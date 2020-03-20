长平观察：我的国家有什么——笼的传人

（德国之声中文网）男友：真好看，像个中国女孩。女友满头问号。网友：穿着什么风格？女友：是台湾女孩喔。——据说这是中国小粉红翻墙到推特上挖出的泰国男星Bright和女友Weetaya的黑材料，成为他们支持台独的铁证。

明明Bright喜欢中国女孩啊？那也没用，谁让Weetaya最近转发了一篇小粉红不喜欢的有关新冠肺炎（COVID-19）的文章，而且Bright还点了赞！

也许新冠疫情评论还不够分量，需要贴上台独的标签吧。台独那还了得？Bright和Weetaya必须向中国人民道歉！

笼子里的鸟儿以为会飞是一种病

披挂出征的小粉红遭到了泰国网友的反击。揭示六四屠杀、讽刺习近平、支持香港和台湾独立的表情包及漫画滚滚而来。小粉红沉着应战，纷纷辱骂泰国政府和国王。接下来他们傻眼了：泰国网友竟然称骂得好，请继续，大声点！“他们居然不爱自己的国王，也不爱自己的政府！”

这并不是新鲜事。十多年前，有美国驻中国使馆外交官透露，他们接到中国人打来电话，高喊“夏威夷独立！加州独立！”2018年，中国民航局要求包括美国在内的外国航空公司在网站和宣传资料中，按照中共标准方式称呼香港、澳门和台湾，白宫批评是"奥威尔式的胡言乱语"。有中国网民到美国驻中国大使馆微博下留言，激动地表示支持夏威夷、阿拉斯加等州独立。

延展阅读：美批中“奥维尔式胡言乱语” 台湾致谢相挺

这些中国人以为，全世界人都跟自己一样，领导人被批评就感到国家受辱，某州要独立就如丧考妣。泰国网友送给这些中国一个绰号：笼的传人。它来自台湾歌手侯德健创作、后来成为中国大陆爱国主义歌曲《龙的传人》。

另外一句网络名句也准确地描述了他们的生存状态：笼子里的鸟儿以为会飞是一种病。还有一个广为流传的评论显得有些粗俗，我不放改得文雅一点——小粉红们诅咒外国人：祝愿你们一辈子都吃不上新鲜的毒奶粉！

不如假装自己没有翅膀

具体到“泰国国王不帅（泰国人深感受辱）”、“支持加州独立（美国人痛心疾首）”这样的例子，很多中国人尤其是受过教育的城市中产阶级大概不以为然，认为自己没有那么傻。事实上，他们也生活在一个牢固的笼子里，而且比无知小粉红的笼子大不了多少。比如，他们认为，西方媒体也跟中国媒体一样，牢牢地受政治党派控制；言论自由和宪政民主一样，都是政客们口中的修辞。他们曾经相信，中国人和西方不一样，更喜欢专制政府；新冠病毒肆虐以来，他们又相信西方人和中国人一样，专制政府更有利于抗疫。

在他们眼里，会飞的鸟儿不聪明，不如假装自己没有翅膀，老老实实地呆在笼子里面。自由有什么用？笼子里也能看见美丽的蓝天——如果有的话，而且还更加安全。

假如有一天得以走出笼子，他们却再也不想回去。保住自由生活的要义在于：千万小心不要碰到笼子，更不能批评笼子。正如我在文章《自由是一只会变的笼子》里所写：

不仅笼子里面的人被洗脑，笼子外面的人也以为它固定不变。他们庆幸自己没有被关在里面，以为保住自由的方式，就是小心翼翼地避免掉进笼子里。殊不知笼子一边在缩小，一边也在扩大，把世界的更多部分关了进来。

延伸阅读：自由是一只会变的笼子

这就是我的国家

这是一首饶舌歌的部分歌词：

这个国家，首都的中心变成杀戮场；

这个国家，掌权者把税款当甜食吃；

这个国家，宪法被军阀任意修改和删除；

这个国家，声称拥有自由你却无权选择；

这个国家，你做什么领导都知道；

这个国家，你虽然清醒却必须装睡；

这个国家，你要么沉默要么坐牢；

这就是我的国家，这就是我的国家。

咋一听，中国小粉红可能会立即跳起来：这明明就是在骂我们的政府，是谁又在羞华？虽远必诛，赶紧道歉！紧接着他们应该感到高兴：原来是泰国歌手在骂自己的政府。想必让他们困惑的是：泰国民众非但没有谴责歌手不爱国，给西方敌对势力递刀，而且还竞相传唱！

这首歌名叫《我的国家有什么》(Prathet Ku Me，又译《老子国家有……》），创作者是泰国说唱组合“饶舌反专制”（Rap Against Dictatorship，RAD）——小粉红一听就放心了：在中国根本就不可能存在这种名字的乐队。

但是，如果小粉红出征之前了解一下这首歌的故事，就不会帮助敌人草船借箭了。2018年10月，这首猛烈抨击政府的泰语歌曲问世，立即家喻户晓，在这个总人口不到七千万的国家，一周之内就有两千万人点击。到现在，单是youtube上该歌曲官方MV，就有超过八千万人点击。起初当局威胁要找乐队麻烦，看到这般民意之后，只好假装什么也没有说过，推出一首政绩宣传饶舌歌来仓皇应对。

如果小粉红们还没有安全感，可以对照一下中国综艺节目里的歌词审查。根据网友的搜集，原版歌词中的“给我一枝烟”，在电视字幕上变成“给我一只眼”； “别再做慈善家”，变成 “你在做慈善家”； “拆碎这座万籁的牢房”，变成“拆碎这座万籁的老房”；“太多生命无一幸免都失控”，变成了“太多生命无疑心愿多时空”； “我猜有个混账”，变成了“我猜有人慌张”； “爱恨都任你颠倒，全世界陪你堕落”变成“你正将水面颠倒浮出该有的自我”……

你可能会说，一定要这么灰暗吗，唱点“正能量”的歌曲不就行了？未必。有首歌唱到阳光，英文sunshine在电视屏幕上变成了sun***ne——猜猜这是为什么？

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