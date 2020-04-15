长平观察：我们在同一条奔涌的河流洗脑

（德国之声中文网）大凡民主国家，代际政治都很紧张，年轻人对老一代充满愤怒；大凡专制国家，年轻人都被鼓励要懂得感恩与赞美。

2017年德国联邦议院大选之后，左翼的年轻选民差点让默克尔无法组阁。到了2019年欧洲议会大选，年轻人主导的气候议题起到了决定性的作用。很多人都不理解，为什么十五岁的瑞典少女格雷塔•通贝里（Greta Thunberg）领导的气候改变运动"星期五为未来"（Friday for Future）会有那么大的影响力？其实它正是代际政治的一个典范：年轻人控诉老一代对未来不负责任。

在美国，年轻人和现任总统特朗普之间的全面冲突创造了历史记录，可惜他们选择另一位年长者伯尼•桑德斯作为自己的代言人，预埋了失败的结局。

今年初的台湾总统大选，更是年轻人和父母之间的一场艰苦的肉搏战。国民党候选人韩国瑜背后的中国影子，增添了中年轻人保卫民主自由的悲壮。

与此形成对照的风景是，北朝鲜的年轻人、尤其是年轻女士见到领导人激动得涕泪长流；中国的年轻人一边翻墙痛骂美国，一边歌唱"习大大爱着彭麻麻"。

历史的镜头再拉远一点，我们可以看到八十年前的日本年轻人正跟着军政府建立"大东亚共荣圈"，德国的年轻人斗志昂扬，高唱着"我们年轻人朝着太阳前进，深信不疑"。

所有的知识、见识、智慧和艺术可以尽情享受？

正如《希特勒时代的孩子们》作者古多•克诺谱所言：不是所有的年轻人都把忠于"元首"和乐于为"元首"做出牺牲看做是理所当然的。同样，不是所有的士兵都把齐步走看做是惟一合理的走路姿势。因此，专制政权必须创造出一套洗脑的系统，用隔绝、镇压、恐吓、谎言与欺骗来维持。

一则以广告形式发布的朗诵《后浪》在中国社交网络上蹿红。所有人都明白，这则登上了央视的朗诵，绝非只是一则简单的广告，而是针对年轻人的政治宣传。

演员何冰充当的朗诵者满怀激情地称赞年轻人，但是到底在称赞什么，却让人不明不白，因为其中充满了谎言与矛盾。何冰说："我看着你们 满怀羡慕"，"所有的知识 见识 智慧和艺术……可以尽情地享用"。在这个互联网时代，世界上最大的搜索网站谷歌，最大的网络百科辞典维基百科，最大社交平台推特和脸书，以及各种大大小小的"知识、 见识、智慧和艺术"，全都被"404"，如何尽情地享用？

内心强大的人从不吝啬赞美与鼓励--政府？

尤其让人惊讶的是，朗诵竟然宣称" 从小你们就在自由探索自己的兴趣……你们拥有了我们曾经梦寐以求的权利：选择的权利"。在一个连支持一下《方方日记》都会被人肉搜索出来批斗的时代，选择的权利从何谈起？

朗诵的重点是："向你们的自信致敬，弱小的人才习惯嘲讽与否定，内心强大的人从不吝啬赞美与鼓励"。这里故意省去、但人所共识的宾语是"政府"。模糊政府与人民、政党与国家、权力与个人之间的区别，正是专制宣传的一种"话术"。

有网民讽刺说，"鲁迅活在今天，一定是弱小的人了，最强大的应该是李莲英。"其实，正如我前面所说，按照这个标准，民主国家、自由社会的所有年轻人都是弱小的，因为他们总是"习惯嘲讽与否定"。

朗诵的最后，何冰激情地宣告："如果你们依然需要我们的祝福，那么奔涌吧，后浪，我们在同一条奔涌的河流。"有网民为他补充完整说："我们在同一条奔涌的河流搁浅。"

摇滚歌手崔健曾经指出： “只要天安门上还挂着毛主席像，我们都还是同一代人。”

摇滚歌手崔健曾经指出： "只要天安门上还挂着毛主席像，我们都还是同一代人。"不要忘记，毛泽东留下过最抒情的称赞年轻人的语录："你们青年人朝气蓬勃，正在兴旺时期，好像早晨八九点钟的太阳。希望寄托在你们身上。"在他的统治下，中国饿死、斗死和冤死的人数多达几千万。

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