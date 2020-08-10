长平观察：支持黎智英，香港人“恶意炒股”？

香港民众“用钱投票”，抗议当局抓捕黎智英等民主人士。时评人长平认为，香港人的不懈抗争，固然因为他们长期在自由社会培养的独立、正直、勇敢和坚毅，同时也是因为这里还有残存的自由。
（德国之声中文网）"我两手空空来到这里，我所得到的一切都归功于此地的自由。或许，现在是到了我回报这一自由的时候了。"在不久前接受法新社采访时，香港传媒大亨黎智英这样说。昨天（8月10日），他因为政治异议被捕。这句话在社交媒体广为流传，令人落泪。
当日被捕的还有另外九人，其中包括黎智英的两个儿子，以及年轻的社运领袖周庭。曾经与周庭比肩抗争、如今流亡英伦的罗冠聪在脸书上回忆说："他们都有着与普通少年一样的追求，听KPop、买高达、食甜品时露出满足而稚气的笑容。"同样令人唏嘘。
更加令人感动的是香港人的抗争意志。黎智英旗下壹传媒股价当日短暂急跌之后迅速回升，一路狂涨，最高涨幅竟曾达344.44%，全日升183%。第二日，继续飙涨，截止下午1时半涨531.37%，是港股最大升幅股票。
警方搜查壹传媒大楼之后，《苹果日报》编采工作继续，以黎智英被捕做头条，标题为"苹果一定撑落去"。印量由两星期前的7万多份涨到35万份，随后再次加印至55万份。市民们排长队购买，甚至整叠买下供人免费取阅。
残存的自由还能用多久？
此情此景，让我想到1989年初夏中国城市的街头。当时，成千上万的市民或解囊捐资，或赠送饮食，或者加入游行，或阻拦军车，支持学生民主运动。但是，那只是中共统治七十年历史中的零光片羽。在此前此后的大多数时间，无数报纸、杂志或网站被关闭，无数媒体人受打压，无数异议人士被关押，无数民主斗士遭酷刑，普通民众要么沉默地躲开，要么成为统治者任意提拉的木偶，甚至成为刺杀良心犯的武器。
香港人的不懈抗争，固然因为他们长期在自由社会培养的独立、正直、勇气和坚毅，同时也是因为，这里还有残存的自由。我不禁悲哀地想到，不知道极权将他们训练成为内地人，还需要多长时间。
在内地，关闭一家报纸或者网站轻而易举，只要一纸通知，甚至一个电话。宣称要跟美国政府打官司的TikTok母公司字节跳动，2018年就被中国当局要求永久关闭旗下应用"内涵段子"，不仅不敢抗议，而且还乖乖检讨整顿。
假如媒体人因为政治问题被整肃而媒体没有被关闭，也绝对不会允许出现香港人这种排队买报的壮观场面。内地的社会控制已经充分条块区隔，层级分明，只需要给报摊、单位、公司或者居委会打个招呼，大多数民众就会被牢牢控制住。剩下少数坚持抗争的勇者，交给警察看起来就行。
至于股市上"用钱投票"，读者应该还记得2015年夏天股市连续几周下跌，公安部副部长孟庆丰带队赴证监会，排查"恶意卖空股票与股指期货的线索"。"恶意炒股"、 "寻衅滋事"等多款罪名任意取用，总有一款适合你。
如果北京绞杀香港自由的暴行不被阻止，那么香港内地化的速度一定会加快。残存的自由将不复存在，香港彻底沦为内地城市；残存的勇者将备受摧残，正如内地被关押的无以数计的异议人士一样。
美国制裁让北京更加肆无忌惮？
上周五（8月7日），美国财政部宣布制裁包括港澳办主任夏宝龙、香港特首林郑月娥在内的11名中港官员。本周一（8月10日），中国外交部宣布回击，制裁包括共和党参议员克鲁兹（Ted Cruz）和卢比奥（Marco Rubio）在内的11名美国官员。
舆论认为，北京的报复不止于此，对黎智英、周庭等民主抗争人士的大抓捕也是其中之一。
那么，美国的制裁有作用吗？如果有，是否是让北京更加肆无忌惮的反作用？
我们看看中国外交部的变脸表演，就不难明白，近期美国的强硬举措对北京并非如风过耳。 "战狼外交"的象形大使赵立坚露面少了，看上去温文尔雅的汪文斌站上舞台。向来扮演鹰派角色的中国国务委员兼外交部长王毅出来"接受新华社专访"，用词空前和缓，还表示 "中方将以冷静和理智来面对美方的冲动和焦躁"，"南海是地区国家的共同家园"，而不再是 "老祖宗留下来的基业，一寸都不能丢"。
其实中国就是一个扩大版的朝鲜。对于核心利益--核武器发展，朝鲜金家王朝从来没有放弃。但是，被国际社会的制裁所苦的时候，它又会表演让步，作出和谈的姿态，与美国总统特朗普握手言欢，登上国际媒体头条。由此，它修复了和中国的关系，继续得到支持。然后，它我行我素，继续试射导弹，威胁全球和平。
打压香港民主运动，就是中共的核心利益。同时，在不动摇专制根基的前提下，它在很多方面都可以让步。正如王毅提出四点框架所言，不仅要"避免对抗"，而且还要"拒绝脱钩"。
长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。
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在港警周一早晨大规模逮捕壹传媒的创办人黎智英丶他的两个儿子与另外四位公司高管後，香港民主派政治家与律师何俊仁向德国之声表示，这次逮捕的规模令很多香港人感到震惊，他认为这次逮捕是北京为了回应美国制裁11名中国和香港官员所做出的反制行动。