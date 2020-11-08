长平观察：拜登如何重返世卫组织？

（德国之声中文网）拜登已经开出了施政清单，其中一项是重返世界卫生组织（WHO）。但是，他并没有附带任何推动该组织进行改革的条件，甚至没有对该组织在防治新冠疫情上的一再失职提出批评，这不是一个应该受到欢迎的信号。

我们先来看看世卫组织官方网站上关于埃博拉病毒发生之后的预警和调查：“几内亚卫生部于2014年3月13日发布了首个关于不明疾病的预警。同一天，世卫组织非洲区域办事处的工作人员以拉沙热为疑似目标正式启动了突发事件管理系统”，“3月14日至25日，在几内亚卫生部、世卫组织非洲区域办事处和无国界医师组织人员的参与下，开展了一次重要调查，对基西杜古、马森塔、盖凯杜和恩泽雷科雷等市进行了实地考察”。

事实上这只是一篇自我表扬文章。当时陈冯富珍领导的世卫组织被批评无能和反应迟钝，陈冯富珍本人后来也承认当时处理不善，需负个人责任。不管怎么说，当时已经严重腐败的WHO还能编写出这样的自我表扬文章来，强调对病毒源头实地考察的重要性。

今天，人类正在经历危害远远大过埃博拉病毒的新冠病毒疫情，已经导致全球累计5293万人确诊感染，129万人死亡。尤其不幸的是，病毒起源不再是非洲小国，而是专制大国中国，世卫组织再也编写不出这样当自我表扬文章了。

世卫组织总干事谭德塞今年四月与中国国家主席习近平会晤

谭德塞与中共：讨好与戏弄

专家说，病毒的起源仍然是一个关键谜团，如果这个谜团得到解决，将有助于防止疫情扩散，并帮助科学家研制疫苗和治疗方法。距离人类首次发病将近一年，该病毒仍在全球肆虐，而国际专家竟然还不能到疫情起源地中国武汉实地调查，仅仅因为中国政府不同意。

这无疑是对人类生存的犯罪行为，世卫组织责无旁贷，理当高声谴责。令人痛心的是，世卫组织总干事谭德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)一再配合中共撒谎，百般讨好，中共对他却一再戏弄。

今年1月，谭德塞在北京和习近平见面，随后宣称“我要一再表扬中国，因其行动确实有助于减少新冠病毒向其他国家的传播。”据称，这些高调谄媚的条件是，习近平答应允许世卫组织专家前往武汉调查。专家小组真的到达了武汉，然而谭德塞被耍了：专家们既不能去被认为是病毒传人起点的华南海鲜市场，也不能去当地最大的传染病医院。

大半年时间过去了，全世界已被病毒攻陷。8月，中国又同意世卫组织两位专家作为“先遣队”前往中国调查。两位专家到了北京，三周之后，仍然不允许前往武汉，悻悻然打道回府。

谭德塞没有半点抗议，而是继续谄媚中共。不仅表扬抗疫成功，而是还成为专制推销者：“中国速度、中国规模、中国效率”，“这是中国制度的优势，有关经验值得其他国家借鉴”。

最近，世卫组织再次提交专家名单，得到中共批准之后，又在准备前往武汉。然而，世卫组织同意调查的关键部分——中国首批患者和华南海鲜市场——全部由中国专家主持。世卫组织专家只能接受调查结果，而不是核查。

不知道中国到底在怕什么，也不知道世卫组织认为这样的调查有什么意义？用来编造一篇同时表扬自己和中共的文章，发到自己的官网吗？

特朗普与拜登：美国的退出与重返

世卫组织配合中国政府瞒报疫情，美国成为最大的受害者。美国一直是该组织的第一大捐款方，在2016-17年间共出资9亿多美元，占到该组织自愿捐款的76%。

本文作者长平

毫无疑问，这也是美国面临中国渗透国际组织的失败。特朗普政府表达了愤怒，并宣布退出世卫生组织。

退出国际组织是特朗普的一个习惯性动作。这让国际舞台拱手让出，中共乐见其成，顺势“为世界指明方向”（习近平时代媒体常用语）。但是无论如何，这表达了美国的失望或者愤怒。

“方向”之一就是继续霸凌台湾。中国政府未能像谭德塞拍马屁时说的那样成功阻止病毒祸害全球，反而将自己打扮成抗疫模范生，而真正的模范生台湾却被忽略。世界卫生大会正在召开，台湾再一次被排挤在外。

拜登要让美国重返国际组织，受到盟友的欢迎。然而，重返不应该是简单地回到过去，更不应该是对中共将该组织当作提线木偶听之任之。

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长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

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