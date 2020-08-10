长平观察：支持黎智英，香港人“恶意炒股”？

（德国之声中文网）"我两手空空来到这里，我所得到的一切都归功于此地的自由。或许，现在是到了我回报这一自由的时候了。"在不久前接受法新社采访时，香港传媒大亨黎智英这样说。昨天（8月10日），他因为政治异议被捕。这句话在社交媒体广为流传，令人落泪。

当日被捕的还有另外九人，其中包括黎智英的两个儿子，以及年轻的社运领袖周庭。曾经与周庭比肩抗争、如今流亡英伦的罗冠聪在脸书上回忆说："他们都有着与普通少年一样的追求，听KPop、买高达、食甜品时露出满足而稚气的笑容。"同样令人唏嘘。

更加令人感动的是香港人的抗争意志。黎智英旗下壹传媒股价当日短暂急跌之后迅速回升，一路狂涨，最高涨幅竟曾达344.44%，全日升183%。第二日，继续飙涨，截止下午1时半涨531.37%，是港股最大升幅股票。

警方搜查壹传媒大楼之后，《苹果日报》编采工作继续，以黎智英被捕做头条，标题为"苹果一定撑落去"。印量由两星期前的7万多份涨到35万份，随后再次加印至55万份。市民们排长队购买，甚至整叠买下供人免费取阅。

残存的自由还能用多久？

此情此景，让我想到1989年初夏中国城市的街头。当时，成千上万的市民或解囊捐资，或赠送饮食，或者加入游行，或阻拦军车，支持学生民主运动。但是，那只是中共统治七十年历史中的零光片羽。在此前此后的大多数时间，无数报纸、杂志或网站被关闭，无数媒体人受打压，无数异议人士被关押，无数民主斗士遭酷刑，普通民众要么沉默地躲开，要么成为统治者任意提拉的木偶，甚至成为刺杀良心犯的武器。

香港人的不懈抗争，固然因为他们长期在自由社会培养的独立、正直、勇气和坚毅，同时也是因为，这里还有残存的自由。我不禁悲哀地想到，不知道极权将他们训练成为内地人，还需要多长时间。

在内地，关闭一家报纸或者网站轻而易举，只要一纸通知，甚至一个电话。宣称要跟美国政府打官司的TikTok母公司字节跳动，2018年就被中国当局要求永久关闭旗下应用"内涵段子"，不仅不敢抗议，而且还乖乖检讨整顿。

假如媒体人因为政治问题被整肃而媒体没有被关闭，也绝对不会允许出现香港人这种排队买报的壮观场面。内地的社会控制已经充分条块区隔，层级分明，只需要给报摊、单位、公司或者居委会打个招呼，大多数民众就会被牢牢控制住。剩下少数坚持抗争的勇者，交给警察看起来就行。

至于股市上"用钱投票"，读者应该还记得2015年夏天股市连续几周下跌，公安部副部长孟庆丰带队赴证监会，排查"恶意卖空股票与股指期货的线索"。"恶意炒股"、 "寻衅滋事"等多款罪名任意取用，总有一款适合你。

如果北京绞杀香港自由的暴行不被阻止，那么香港内地化的速度一定会加快。残存的自由将不复存在，香港彻底沦为内地城市；残存的勇者将备受摧残，正如内地被关押的无以数计的异议人士一样。

美国制裁让北京更加肆无忌惮？

上周五（8月7日），美国财政部宣布制裁包括港澳办主任夏宝龙、香港特首林郑月娥在内的11名中港官员。本周一（8月10日），中国外交部宣布回击，制裁包括共和党参议员克鲁兹（Ted Cruz）和卢比奥（Marco Rubio）在内的11名美国官员。

舆论认为，北京的报复不止于此，对黎智英、周庭等民主抗争人士的大抓捕也是其中之一。

那么，美国的制裁有作用吗？如果有，是否是让北京更加肆无忌惮的反作用？

专栏作者长平

我们看看中国外交部的变脸表演，就不难明白，近期美国的强硬举措对北京并非如风过耳。 "战狼外交"的象形大使赵立坚露面少了，看上去温文尔雅的汪文斌站上舞台。向来扮演鹰派角色的中国国务委员兼外交部长王毅出来"接受新华社专访"，用词空前和缓，还表示 "中方将以冷静和理智来面对美方的冲动和焦躁"，"南海是地区国家的共同家园"，而不再是 "老祖宗留下来的基业，一寸都不能丢"。

其实中国就是一个扩大版的朝鲜。对于核心利益--核武器发展，朝鲜金家王朝从来没有放弃。但是，被国际社会的制裁所苦的时候，它又会表演让步，作出和谈的姿态，与美国总统特朗普握手言欢，登上国际媒体头条。由此，它修复了和中国的关系，继续得到支持。然后，它我行我素，继续试射导弹，威胁全球和平。

打压香港民主运动，就是中共的核心利益。同时，在不动摇专制根基的前提下，它在很多方面都可以让步。正如王毅提出四点框架所言，不仅要"避免对抗"，而且还要"拒绝脱钩"。

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

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