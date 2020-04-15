长平观察：当“龙的传人”叫声“西春美智子”

（德国之声中文网）歌星王力宏被前妻李靓蕾揭露其招妓、劈腿及冷暴力等丑闻，几招拙劣的还手之后，终于道歉收场。李靓蕾酣畅淋漓地捶打渣男，为很多含恨忍辱的女人出了一口恶气。但是，父权婚姻体制给女性带来的压迫仍然结结实实。王力宏及其家人使用的招数只是暂时失效而已。

招数之一是给李靓蕾泼脏水，污名其挟子逼婚、贪得无厌。不料李靓蕾并不惧怕，以她比王力宏高超太多的观念、思维和文笔痛快回击，并自嘲“都快变网路连载作家了”，意思是横刀立马不下阵。同时，广大女权人士及普通网民也给为她大声叫好，骂得王家灰头土脸。

王力宏还阴险地尝试了另一招，那就是称呼她已经弃用的日本名字“西春美智子”。尽管王力宏那段文字词不达意，别字碍眼，暴露了一个“爱国”中文歌词作者的真实水平，但是不要以为他在遍地玻璃心的新浪微博曝光一个人的日本血缘没有过脑子。这么多年，他作为一个美国人/台湾人，在那里能说什么不能说什么门儿清。李靓蕾驳斥道，这样“只坐实了你是一个无论休养或人品都很低劣的一个人。你希望以此来挑起网友的仇视来控制舆论，但你低估了网友的智商”。

与其说是王力宏低估了网友的智商，不如说他和他的团队在别的方面都可以很笨，但是在所谓的“简（体）中（文）舆论场”谈论政治必须很聪明。他们显然知道王力宏自己作为“龙的传人”水分太大，加上被揭招妓（“嫖娼”）丑闻，不敢恋战，仓促收场。

不然，他们未见得不会使用一位叫“烟花妹妹”的微博用户调侃的那一招：“其实王力宏与其词不达意地说那么多废话，不如就回应一句话——我这七年来最大的痛苦以及导致我们婚姻破灭的原因是，李靓蕾是台独。而我，是龙的传人。”

“网路”厮杀与“大中国”言说

已经有网民留意到，一个是在台湾定居的美国人，一个是有日本血缘的台湾人，受的是正体（繁体）中文和英文教育，为什么跑到“简中舆论场”来吵架？有人嘲笑说：“吓得广大中国妇女不敢再生三胎，严重影响了我国的三胎政策，我只能说背后 CIA 和拜登的布局很大，尽力打压中国人口红利，细思极恐。”

真实的答案恐怕没有这么好笑，但是真的让人感到恐怖。这场厮杀发生在“简中舆论场”，并非CIA 和拜登的布局，而是中共“在下一盘大棋”。王力宏不过是其中一枚好用而又好弃的棋子。

这并非危言耸听。请允许我引用对中国流行文化中的民族主义有过深入研究的程映虹教授的论述。他在《港台“爱国歌曲”——意识形态和文化资本的共谋》一文中指出，“港台音乐资本进入和站稳大陆市场的秘诀在于迎合和推动大陆不断高涨的民族主义情绪，为此其音乐产品竭力夸张‘爱国主义’的姿态，构造出一个‘大中国’言说”。

程映虹教授以香港词作家周耀辉的自述为例，指出所谓港台爱国歌曲并非普通听众以为的那样出自港台歌手“朴素的爱国感情”，而是来自大陆的订单和港商的主动迎合。刘德华的《中国人》、黎明的《冲锋陷阵》和谢霆锋的《黄种人》都无一例外。

周耀辉的自述文章以“龙”来隐喻中国政治，并试图与“龙”周旋而不得。

可想而知，王力宏拾人牙慧的《龙的传人》也在此之列，尽管还无从得知是接了订单还是主动迎合。

“龙的传人”低幼化

很多人都知道，《龙的传人》原本是1978年美国与台湾断交后，台湾大学生侯德健创作的反共悲情歌曲。八十年代被中共宣传征用。2009年，《龙的传人》入选中共中央宣传部推荐100首爱国歌曲。这个例子也可以看出，历史在中共眼中算个什么东西？到底是谁在搞所谓“历史虚无主义”？

程映虹教授指出，“两黑一黄”（黑眼睛黑头发黄皮肤）歌曲是赤裸裸的种族主义宣言，却被纳入中共的“爱国主义”宣传，作为“宣扬新一代民族精神的励志歌”。

侯德健访问中国西北少数民族地区之后，意识到“两黑一黄”代表不了“中华民族”。在1989年5月27日的香港群星抗议六四镇压《民主歌声献中华》演唱会上，他现场将《龙的传人》歌词作了两处修订：把“四面楚歌是姑息的剑”改为“四面楚歌是独裁的剑”，把“黑眼睛黑头发黄皮肤”改为“不管你自己愿不愿意”。

对这些历史事实和价值观，王力宏要么无知，要么无良。他的宣传文章说，他在2000年因改编《龙的传人》再次爆火。“一经推出，红遍两岸三地。王力宏实至名归的成为大众的偶像。”

就歌词而言，王力宏对《龙的传人》增添了这几句低幼版的民族主义宣言：“多年前宁静的一个夜，我们全家人到了纽约。野火呀烧不尽在心间，每夜每天对家的思念。别人土地上我成长，长成以后是龙的传人。”

看了他和李靓蕾的互怼，我愿意相信这几句歌词没人为他代笔。所谓海外华人精英家庭、美国名校高才生，这种文笔和观念，也只有在被中共宣传深度浸染和操控的“简中舆论场”才会“再度爆火”，成为“优质偶像”的代表作。

叫声“美智子”太沉重

有关资料说，王力宏以R&B与嘻哈音乐曲风见长，辅以饶舌、爵士乐、电子舞曲等不同元素。如果他真的有这样的“音乐才华”，那也太玷污这些音乐风格了。R&B、嘻哈、饶舌和爵士乐等等，都源自美国黑人对自己的压迫和痛苦的吟唱，是他们争取自由和民权的重要依托，却被他拿来谄媚专制政权。

大家都在嘲笑王力宏回应李靓蕾的文字和观念水平太差。其实，这些文字在他的微博上，已经算是上乘之作了。不信，随便回翻一下，我们会看到他（作为美国人/台湾人）一会儿在庆祝“八一建军节”：致敬英雄们！忍不住录了个独唱版《寸心》送给大家；一会儿在把宣传通稿当作自己的文字发：紫禁城“见证着中华民族这条巨龙，腾飞于无垠的天际，创造出新的奇迹”。

当下的中共权力，已经不能满足于抽象的龙了。象征皇权的“紫禁城”，在最新的记录片中成了中华民族巨龙腾飞的见证了。王力宏为这部宣传片演唱了主题歌之一《天地龙鳞》，深情款款地“游天地寻龙鳞，龙的血脉蔚然成林”。

了解这些之后，大家应该知道他叫声“西春美智子”多么用心良苦，又是多么愚不可及——根据种族主义原理，你的三个孩子以及他们的子子孙孙，还是“两黑一黄”的“龙的传人”吗？

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

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