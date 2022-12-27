长平观察：“我们要去中国！我们要去中国！”

《人民日报》官方微博账号发起年终总结话题“#12句话记住2022”，竟然没有一句话提到疫情下的民间疾苦，而转发区与评论区却成为又一个“大型翻车现场”。时评作家长平由此想到又一则“苏联笑话”。
德国之声中文网）我在上期的专栏中指出，一个甲子之后，“大跃进”正在中国轮回。当下的中国，民间正在承受三年防疫“大跃进”之后的严重后果，而官方也在重复表演六十年前的假大空宣传。
的确，读1960年的《人民日报》，你不知道中国正在发生大饥荒，成千上万的人正在饿死；读2022年的《人民日报》，你不知道中国正在发生大瘟疫，成千上万的人正在病死。
但是，查阅了近几日《人民日报》之后，我感觉都有些错怪1960年的《人民日报》了。这份官媒当年因为“放卫星”被永远地钉在历史的耻辱柱上，以至于让我们忽略了它在今天的谎言、粉饰与歪曲有过之而无不及。
1960年底，包括毛泽东在内的中共高层，已经对大跃进政策有所检讨。官方媒体以“特大自然灾害”的谎言，承认了经济崩溃和民生艰困。例如，1960年12月29日《人民日报》头版文章《我国农业生产今年遭受特大天灾，六亿人民满怀信心克服严重困难》，称“一半以上农田受到程度不同灾害其中三至四亿亩遭重灾，公社抗灾大显优越性现正抓紧冬季生产争取明年好收成”。
点开2022年12月30日的《人民日报》网站，首先看到的是《在习近平经济思想指引下中国经济稳中求进》等歌功颂德或者“正能量”宣传。我在首页只找到两篇跟疫情有关的文章，一篇是《国务院联防联控机制综合组印发通知，在城乡基层充分应用中药汤剂开展治疗》，另一篇是《外交部发言人回应个别西方媒体抹黑中国疫情防控政策调整言论》。
中国官方媒体中的中医报道，几乎都是以“爱国主义教育”为目的的反科学宣传；而中国政府反驳所谓“西方媒体抹黑”的兴趣，显然远远大过进口西方疫苗和药物抢救生命。
《人民日报》官方微博账号12月24日发起年终总结话题“#12句话记住2022”，编辑挑选的12句话中，竟然没有一句话提到疫情下的民间疾苦，只有一句与疫情相关：“别了，通信行程卡”——其言外之意是在领袖英明领导之下，抗疫取得了伟大胜利。其余的“正确集体记忆”包括“中国人过年仪式感在太空也不缺席”、“冰墩墩来接雪容融下班了”、“你好！福建舰！”和“新征程是充满光荣和梦想的远征”等等。
我一再说，今昔对比只是为了说明专制政权沉疴难挽，而不是期待新的“庐山会议”和“七千人大会”。比这些官方大会更值得期待的是民间的反抗，尤其是四通桥抗议和“白纸革命”之后的年轻一代。
《人民日报》官方微博的“12句话”激怒了网民，他们纷纷在转发区与评论区补上2022年的“个人不正确记忆”，例如“我们是最后一代”、“请抑制灵魂对自由的渴望”、“这世界不要俺了”、“自救能力弱（路是通的，他们不跑）”、“他儿子就是他的软肋”等等。
12月29日，网易新闻发布2022年度事件盘点视频《幻想星辰大海不如活在当下》，记录了上海封城、西安封城、丰县八孩母亲被铁链锁住、唐山烧烤店围殴女性事件、东航MU5735航班坠毁、乌鲁木齐大火等等重大事件。该视频一经上线就被众多网民转发关注，但很快就遭到审查机器的删除。
有网民感慨说：仿佛活在两个世界。
这让我想到又一则苏联笑话——
莫斯科一家幼儿园，卡秋莎阿姨把小朋友们召集到一起，宣讲革命的道理。她用无比动人的声音问：
“小朋友，你们知道世界上最美好的地方是哪里吗？”
小朋友们答不上来。卡秋莎阿姨说：
“是苏联！在苏联，每个小朋友都有糖吃，每个小朋友都有新衣服穿……”
所有小朋友都举手高喊起来：
“我要去苏联！我要去苏联！”
是的，这是“又一则”苏联笑话。自从“白纸革命”之后，其他所有的苏联笑话都是“又一则”。
中共也许应该提前打算了：假如民众聚集高喊“我们要去中国！我们要去中国！”又该如何甩锅给“境外敌对势力“呢？
作者长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。
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