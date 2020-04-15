长平观察：我们在同一条奔涌的河流洗脑

一则以广告形式发布的朗诵《后浪》在中国社交网络引发热议。时评人长平指出，大凡专制国家，年轻人都被鼓励要懂得感恩与赞美。
（德国之声中文网）大凡民主国家，代际政治都很紧张，年轻人对老一代充满愤怒；大凡专制国家，年轻人都被鼓励要懂得感恩与赞美。
2017年德国联邦议院大选之后，左翼的年轻选民差点让默克尔无法组阁。到了2019年欧洲议会大选，年轻人主导的气候议题起到了决定性的作用。很多人都不理解，为什么十五岁的瑞典少女格雷塔•通贝里（Greta Thunberg）领导的气候改变运动"星期五为未来"（Friday for Future）会有那么大的影响力？其实它正是代际政治的一个典范：年轻人控诉老一代对未来不负责任。
在美国，年轻人和现任总统特朗普之间的全面冲突创造了历史记录，可惜他们选择另一位年长者伯尼•桑德斯作为自己的代言人，预埋了失败的结局。
今年初的台湾总统大选，更是年轻人和父母之间的一场艰苦的肉搏战。国民党候选人韩国瑜背后的中国影子，增添了中年轻人保卫民主自由的悲壮。
与此形成对照的风景是，北朝鲜的年轻人、尤其是年轻女士见到领导人激动得涕泪长流；中国的年轻人一边翻墙痛骂美国，一边歌唱"习大大爱着彭麻麻"。
历史的镜头再拉远一点，我们可以看到八十年前的日本年轻人正跟着军政府建立"大东亚共荣圈"，德国的年轻人斗志昂扬，高唱着"我们年轻人朝着太阳前进，深信不疑"。
所有的知识、见识、智慧和艺术可以尽情享受？
正如《希特勒时代的孩子们》作者古多•克诺谱所言：不是所有的年轻人都把忠于"元首"和乐于为"元首"做出牺牲看做是理所当然的。同样，不是所有的士兵都把齐步走看做是惟一合理的走路姿势。因此，专制政权必须创造出一套洗脑的系统，用隔绝、镇压、恐吓、谎言与欺骗来维持。
一则以广告形式发布的朗诵《后浪》在中国社交网络上蹿红。所有人都明白，这则登上了央视的朗诵，绝非只是一则简单的广告，而是针对年轻人的政治宣传。
演员何冰充当的朗诵者满怀激情地称赞年轻人，但是到底在称赞什么，却让人不明不白，因为其中充满了谎言与矛盾。何冰说："我看着你们 满怀羡慕"，"所有的知识 见识 智慧和艺术……可以尽情地享用"。在这个互联网时代，世界上最大的搜索网站谷歌，最大的网络百科辞典维基百科，最大社交平台推特和脸书，以及各种大大小小的"知识、 见识、智慧和艺术"，全都被"404"，如何尽情地享用？
内心强大的人从不吝啬赞美与鼓励--政府？
尤其让人惊讶的是，朗诵竟然宣称" 从小你们就在自由探索自己的兴趣……你们拥有了我们曾经梦寐以求的权利：选择的权利"。在一个连支持一下《方方日记》都会被人肉搜索出来批斗的时代，选择的权利从何谈起？
朗诵的重点是："向你们的自信致敬，弱小的人才习惯嘲讽与否定，内心强大的人从不吝啬赞美与鼓励"。这里故意省去、但人所共识的宾语是"政府"。模糊政府与人民、政党与国家、权力与个人之间的区别，正是专制宣传的一种"话术"。
有网民讽刺说，"鲁迅活在今天，一定是弱小的人了，最强大的应该是李莲英。"其实，正如我前面所说，按照这个标准，民主国家、自由社会的所有年轻人都是弱小的，因为他们总是"习惯嘲讽与否定"。
朗诵的最后，何冰激情地宣告："如果你们依然需要我们的祝福，那么奔涌吧，后浪，我们在同一条奔涌的河流。"有网民为他补充完整说："我们在同一条奔涌的河流搁浅。"
摇滚歌手崔健曾经指出： “只要天安门上还挂着毛主席像，我们都还是同一代人。”
摇滚歌手崔健曾经指出： "只要天安门上还挂着毛主席像，我们都还是同一代人。"不要忘记，毛泽东留下过最抒情的称赞年轻人的语录："你们青年人朝气蓬勃，正在兴旺时期，好像早晨八九点钟的太阳。希望寄托在你们身上。"在他的统治下，中国饿死、斗死和冤死的人数多达几千万。
德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。
因为发文声援方方，湖北大学教授梁艳萍被网军锁定起底，被指过去曾发出不当言论，受到校方调查。事件随后的发酵又将海南大学退休教师王小妮卷入舆论漩涡，也引起网民热议，有人指部分网民在搞“文字狱”。 (01.05.2020)
4月7日，方方的武汉日记将发行英文和德文版的消息传出后，这位武汉作家遭遇的围攻和网络暴力升级。在号称要建设法治社会的中国，出现了恐吓方方的街头大字报，用“拳头教训方方”的网络威胁以及南京雕塑家计划在秦桧跪像旁添“方方跪像”的网文。 (23.04.2020)
方方的《武汉日记》英文和德语版即将问世的消息引发了舆论巨震。尤其是第一时间公开的德文版封面设计遭致强烈批评。趋于压力，德国出版方放弃了之前的设计，表示“完全不想挑衅”。 (16.04.2020)
武汉作家方方近日在接受〈财经十一人〉采访时，回答了《武汉日记》为何没有出中文版以及为何将在海外出版的问题。在新浪微博上，方方与环球时报总编胡锡进再度隔空交锋。 (22.04.2020)
中国作家方方记录武汉封城期间所见所闻的日记将出英文和德语版本。消息一出，方方立即遭到中国舆论的攻讦。《环球》总编胡锡进称，方方日记在美出版给公众带来刺痛。 (10.04.2020)