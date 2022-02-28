长平观察：战争贩子救了人贩子？

（德国之声中文网）国际舆论中，俄罗斯入侵乌克兰的战争善恶分明，两端都形象突出：善的一端是乌克兰总统泽连斯基和乌克兰人，恶的一端是俄罗斯总统普京和——不，不是俄罗斯人，而是为数众多的支持普京的中国网民。

战争仍在进行，多少人在炮火声中痛苦煎熬，生死难料，没有人可以笑得出声来。但是，与此同时，极其荒谬地，中国在源源不断地提供笑料。俄国人出现在国际媒体上，大多是五十多个城市爆发的勇敢的反抗示威活动；而这些中国网民，却是在称赞普京“男神”、“够刚”、“兵贵神速”，据称中国社交媒体中最火的一个段子是——“记者：您认为这场战争需要打多久？ 普京：10。 记者：10个月？ 普京：9，8⋯⋯”

不过，在西方社交媒体中，更让人瞠目结舌的事情是，不少网民猥琐地声称要“收留乌克兰美女”。令人难以想象，一个总是在控诉侵华日军在南京犯下的暴行的国家，一个刚刚全网呐喊“解救徐州铁链女”的社会，人们会如此冷酷地将女人作为“战利品”来戏谑。

“收留乌克兰美女”，西方舆论恶意炒作？

这些言论传到乌克兰，对当地无辜受难的民众来说无疑是伤口上撒盐。中国政府对俄罗斯侵略的直接或者间接的支持，已经让国际社会感到愤怒。未能及时从乌克兰撤走的中国留学生因此不受当地人待见，甚至感觉到敌意和危险。开战当日，中国驻乌克兰大使馆提醒当地中国人“在车身明显处贴上中国国旗”，令国内舆论热血沸腾，奔走相告。随后不得不尴尬地收回成命，要求“不要随意亮明身份及展示具有识别性的标识”。

中国官媒对此毫无反省，却宣称这是西方舆论“恶意炒作”。一些网民也不以为然，认为乌克兰本来就“排华”，跟他们说什么没有关系。

躲避战火的乌克兰百姓 等待入境斯洛伐克 只要能离开乌克兰就安全了！人们抱着这样的念头，走上逃亡的道路。

躲避战火的乌克兰百姓 战火无情 2月24日清晨，俄罗斯大举进攻乌克兰。据乌克兰当局通报，首都基辅周六夜间和清晨都遭到空袭。在无情战火下，许多乌克兰人无家可归。乌克兰卫生部长称，俄罗斯入侵乌克兰第四天，已有198名乌克兰人丧生。

躲避战火的乌克兰百姓 基辅战事持续紧张 首都基辅以及多个城市的激烈战斗仍在持续。2月27日凌晨，基辅郊区传出有储油槽遭到攻击并发生巨大爆炸。基辅市区28日再次拉响空袭警报，市中心传出数次爆炸声响。此外，经历了夜间轰炸后，俄罗斯军队攻入位于乌克兰东北部的第二大城哈尔科夫。

躲避战火的乌克兰百姓 被击中的民宅大楼 基辅市长克利琴科称，一栋民宅大楼被俄罗斯导弹击中。他呼吁基辅市民寻找安全地点避难。

躲避战火的乌克兰百姓 寻找掩护 基辅市区警报大作，市民逃往地下室、地铁站、地下停车场等地点躲避空袭。

躲避战火的乌克兰百姓 暂时的栖身之所 基辅市民将地铁站作为临时防空洞，躲避俄罗斯的空袭。基辅约有300万居民。

躲避战火的乌克兰百姓 泽连斯基：“我们都在这里” 乌克兰总统泽连斯基周六发布一支视频，破除有关他已经逃离乌克兰的传言。泽连斯基以及他的政府团队成员站在位于基辅的总统府前，对着镜头表示：“我们都在这里。我们的军队在这里。我们的社会公民都在这里。我们在这里捍卫我们的独立、我们的国家。而且会继续下去。”

躲避战火的乌克兰百姓 逃离战火 部分乌克兰民众搭乘火车前往西部避难。邻国波兰、匈牙利和罗马尼亚开始接收来自乌克兰的难民 。联合国估计，至少已有15万人逃往邻国避难。

