人不禁怀念起正在大牢里芮成钢来。那位前CCTV记者，至少还假装提问来表达爱党之情。

也许这里面有个人风格的差异。但是，不仅如此，敢于"亮剑"是从内到外的政策。孔琳琳的"壮举"不过是它在"大外宣"领域的一个硕果而已。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。