长平观察：怎样对台湾人进行“再教育”？

（德国之声中文网）美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）访台之后，中国在台湾周边海域举行了空间规模的军事演习。根据历来的民意调查，每一次解放军军演威胁，都将台湾民众对大陆的反感程度大幅拉高。那么北京将怎样解决这一对矛盾，让“广大台湾同胞渴望回归祖国怀抱“的宣传自圆其说呢？中国驻法大使卢沙野近日在接受法国媒体采访时，说出了中共党内人尽皆知但不是每个人都好意思说出来的未来计划：“统一后，我们要进行一次再教育。”

中共宣传中的“也”字教育

“再教育”令人毛骨悚然，是因为它让人想到纳粹时代的德国、斯大林时代的苏联和毛泽东时代的中国。它最近一次广为人知是集中关押上百万维吾尔人和其他穆斯林人的新疆“再教育营”。

卢沙野似乎并不认为“再教育”是一个负面的用语。他说：“十年前、二十年前，台湾大部分人是支持统一的，为什么现在反对呢？这是因为民进党散布了很多反华宣传。”他的意思是，民进党已经进行过一次“再教育“，我们统一之后进行有一次“再教育”理所当然。

尽管卢沙野被认为是一位“战狼”外交官，但是我认为中国外交风格并非由外交官个人气质决定，而是体现中国政府的整体宣传口径。熟悉中国国内舆论操控的人士，对卢沙野的这套逻辑并不陌生。“六四”镇压之后，中共宣传的要义是“去正义化教育”，从“伪君子”到“真小人”，重点不再是拔高自己，而是矮化别人，强调“天下乌鸦一般黑”，主打“也”字：民主国家也有贪污腐败，也有贫穷落后，也搞洗脑教育。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “再教育营” 中国自2017年起在新疆大规模设立所谓再教育营，拘押维吾尔族等少数民族。德国独立学者郑国恩（Andrian Zenz）的研究首先披露了这一现象。国际媒体从2018年初开始对此报道，逐渐揭示有关拘禁营内强制劳动、虐待、洗脑等侵犯人权的做法。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “去极端化” 中国官方称这些教育营为“职业培训中心”，其目的是杜绝极端主义、为维吾尔人提供就业技能。2019年12月9日，新疆自治区政府主席雪克来提扎克尔宣布，所有学员已经“结业”，开始新生活。但仍有很多海外维吾尔人反映家人被拘禁。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 系统性侵权的指责 人权组织还指责中国在新疆实施全民监控、文化同化、剥夺宗教自由、强推节育以控制人口增长等措施。北京始终否认所有对新疆侵权行为的指控。2020年，中国领导人习近平还曾宣称中国的治疆政策“完全正确”、“成果显著”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 向国际刑事法院提告 2020年7月6日，两个流亡海外的维吾尔人团体委托律师向海牙国际刑事法院递交诉状，控告中国政府犯下"种族灭绝"和"反人类"罪行，并提交了有关证据。中国领导人习近平也名列被告。海牙国际刑事法院的任务是为种族灭绝、战争罪行和其他暴行的受害者伸张正义。但中国不承认其管辖权。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 土耳其：从谴责到沉默 在相当长的时期内，土耳其总理埃尔多安一直对中国对待穆斯林少数民族的方式提出强烈批评，甚至在2009年新疆发生骚乱后谴责中国对维吾尔人进行'种族灭绝'。据报道，当时有很多维吾尔人逃亡到土耳其。然而从2016年开始情况发生变化。随着中国与土耳其的经济关系升温，埃尔多安政府不再批评中国的少数民族政策。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 国际法概念 美国“外交政策”杂志网站2月19日报道，美国国务院法律顾问办公室于年初得出结论认为，中国对新疆维吾尔族的大规模监禁和强迫劳动属于反人类罪行，但没有足够证据证明中国在新疆进行了“种族灭绝”行为。报道援引人权观察组织国际司法专家Richard Dicker说，“种族灭绝是很难在法庭上证明的”，因必须确认犯罪者“有非常明确的意图“，“基于某个群体的宗教，种族或民族背景，消灭全部或部分人口”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 美国：新政府接过既成事实 2021年1月19日，在特朗普卸任前一天，美国时任国务卿蓬佩奥称中国迫害维吾尔人的作法已犯下“种族灭绝与反人类罪”。继任国务卿布林肯 (Antony Blinken) 在19日的确认听证会上向参议院外交关系委员会表示，他同意蓬佩奥称中国迫害维吾尔人之举为种族灭绝的声明。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 英国首相：是法律问题 英国首相约翰逊认为，“认定种族灭绝是法律问题，但我可以说，我认为新疆正在发生的事、针对维族人发生的事极其令人憎恶。”英国下院已否决疑似针对中国的“种族灭绝修正案”。 假如该案通过，英国将以法律形式禁止同犯有种族灭绝罪行的国家签署自贸协定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 呼吁调查 英国外交大臣拉布（Dominic Raab）2月22日在联合国人权理事会发言中指出，酷刑、强制劳工以及强制节育等都在中国的新疆以“工业化规模”发生。拉布呼吁，联合国人权高级专员巴切莱（Michelle Bachelet）或其他独立专家应“立即和不受限制”地进入新疆，人权理事会应该就此事做出一项决议。中国外长王毅对此则回应称欢迎联合国人权高专访问新疆：“新疆地区的大门始终是敞开的”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 加拿大：国会通过、政府弃权 加拿大国会2月22日以266比0的票数通过一项动议，认定中国在新疆对维吾尔人进行种族灭绝。加拿大总理特鲁多和大多数内阁成员则投了弃权票。特鲁多一直不愿将中国对新疆维吾尔族人的做法定性为种族灭绝，称该词“极其沉重”，并表示在做决定前需要进一步审查。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 荷兰：议会通过动议 政府先不跟进 荷兰议会2月25日通过一项不具约束力的动议，称中国在新疆对待维吾尔穆斯林的方式属于「种族灭绝」。首相吕特(Mark Rutte，图)所属的政党对该动议案投下反对票。荷兰外长布洛克(Stef Blok)表示，政府不想使用「种族灭绝」这个字眼，因为联合国和国际法庭都尚未做出相关认定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 2018年以来新疆人口出生率大幅下降 新疆社会科学院2020年9月公布《关于境外炒作新疆人口问题的研究报告》，称近年来新疆人口持续增长，其中维吾尔族人口增幅和出生率均高于全疆平均水平，所谓“种族灭绝”没有任何根据，并称2018年新疆人口增长出现下降，是全面落实计划生育政策的结果，也是新疆经济社会发展和各族群众生育观念转变的体现。中国官方统计数据显示，新疆2010至2017年的人口出生率均在15‰左右，其中2014年为16.44‰。但2018年，新疆的人口出生率降至10.69‰，2019年降至8.14‰。新疆人口自然增长率2017年为11.4‰,2019年跌至3.69‰。



