 长平观察：战争贩子救了人贩子？ | 评论分析 | DW | 01.03.2022

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评论分析

长平观察：战争贩子救了人贩子？

丰县铁链女被“收留“尚未获得解救，中国网民“收留乌克兰美女”又惹来国际风波。时评人长平认为，这二者之间并非只是时间上的巧合。

时评人长平指出，战争在进行，多少人在炮火声中痛苦煎熬，生死难料，与此同时，中国网民却在称赞普京“男神”、“够刚”、“兵贵神速”

时评人长平指出，战争在进行，多少人在炮火声中痛苦煎熬，生死难料，与此同时，中国网民却在称赞普京“男神”、“够刚”、“兵贵神速”

（德国之声中文网）国际舆论中，俄罗斯入侵乌克兰的战争善恶分明，两端都形象突出：善的一端是乌克兰总统泽连斯基和乌克兰人，恶的一端是俄罗斯总统普京和——不，不是俄罗斯人，而是为数众多的支持普京的中国网民。

在中国社媒上，能看到不少将普京奉为“男神”、“大帝”的言论

在中国社媒上，能看到不少将普京奉为“男神”、“大帝”的言论

战争仍在进行，多少人在炮火声中痛苦煎熬，生死难料，没有人可以笑得出声来。但是，与此同时，极其荒谬地，中国在源源不断地提供笑料。俄国人出现在国际媒体上，大多是五十多个城市爆发的勇敢的反抗示威活动；而这些中国网民，却是在称赞普京“男神”、“够刚”、“兵贵神速”，据称中国社交媒体中最火的一个段子是——“记者：您认为这场战争需要打多久？ 普京：10。 记者：10个月？ 普京：9，8⋯⋯”

不过，在西方社交媒体中，更让人瞠目结舌的事情是，不少网民猥琐地声称要“收留乌克兰美女”。令人难以想象，一个总是在控诉侵华日军在南京犯下的暴行的国家，一个刚刚全网呐喊“解救徐州铁链女”的社会，人们会如此冷酷地将女人作为“战利品”来戏谑。

“收留乌克兰美女”，西方舆论恶意炒作？

这些言论传到乌克兰，对当地无辜受难的民众来说无疑是伤口上撒盐。中国政府对俄罗斯侵略的直接或者间接的支持，已经让国际社会感到愤怒。未能及时从乌克兰撤走的中国留学生因此不受当地人待见，甚至感觉到敌意和危险。开战当日，中国驻乌克兰大使馆提醒当地中国人“在车身明显处贴上中国国旗”，令国内舆论热血沸腾，奔走相告。随后不得不尴尬地收回成命，要求“不要随意亮明身份及展示具有识别性的标识”。

中国官媒对此毫无反省，却宣称这是西方舆论“恶意炒作”。一些网民也不以为然，认为乌克兰本来就“排华”，跟他们说什么没有关系。

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    躲避战火的乌克兰百姓

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这场侵略战争已经改变了历史。德国决定为乌克兰提供武器，并要投入巨额资金对联邦国防军进行现代化改造；一向保持中立的瑞士也宣布冻结俄罗斯人的资产，并将对普京和一些俄罗斯官员实施金融制裁。白宫发言人普萨基（Jen Psaki）讽刺普京是北约历史上最伟大的凝聚者之一（one of the greatest unifiers），而习近平也恰好被中国网民赠与绰号“总加速师”。

然而，网民也发现一个令人沮丧的事实：仍然没有人能够解救徐州丰县铁链女。有人指出：能够进入乌克兰的记者，比能够进入徐州的记者还要多。听上去有些夸张，但它不幸是一个事实。

一个中国女人被奴役，和一个欧洲国家被侵略，这二者之间关系，仅仅是时间上碰巧前后发生吗？甚至仅仅是语言修饰意义上的对比而已？趁战乱“收留乌克兰美女”和徐州丰县董某民“收留精神病女人”有什么不同？强烈呼吁官方调查和崇拜“普帝”的人群有交集吗？

个人安全与国家民主

从徐州铁链女事件热议时一个话题标签的访问量就超过30亿次来看，这些网民很有可能也为她的遭遇愤怒过、呼吁过。有人已经指出，官方的前两份通报中，讲述的就是“收留”的故事。第二份通报写道：“杨某侠（此姓名为董某民所取）于1998年6月在欢口镇与山东鱼台县交界处流浪乞讨时，被董某民的父亲董某更（已故）收留，此后就与董某民生活在一起。”

本文作者、时评人长平

本文作者、时评人长平

随后的三份官方通报虽然认为董某民涉嫌犯罪，但是仍然是“收留”故事的延续。也就是说，是按照家庭内部矛盾（虐待家庭成员）来处理，而不是拐卖、强奸和非法监禁等更严重的犯罪嫌疑。在这

里，铁链女的人身权利、婚姻权利和司法权利都被剥夺了。

正因为如此，我认为网民应该利用舆论的力量为她讨回权利，找到监护人或者公益律师，然后逐一夺回并捍卫这些权利，而不是呼吁一个拥有更大权力的上级调查组来进一步限制她的权利。

延申阅读——长平观察：#铁链女在哪里？#WhereIsTheChainedWoman? 

虽然在民主国家也有针对特定事件的调查，但是调查主体、调查对象和调查程序都不一样。在中国，权力都集中在政府也就是党的手中，因此专案调查组都有垄断行政和司法的性质。人们往往期待“高层震怒”，派出手持尚方宝剑的钦差大臣。假如真的如愿了，“高层”收获了政治强人的形象，受害者获得自由和赔偿。然而，现实中兑现的往往只有前者。

由此，如果为丰县铁链女愤怒与呐喊的网民与崇拜“普帝”、“收留乌克兰美女”的网民之间有重合，我不会感到奇怪。

有网民感慨说：没有想到战争贩子救了人贩子。的确，普京发动的侵略战争，在很大程度上转移了舆论焦点。但是，即便没有这场战争，江苏省调查组显然也打算用手中巨大的权力为丰县铁链女事件画上一个句号了。

有鉴于此，对于这场战争，一方面我当然希望它尽快结束，让乌克兰人民回归和平安宁的生活；另一方面，我并不希望它只是一个句号，而是一个让俄罗斯重新分配普京手中权力的机会。所有国家都走向真正的民主，世界才会安全。

长平（linktr.ee/changping）是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

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