长平观察：“我们本来是同种同文的弟兄”？

（德国之声中文网）“不管你把头发染得再黄，鼻子修得再尖，也变不了欧美人，变不成西方人。我们要知道自己的根在什么地方。”几天时间过去了，王毅这段话仍在推特上刷屏。作为中国主管外交的最高级别官员，他于周一（7月3日）在青岛出席中日韩合作国际论坛时，对“我们中日韩的朋友们”说出了这句“心里话”。在西方舆论场上，这段话因为带有明显的种族主义色彩而让人感到震惊；在中国媒体上，这段话因为带有明显的种族主义色彩而受到追捧。

按照价值观外交和利益外交的区分，王毅这段话应该归入价值观外交。但是，价值观外交通常有着特定的含义，是指基于尊重普世价值的外交政策方针，强调对自由、民主、人权、法治等基本权利。因此，王毅这段话可以称为种族主义外交。

“消除一切形式的种族主义”

种族主义（Racism）就是基于种族特征的偏见与歧视，以及由此产生的暴力与迫害。在王毅看来，种族特征是如此重要：“我们到美国去，他们分不清中日韩。我们可能到欧洲去也是一样。”美中关系研究学者伟德宁（Dennis Wilder）在推特上说： “我只想说，这是我在很长一段时间内看到的来自中国‘外交官’的最令人震惊的种族主义煽动性言论之一。 可耻。”

让人觉得讽刺的是，2021年，王毅还代表中国出席联合国纪念《德班宣言和行动纲领》20周年会议并发表讲话，称“中国主张加强不同种族、不同文化的对话交流，摒弃基于种族、肤色、语言的傲慢和偏见，培育尊重、包容和平等的文化，努力打造免于歧视的社会环境”，呼吁“消除一切形式的种族主义”。显然，“一切形式”之中也包含了利用外交场合宣扬种族主义。

更让人感觉到震惊的是，曾经担任过中国驻日大使的王毅不可能不知道，鼓吹东亚人“我们本来是同种同文的弟兄”，正是上世纪三四十年代的日本军国主义思想，也就是主张所谓“大东亚共荣圈”的亚细亚主义。这种思想主张在日本的带领下“从欧美列强的统治中解放亚洲”，建立“相互尊重、彼此独立”、“共存共荣的新秩序”之政治联合体。依据这种理论，日本军政府发动了大东亚战争，制造了包括南京大屠杀在内的人类暴行。

“我是中国人我骄傲”

王毅的言论在推特上遭到专家学者和普通网民的“群殴”。那么他为什么要说这种话？中国外交“欠揍”吗？美国《外交政策》杂志编辑帕尔姆（James Palmer）解释说：“中国官员总是假设别人都和他们一样是种族主义者。”而YouTube网红“格雷老师”的解释是：“当你的政治体制无法通过其思想、美德和成就来解释自己的时候，你总是可以试试诉诸种族主义是否能行得通。”

有人说：“外交是内政的延续。”近年来的中国，更是快速“出口转内销”，直接将外交当作内政来做。如果我们看看中国媒体的反应，可能会有更多的发现。“头发染得再黄、鼻子修得再尖也变不成西方人”成了若干媒体的头条标题，也上了微博热搜。

能够被读者看见的网民留言自然是经过筛选的，但也反映了官方认为正确而有效的舆情。大多数留言都认为，王毅对日韩可谓推心置腹、苦口婆心，“语重心长情深意切”，“一语中的，醒醒吧梦中人”！但是，“没办法，他们就喜欢做美国狗”。有留言说：“日韩有爹，还要啥根呐”，“虽然他们把头发染得再黄，鼻子修得再尖，也变不了欧美人，但是他们只要身子趴得够低，就能当牧羊犬啊”。然后就是“我是中国人我骄傲”，“这话说的太硬了”，“底气来源于实力”，“想把头发颜色变回黑色，还是黑头发黄皮肤最漂亮”。

种族主义外交可能是无效的，但是作为内政，却一直是中共教育的核心理念之一。我在《长平观察：当“龙的传人”叫声“西春美智子” 》讲过的一个例子是，为了宣扬“两黑一黄”（黑眼睛黑头发黄皮肤），中国大陆有关部门恩威并施，向港台歌星下了若干订单，炮制了刘德华的《中国人》、黎明的《冲锋陷阵》、谢霆锋的《黄种人》和王力宏的《龙的传人》等“爱国歌曲”。

上世纪日本人的“大东亚共荣圈”理论是有一定迷惑性的，不仅在国内赢得喝彩，也吸引了一部分亚洲国家的反殖民主义独立运动者的支持。所幸的是，在今天，没有人相信日韩和其他亚洲国家会买“把根留住”这种种族主义外交的账。



长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

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