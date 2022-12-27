长平观察：“我们要去中国！我们要去中国！”

德国之声中文网）我在上期的专栏中指出，一个甲子之后，“大跃进”正在中国轮回。当下的中国，民间正在承受三年防疫“大跃进”之后的严重后果，而官方也在重复表演六十年前的假大空宣传。

的确，读1960年的《人民日报》，你不知道中国正在发生大饥荒，成千上万的人正在饿死；读2022年的《人民日报》，你不知道中国正在发生大瘟疫，成千上万的人正在病死。

但是，查阅了近几日《人民日报》之后，我感觉都有些错怪1960年的《人民日报》了。这份官媒当年因为“放卫星”被永远地钉在历史的耻辱柱上，以至于让我们忽略了它在今天的谎言、粉饰与歪曲有过之而无不及。

“#12句话记住2022”

1960年底，包括毛泽东在内的中共高层，已经对大跃进政策有所检讨。官方媒体以“特大自然灾害”的谎言，承认了经济崩溃和民生艰困。例如，1960年12月29日《人民日报》头版文章《我国农业生产今年遭受特大天灾，六亿人民满怀信心克服严重困难》，称“一半以上农田受到程度不同灾害其中三至四亿亩遭重灾，公社抗灾大显优越性现正抓紧冬季生产争取明年好收成”。

点开2022年12月30日的《人民日报》网站，首先看到的是《在习近平经济思想指引下中国经济稳中求进》等歌功颂德或者“正能量”宣传。我在首页只找到两篇跟疫情有关的文章，一篇是《国务院联防联控机制综合组印发通知，在城乡基层充分应用中药汤剂开展治疗》，另一篇是《外交部发言人回应个别西方媒体抹黑中国疫情防控政策调整言论》。

中国官方媒体中的中医报道，几乎都是以“爱国主义教育”为目的的反科学宣传；而中国政府反驳所谓“西方媒体抹黑”的兴趣，显然远远大过进口西方疫苗和药物抢救生命。

《人民日报》官方微博账号12月24日发起年终总结话题“#12句话记住2022”，编辑挑选的12句话中，竟然没有一句话提到疫情下的民间疾苦，只有一句与疫情相关：“别了，通信行程卡”——其言外之意是在领袖英明领导之下，抗疫取得了伟大胜利。其余的“正确集体记忆”包括“中国人过年仪式感在太空也不缺席”、“冰墩墩来接雪容融下班了”、“你好！福建舰！”和“新征程是充满光荣和梦想的远征”等等。

年終盤點！中國2022年度熱詞有哪些？ 非必要不ｘｘ 在中國當局鬆綁「清零」政策之前，中央大力推廣「非必要不外出／出境」、「非必要不聚集」、「非必要不堂食」等口令，並要求地方嚴格落實。後來更衍化出「非必要不出校／返鄉」等為人詬病的規則。直至年底，中國多處爆發反封控抗議運動，政策隨即大轉彎，變成「非必要不做核酸」，令中國網友戲稱，病毒的嚴重性全取決於領導人的一念之間。

年終盤點！中國2022年度熱詞有哪些？ 潤 「潤」的漢語拼音是Run，在英文語境下有「跑路」的意思，中國人又將其衍生成「移民」，尤指因不滿國內政治但又無力改變而選擇的移民。中國政府曾實施近三年的嚴格防疫政策，導致次生災害頻傳、民怨四起，經濟成長衰退，令許多中國人對國家未來感到悲觀，萌生遠走高飛的念頭。據統計，上半年微信搜尋「移民」的人足足增加了4倍多。

年終盤點！中國2022年度熱詞有哪些？ 躺匪 放寬防疫之後，中國各大城市疫情快速升溫。流感藥品、退傷藥遭民眾瘋搶，首都北京也傳出醫療量能不足、賓儀館大排長龍等現象。不少「清零派」的中國民眾將矛頭指向反封控的示威人士，認為防疫政策「躺平」對人民的健康及性命造成威脅，並稱呼這些支持「躺平」政策的人為「躺匪」。

年終盤點！中國2022年度熱詞有哪些？ 擺爛 延續對政府政策的不滿，年輕一代的中國人開始出現「擺爛」心態。所謂「擺爛」，意指若事情無法往好的方法發展，那就乾脆放任其往壞的方法發展，而不採取任何行動。這與2021年興起的熱詞「躺平」意義相似，但「擺爛」在語境上更加消極及負面，其使用頻率也在2022年大幅超越前者。

年終盤點！中國2022年度熱詞有哪些？ 黨的二十大 根據中國國家語言資源監測與研究中心等單位聯合公佈的「漢語盤點2022」結果，中國官方認為的2022年度十大流行語，其中之一就是「黨的二十大」。入選原因包括紀念此儀式順利召開，以及中國領導人習近平在會後獲得了史無前例的中共總書記第三任期。 人民網強調中共二十大意義重大，因它代表了中國「向第二個百年奮鬥目標進軍的關鍵時刻」。

年終盤點！中國2022年度熱詞有哪些？ 中國式現代化 「中國式現代化」也被列入中國官方公佈的2022年度十大流行語及十大新詞語中。這個字詞出現在中共二十大報告中，表示中國將致力於社會主義的現代化，讓國家「既有各國現代化的共同特徵，更有基於自己國情的中國特色」，並不斷重申要達到「共同富裕」的目標。但與此同時，「中國式」的防疫政策，卻引起更多討論及關注。



记忆与遗忘的岁末斗争

我一再说，今昔对比只是为了说明专制政权沉疴难挽，而不是期待新的“庐山会议”和“七千人大会”。比这些官方大会更值得期待的是民间的反抗，尤其是四通桥抗议和“白纸革命”之后的年轻一代。

《人民日报》官方微博的“12句话”激怒了网民，他们纷纷在转发区与评论区补上2022年的“个人不正确记忆”，例如“我们是最后一代”、“请抑制灵魂对自由的渴望”、“这世界不要俺了”、“自救能力弱（路是通的，他们不跑）”、“他儿子就是他的软肋”等等。

12月29日，网易新闻发布2022年度事件盘点视频《幻想星辰大海不如活在当下》，记录了上海封城、西安封城、丰县八孩母亲被铁链锁住、唐山烧烤店围殴女性事件、东航MU5735航班坠毁、乌鲁木齐大火等等重大事件。该视频一经上线就被众多网民转发关注，但很快就遭到审查机器的删除。

疫情海啸 中国各地医院直面冲击

“我要去苏联！我要去苏联！”

有网民感慨说：仿佛活在两个世界。

这让我想到又一则苏联笑话——

莫斯科一家幼儿园，卡秋莎阿姨把小朋友们召集到一起，宣讲革命的道理。她用无比动人的声音问：

“小朋友，你们知道世界上最美好的地方是哪里吗？”

小朋友们答不上来。卡秋莎阿姨说：

“是苏联！在苏联，每个小朋友都有糖吃，每个小朋友都有新衣服穿……”

所有小朋友都举手高喊起来：

“我要去苏联！我要去苏联！”

是的，这是“又一则”苏联笑话。自从“白纸革命”之后，其他所有的苏联笑话都是“又一则”。

中共也许应该提前打算了：假如民众聚集高喊“我们要去中国！我们要去中国！”又该如何甩锅给“境外敌对势力“呢？

北京殡仪馆压力山大





作者长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

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