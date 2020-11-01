长平观察：拜登对中国政策输了

（德国之声中文网）民调弄人。再一次。这篇文章想谈谈拜登的对中国政策，截止发稿时尚不知道是对胜利者的监督，还是帮失败者做检讨。不管是哪一种，都很有必要。

对中国政策并没有成为这种大选的焦点，据说是没有必要，因为两党都一致对中国持强硬态度。问题是，对中国政策是美国要处理的一个重要议题吗？如果是，两党如此高度一致，在这方面挑战者的价值何在？

中国作为世界第二大经济体，中共被认为是有史以来最成功的专制政权，正在全面觊觎美国的国际势力范围，同时也是全球正在经历的新冠疫情的初发地，当然是美国面临的最大威胁。事实上，特朗普也一直在和中国打贸易战，应对中国在新疆和香港的人权和民主问题，并以"中国病毒"来推卸自己的防疫责任。

在8月中旬举行的民主党全国代表大会的最后一晚，拜登正式接受民主党2020年总统候选人提名后发表讲话，称美国面临着四大危机：新冠疫情、经济危机、种族平等及气候变化。与特朗普将问题具体化或者过度具体化相比，拜登将问题抽象化或者过度抽象化，而且回避了特朗普任内最重要的议题：中国威胁。甚至，在气候议题中包括了回到过去与中国合作的可能性。

时任副总统的拜登2013年访问中国与习近平会面

当时，我在推特上戏谑性地改写了民主党几位大佬的讲话。拜登：将"我们一定能够战胜美国这一黑暗季节"，改为："我们一定能战胜中共专制"；奥巴马："不要让他们夺走你的民主！"改为："不要让中共夺走你的民主！"哈里斯："没有疫苗可以防治种族主义。"改为："没有疫苗可以防治中共专制。"

我的意思并不是说，他们所谈的问题不重要。而是想要提醒他们，不应该回避如此重大的议题。回避就等于白白地给特朗普送分。遗憾的是，他们没有机会听从我的警告。

仅仅看出习近平"骨子里没有民主"是不够的

民主党想要回避中国问题并不容易。拜登也多次批评特朗普对包括习近平在内的专制者称朋道友，质问他在中国银行开设的秘密账号，并说习近平"骨子里没有民主"，是一个"暴徒"，指责特朗普贸易战失败；甚至，民主党新版党纲中关于台湾问题的文字中也删除"一个中国原则"。问题是：他的对中国政策是什么？没有人知道。

拜登被对方阵营称为"史上最懒惰的总统候选人"，不仅仅是因为主张居家避疫，未能像特朗普那样旋风式拉票，还表现在除了攻击对手，并没有清楚地阐释自己的政策。至少，在对中国政策方面，没有人知道他要干什么。

他并不一个政治素人。几十年的从政经历既是他的资本，也是他的包袱。对中共养虎为患并不是民主党一家所为--六四血腥镇压之后，出卖道义与中共狼狈为奸的是共和党总统老布什--但是冷战之后包括民主党总统克林顿、奥巴马和共和党总统小布什都奉行了对中国的"接触"（engagement）政策，而拜登时任奥巴马政府的副总统。假如民主党对中国政策真的会有很大的变化，那么他显然需要作出反思和说明。延申阅读：长平观察：老布什眼中的“长远利益”在哪里?

拜登的支持者认为，如果他赢得大选，那么他将矫正特朗普带来的价值混乱和孤立主义，携手全球盟友共同对付中共，可望更有效地阻止中共迫害新疆维吾尔人、在香港实施国安法和恐吓台湾。但是，在"接触"政策年代，美国政府被认为携手全球盟友扶持了中共。因此，他的支持者的分析并不是一个默认值，需要拜登出面确认，并描述出比特朗普的贸易战更加可行的路径。

谁能让中国政府允许国际专家调查疫情源头？

新冠疫情已经造成全球4740万人感染，121万人死亡；美国也深受其害，感染病例947万，死亡人数达23.3万。作为总统，特朗普难辞其咎。

人类面临如此巨大的灾难，中国政府竟然一再阻止国际专家就病毒源头展开调查。8月份，已经对北京卑躬屈膝的世界卫生组织派出的专家在北京呆了三周，也没有能够靠近武汉。上月，世卫官员证实，正在组建的国际代表团的专家名单须先提交给中国政府审查。

对于中国政府如此荒谬的非人道作为，整天叫嚷"中国病毒"的特朗普并无任何作为。而拜登对特朗普在处理新冠疫情方面的攻击，也完全回避中国问题，而把重点放在戴口罩和叫停经济活动方面--这显然会引发民众对前景更多的焦虑。从选战的角度看，可以说是非常不智。

我写这篇文章都时候，美国大选投票已经结束，计票尚未完成。假如拜登胜选，我希望他能总结教训，拿出正面迎接的对中国政策，而不是暧昧躲闪；假如特朗普连任，我也希望那些认为他是中共克星的支持者们停止赞美，而是敦促他采取更多行动，实现你们的愿望。否则，正如我曾经批评的那样，他可能事实上正在帮助"一个非常、非常好的朋友"巩固专制权力。

延申阅读：长平观察： 中国代价在笑

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

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