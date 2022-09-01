 长平观察：改革一定会亡党吗？——戈尔巴乔夫的“教训” | 评论分析 | DW | 02.09.2022

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评论分析

长平观察：改革一定会亡党吗？——戈尔巴乔夫的“教训”

从邓小平时代到习近平时代，中共从戈尔巴乔夫改革总结了怎样的“教训”？时评人长平认为，苏共与中共的路径区别，跟激进改革与渐进改革没有关系，真正的改革必然导致“亡党亡国”。

1989年戈尔巴乔夫在北京与邓小平见面

1989年戈尔巴乔夫在北京与邓小平见面

（德国之声中文网）历史上很少有像戈尔巴乔夫这样的领导人，通过和平的改革改变了整个世界的政治版图，带领人类社会进入新的时期。然而，在中共领导人眼里，戈尔巴乔夫的改革是教科书级别的“历史教训”，导致了“亡党亡国”。

邓小平的儿子邓质方曾经透露说：“我父亲认为戈尔巴乔夫是个大傻瓜。”据称，在邓小平看来，戈尔巴乔夫让政治改革领先于经济改革，是一种本末倒置。

理论界也有人认为，戈尔巴乔夫和邓小平分别是激进改革和渐进改革的代表。前者的激进改革导致了苏共的消亡和苏联的解体，后者的渐进改革带来了中共的强大和中国社会的稳定发展。这种观点强化了中国人对邓小平的感恩戴德。

然而这是一个谎言，无视于1989年中国爆发了全国规模的六四民主运动这样一个事实——中共宣传称之为将导致“国无宁日”的动乱。那么，这场“动乱”到底是什么样的改革带来的呢？

1991年8月，苏共党内反对戈尔巴乔夫改革的保守派发动政变，但是最终是嫌他改革不够彻底的政治激进派夺得政权，并逼迫苏共解散，宣布苏联解体。

“我不希望红场看起来像天安门广场一样”

1989年5月，戈尔巴乔夫访问中国，正值天安门民主运动如火如荼之际。他告诉随行人员说：“我不希望红场看起来像天安门广场一样。”

戈尔巴乔夫不仅与美国达成具有里程碑意义的核军备控制协议，结束了苏联在阿富汗的战争，而且拒绝使用武力镇压苏联内部的自由化运动，以及包括东德在内的东部阵营爆发的民众街头抗议。

戈尔巴乔夫：苏联最后一位领导人的跌宕人生

叶尔钦的政治沉浮也是一个例子。在上世纪八十年代，几乎与胡耀邦和赵紫阳得到邓小平重用的同时，叶尔钦也得到戈尔巴乔夫的大力提拔，当上了莫斯科党委第一书记，大刀阔斧地进行市政改革。随后，他因为激进主张而被戈尔巴乔夫革职。但是，叶利钦并没有因为“反党反社会主义”而终止政治生命，反而进一步成为“民主反对势力”的代表人物，推动了苏联的解体。

也就是说，最终导致中共维持统治和苏联“亡党亡国”的原因，不是什么渐进改革和激进改革，而是邓小平无情打击党内政治改革派，调遣军队对民主抗议运动进行了血腥镇压，他的继任者也延续了政治上的高压统治，戈尔巴乔夫在同样的历史情境中则拒绝充当屠夫。

“亡党亡国”作为宣传话术

“文革“之后，邓小平从毛泽东钦点的接班人华国锋手里夺权的政治招牌是反对“两个凡是”，进行“改革开放”。1978年12月，邓小平中央工作会议上讲话称，“一个党，一个国家，一个民族，如果一切从本本出发，思想僵化，迷信盛行，那它就不能前进，它的生机就停止了，就要亡党亡国。”

后来这句话被人们简化为“不改革就要亡党亡国”，成为新的“最高指示”，用来论证改革开放的正当性和必要性。今天，很多人呼吁习近平继续改革开放，也是同样的理由。

听上去，改革开放又能延续一党专制，又能带来社会繁荣，何乐而不为呢？

这也是一句谎言。

在中共的政治语境中，“亡党”意味着结束一党专制，并且可能对该政党犯下的历史罪行进行清算。“亡国”则更多是恐吓民众的宣传话术：如果它是指一个国家被他国武力占领，国内民主运动显然与此无关；如果是指被外来的意识形态统治，那么“马克思列宁主义”已经让中国亡国了；如果是指领土分裂，外蒙古和台湾从大清版图中分割出去，以及俄罗斯占领了中国大片领土并没有让中共认为中国已经消亡了——根据中共官网文章记载，1989年5月16日邓小平和戈尔巴乔夫见面还特别强调，沙俄侵占了150多万平方公里中国领土，从中国“得利最大”，“以后延续到苏联”。

事实上，在这种宣传话术中，“亡国”不过是“亡党”的同义复词，都是指政权替换或者政治体制改变。

任何真正意义的政治改革，如果目标是指向民主的话，无论是渐进还是激进，最终都会导致“亡党亡国”。

邓小平强调的“两个基本点（坚持四项基本原则，坚持改革开放）”是彼此矛盾的，不依靠残暴的武力镇压根本不可能维持。

戈尔巴乔夫改革的“教训”

戈尔巴乔夫改革的动机也是“救党救国”。但是，仅仅因为他没有把不惜一切代价维持苏共统治作为前提和目标，他的改革救不可避免地走向这样的结局——他放松了对媒体控制和书报影视审查，让切尔诺贝利核电站灾难的真相公之于众，批评的声音必然如潮而至；他批准在苏联各城市进行多党选举，让苏共在地方上失去权力控制；他没有把背叛自己的叶利钦关进监狱，最终把核武器控制权交到他的手里。

如果把维持中共权力垄断作为前提和目标，那么从邓小平到习近平对于“戈尔巴乔夫教训”的警醒就是合乎逻辑的。

时评人、本文作者长平

时评人、本文作者长平

2013年1月，习近平在一次党内研讨班上讲话说：“苏联为什么解体？苏共为什么垮台？一个重要原因就是意识形态领域的斗争十分激烈，全面否定苏联历史、苏共历史，否定列宁，否定斯大林，搞历史虚无主义，思想搞乱了，各级党组织几乎没任何作用了，军队都不在党的领导之下了。最后，苏联共产党偌大一个党就作鸟兽散了，苏联偌大一个社会主义国家就分崩离析了。这是前车之鉴啊！”

据报道，习近平2012年还在视察南方的时候讲话称，“苏联为什么会解体？苏共为什么会垮台？一个重要原因是理想信念动摇了。最后戈尔巴乔夫轻轻一句话，宣布苏联共产党解散，偌大一个党就没了。按照党员比例，苏共超过我们，但竟无一人是男儿，没什么人出来抗争。”

习近平显然比一些批评者更理解改革的真谛，深刻地总结了戈尔巴乔夫改革的“教训”。至今为止，中共还稳稳地控制住政权。有人认为，依靠暴力维持的一党专制导致天怒人怨，必将被扫进历史的垃圾堆。当然，这是有可能发生的变局。不过，它仍然跟激进改革还是渐进改革没有关系。

让我们面对这个事实：戈尔巴乔夫改革的“教训”就是，只要是真正的民主改革，就一定会导致一党专制的消亡。

 

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

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