躲避战火的乌克兰百姓 搭火车前往波兰 乌克兰人口为4400万人。专家预测，成千上万、甚至数百万乌克兰人将逃离他们的国家。波兰等乌克兰西部邻国或将成为乌克兰难民的主要目的国。图中，乌克兰民众在乌克兰西部城市利沃夫等待前往波兰的火车。

躲避战火的乌克兰百姓 大排长龙的逃难人潮 前约有100万乌克兰人生活在波兰，两国不少人民之间拥有血缘关系或紧密友谊。有乌克兰难民说，等过境花了近60小时。图片中，一名波兰士兵正协助乌克兰难民进入波兰边境。

躲避战火的乌克兰百姓 逃往匈牙利 一些乌克兰人带着简单的行囊徒步前往邻国匈牙利。在俄罗斯发动攻击后，逃难人潮陆续抵达匈牙利边境。虽然匈牙利总理奥尔班同普京关系不错，燃起战火后，奥尔班宣布向乌克兰难民开放边界。



这场侵略战争已经改变了历史。德国决定为乌克兰提供武器，并要投入巨额资金对联邦国防军进行现代化改造；一向保持中立的瑞士也宣布冻结俄罗斯人的资产，并将对普京和一些俄罗斯官员实施金融制裁。白宫发言人普萨基（Jen Psaki）讽刺普京是北约历史上最伟大的凝聚者之一（one of the greatest unifiers），而习近平也恰好被中国网民赠与绰号“总加速师”。

然而，网民也发现一个令人沮丧的事实：仍然没有人能够解救徐州丰县铁链女。有人指出：能够进入乌克兰的记者，比能够进入徐州的记者还要多。听上去有些夸张，但它不幸是一个事实。

一个中国女人被奴役，和一个欧洲国家被侵略，这二者之间关系，仅仅是时间上碰巧前后发生吗？甚至仅仅是语言修饰意义上的对比而已？趁战乱“收留乌克兰美女”和徐州丰县董某民“收留精神病女人”有什么不同？强烈呼吁官方调查和崇拜“普帝”的人群有交集吗？

个人安全与国家民主

从徐州铁链女事件热议时一个话题标签的访问量就超过30亿次来看，这些网民很有可能也为她的遭遇愤怒过、呼吁过。有人已经指出，官方的前两份通报中，讲述的就是“收留”的故事。第二份通报写道：“杨某侠（此姓名为董某民所取）于1998年6月在欢口镇与山东鱼台县交界处流浪乞讨时，被董某民的父亲董某更（已故）收留，此后就与董某民生活在一起。”

随后的三份官方通报虽然认为董某民涉嫌犯罪，但是仍然是“收留”故事的延续。也就是说，是按照家庭内部矛盾（虐待家庭成员）来处理，而不是拐卖、强奸和非法监禁等更严重的犯罪嫌疑。在这

里，铁链女的人身权利、婚姻权利和司法权利都被剥夺了。

正因为如此，我认为网民应该利用舆论的力量为她讨回权利，找到监护人或者公益律师，然后逐一夺回并捍卫这些权利，而不是呼吁一个拥有更大权力的上级调查组来进一步限制她的权利。

延申阅读——长平观察：#铁链女在哪里？#WhereIsTheChainedWoman?

虽然在民主国家也有针对特定事件的调查，但是调查主体、调查对象和调查程序都不一样。在中国，权力都集中在政府也就是党的手中，因此专案调查组都有垄断行政和司法的性质。人们往往期待“高层震怒”，派出手持尚方宝剑的钦差大臣。假如真的如愿了，“高层”收获了政治强人的形象，受害者获得自由和赔偿。然而，现实中兑现的往往只有前者。

由此，如果为丰县铁链女愤怒与呐喊的网民与崇拜“普帝”、“收留乌克兰美女”的网民之间有重合，我不会感到奇怪。

有网民感慨说：没有想到战争贩子救了人贩子。的确，普京发动的侵略战争，在很大程度上转移了舆论焦点。但是，即便没有这场战争，江苏省调查组显然也打算用手中巨大的权力为丰县铁链女事件画上一个句号了。

有鉴于此，对于这场战争，一方面我当然希望它尽快结束，让乌克兰人民回归和平安宁的生活；另一方面，我并不希望它只是一个句号，而是一个让俄罗斯重新分配普京手中权力的机会。所有国家都走向真正的民主，世界才会安全。

长平（linktr.ee/changping）是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

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