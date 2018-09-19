长平观察：“我们不关心桂民海”

（德国之声中文网）先说一个笑话。有一个人，义正辞严地宣布："我最讨厌两种人：一是种族主义者，二是说话前后矛盾的人，三是黑人，因为他们连数目都数不清楚！"

有正常理解能力的人都知道，这个笑话是在嘲笑种族主义者--他们宣称自己不是种族主义者，其实他们是；他们歧视某些种族不懂逻辑，其实他们自己前后矛盾；他们看不起某些种族智力低下，比如学不好数学，其实他们自己不会数数。

被嘲笑的种族主义者还没来得及生气，被种族主义者歧视的黑人却生气了。黑人生气不是因为他们不懂幽默，而是因为有媒体误导他们：那个人竟然说他最讨厌黑人，因为黑人不会数数。尽管那家媒体一直站在权贵一边，恃强凌弱，颠倒黑白，撒谎成性，但是黑人想它还不至于在这个事情上乱说，就算它想利用我们来帮权贵打击那个人也没关系，毕竟那个人歧视我们了--我们的祖先被当作奴隶买卖，哪有机会像白人那样上学，凭什么嘲笑他们的后代学业不好？

那个嘲笑种族主义者的人尴尬了，解释说："这是一个玩笑……"那家媒体接过话对黑人说："听见了吗？他嘲笑我们，还说我们不懂幽默！"有黑人犹豫了："我们是不是误解了？"那家媒体及其支持者高喊："小心有人被收买了！……'黑人连数目都数不清楚'可是他的原话，赤裸裸的歧视，还有什么可狡辩的？！"

在瑞典电视台"辱华"风波中，《环球时报》等中国官媒正在扮演这样的角色。一如既往，它们是货真价实的辱华者，根本不在乎是否给读者提供真实准确的信息，把老百姓当猴耍。

"我们不是种族主义者，但我们是！"

瑞典电视台（SVT）上周五（21日）播出的那个讽刺节目一开始，主持人带领观众喊："我们不是种族主义者，但我们是！"他还在节目中说，"瑞典人痛恨种族主义者，除了谈到中国人的时候。当然，还有俄国人！"在中国官媒的报道中，这些竟然不是对瑞典存在歧视华人现象的批评和讽刺，而是赤裸裸的种族主义宣言--"我们就是要当种族主义者"--就像有些中国网民叫喊"宁可台湾不长草，也要解放台湾岛；哪怕华夏遍地坟，也要杀光日本人"一样？

这些官媒当然不傻，否则不会在报道中故意隐去桂民海，一个在泰国失踪、几个月后出现在中国电视屏幕上"认罪"，两年后被释放，随后又失踪至今的瑞典籍华人。节目中引述时事评论人意见，认为最近一起酒店纠纷演变成外交风波，跟达赖喇嘛访问瑞典以及瑞典政府抗议桂民海失踪有关。主持人说，这怎么可能，瑞典人根本就不关心桂民海噢。"顺便说一下桂民海……哦不，让我们忘了这事吧，看我扯到哪去了！""我们不关心桂民海。"按照中国官媒的逻辑，这也应该不是批评和讽刺，而是正经八百的真话才对啊--那应该为他大胆敢言高兴才对啊！

主持人说，瑞典人对中国一无所知，不知道深圳、重庆等城市有多大，不知道三峡大坝有多厉害，不知道世界上最长的桥大多在中国， 不知道中国有55个少数民族--当然也不知道中国领导人忙得没时间吃饭，因为他们有这么多少数民族要去镇压！正因为如此，他们也就不知道中国游客撒泼时怎么去应对--坐在地上，双手举向天空，然后重重地拍打双膝，是在说"Help!"吗？怎么听起来像"现在就杀了我吧"？

中国游客瑞典旅社事件受到网民广泛关注

中国官媒患有更严重的"恐中症"

节目的最后，以瑞典官方旅游宣传片的形式，讽刺瑞典人一方面声称欢迎中国游客，一方面又提一些"伤害中国人民感情"的"辱华"建议。正如电视台在声明中所讲，他们要批评的，就是这种片面夸张的"恐中症（sinophobia）。

中国官媒称，瑞典电视台嘲笑我们，还说我们不懂幽默。这是故意把嘲笑种族主义者等同于种族主义者嘲笑歧视对象了。央视春晚上演过大量的歧视节目，比如嘲笑外地人口音滑稽、残疾人行动不便、女人大龄单身等等。为歧视辩解的人常用的话术就是"你们不懂幽默"，因此官媒移花接木得心应手。但事实上，这是一回事吗？

另外一种习惯性解释是，东西方对幽默的理解不同。文化当然有差异，同一文化中幽默感受也不一样，但是再怎么不同，官媒也应该让读者知道，人家到底是在讽刺谁吧？

瑞典台的声明中说，他们的美意似乎没有传递给中国人，导致了误解。有两方面的原因，一是中国官媒故意扭曲真相，断章取义煽动民族主义情绪，操纵是非，愚弄民众--想一想在异常严格的审查环境中，那段容易引发误会的节目片断为什么畅行无阻？ 二是这个节目引用大量歧视素材时，应该给予更清晰的解释，以及更明确的态度，避免误会。

如果有人从后一个角度，批评瑞典电视台制作水准可疑，批判力度不够，甚至感觉到感情受伤上街抗议，告上法庭， 我都没有意见。但是抗议者应该明白，中国官媒患有更严重的"恐中症"，它们的扭曲报道让这类脱口秀讽刺节目的不足之处雪上加霜，构建出让中国读者感受到真真切切的种族歧视的新的事实。

时事评论作家长平

这类节目以及整个西方主流媒体批评的种族歧视，以及对西藏和新疆地区人权状况的关注，对桂民海等人遭受的非法及非人道对待的抗议，都被中国官媒扭曲成国家或民族之间对抗，演绎成了"中国人要站对立场"，"我泱泱大国岂能输给区区北欧小国"这样货真价实的种族主义叙事。在它们眼里，人的尊严分文不值，被愚弄的民众就是待割的"韭菜"，就是用来对抗西方以维持统治的"代价"。

观看视频 04:09 直播 04:09 分钟 中国当局安排桂民海接受媒体采访

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

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