“洗脑教育”是一种特定用语，指在没有言论自由和新闻自由的国家，当局以暴力为后盾，通过操控资讯、信息误导和强制学习进行思想灌输和改造的行为。但是，中共宣传将所有教育都称之为洗脑。自由民主可以用来洗脑，为什么专制极权就不可能用来洗脑呢？

2012年，香港推行中小学的“德育及国民教育”，遭到当地民众强烈抵制，称之为“洗脑教育”。当时的中联办宣传文体部部长郝铁川不仅承认国民教育就是洗脑教育，还称“只要看看美、法等西方国家这方面的制度，就会看到这种必要的洗脑是一种国际惯例”。

“再教育”的背后是暴力和恐惧

这种“也”字教育的核心是不问是非，模糊正义，将一切都转化为“策略”。但是，它遇到的困难也显而易见：教育人向往自由是容易的，教育人甘做奴隶却并不容易。民主社会的人权教育和专制社会的反人权教育从来都不是“同样的”国民教育。

怎样教育热爱自由的台湾人认同并爱上专制制度呢？香港的“国民教育”是一个很好的例子。在当年非常国际化的自由香港推行洗脑这种“国际惯例”的结果，就是百万市民上街抗议，以及后来“雨伞运动”和“反送中运动”。

2020年6月底开始，香港实施“国安法”，对民主运动进行镇压。随着警察和便衣警察在街头肆无忌惮地袭击民众，大量抗争人士被抓捕、起诉和入狱，社会组织陆续关闭，移民数字大幅增长，“国民教育”却“成功“了。

根据香港民意研究所本周发布的调查报告，港人对香港和中国大陆政府的好感度显著上升。受访者对香港政府的好感度净值，比半年前上升28个百分点；对中国大陆政府的好感度创13年来新高，上升17个百分点，同一调查显示在2013到2021年之间的好感度一直都是负数。与此同时，受访者对台湾政府的好感度则下降8个百分点，而对美、英、法、澳、日政府的好感度，皆全线下滑，大部分创下多年新低点。

如果读者觉得这样的数据令人难以置信，那么只要了解一下以下事实可能就不那么觉得惊讶了：在过去多年的民意调查中，典型的西方民主国家中的民众对政府的满意度，远远低于中国、新加坡、马来西亚等极权或准极权政府，而更极权的朝鲜根本无法调查。哈佛大学肯尼迪政府学院(John F. Kennedy School of Government)的阿什中心(Ash Center)与北京的零点调查公司在2015年的联合调查中，92.8%的中国受访者表示对中央政府满意，其中37.6%的人表示非常满意。

“再教育”可能通过修订教材、控制媒体、审查言论来实现，但是这一切的背后是专制政权的暴力。纳粹建立集中营的最初目的就是“再教育”。纳粹党卫军的头目希姆莱认为，再教育最好在集中营完成，因此这种再教育必然主要是严酷的惩罚，借以恐吓他们不要再犯。

在极权社会做问卷调查，它的“真实性“到底是什么含义？需要具体的解释。除了官方进行的系统性的洗脑教育之外，对“真话”的恐惧也深深根植于内心。猜想政府所需要的回答，是专制社会受访者常见的安全感需要。由此，我们可以想见“统一”台湾之后的“再教育”将如何进行。

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