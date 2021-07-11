长平观察：张学友与成龙的被批评与被原谅

（德国之声中文网）跟所有宣传机器一样，中国央视经常遭到民众的嘲笑与批评。不难想象，它被批评得最多的问题是"正能量过度"。这几年情况似乎正在发生改变，央视越多越多地因为"正能量不足"而引发网民不满。几天前，央视就在网民的批评声中偷偷删了一个视频。不过，因为这个视频的主角名声太大，掩盖了这个爱国宣传主阵地的尴尬。

在香港政权移交25周年之际，央视找一些香港艺人来谈爱国，是它的传统套路。其中有一位艺人叫张学友，享有"香港歌神"的美誉，他说："香港这25年经历了很多，高高低低，起起伏伏，但是因为我和这个城市一起成长的，我从这里出生，在这里长大，我仍相信这个城市，仍希望这个城市会变成一个更加比以前更好的城市。香港加油！"

央视的一些编辑大概会以为"歌神"说了一段可以当作"正能量"范文的抒情文字，却被火眼精金的网民发现没说"中国祖国"，从而不够"爱国"；更让人不能接受的是，他竟然和香港民主运动抗争者使用了香港的口号"香港加油"，居心何在？

央视在官方平台上删除视频之后，张学友发声明称"我是一个爱国家，爱香港的中国人"，"作为艺人不涉政治是我的基本原则"，但随即就很"政治"地评论"特别在过去的几年里，香港经历了黑暴"；还非常熟练地重复了官方说辞"能让数以亿计的贫困人口，脱贫而步入小康的中国，是本世纪最大的奇迹"。

本人作者长平

张学友在声明中仍然没有提到"祖国"，而且还对质疑者进行了反驳，因此赢得了一些政府批评人士的赞赏。与此同时，网民的质疑并没有进一步放大，而且官方喉舌们对他表达了包容，要求民众相信他的"爱国之心"。

那么，小粉红们擅自主张，挑剔过头了吗？他们在官方的引导下，进行了反思，原谅了"歌神"？

成龙"两次发言败路人好感"

7月3日，知名作家、"香港四大才子"之一倪匡去世。倪匡被称为"华人科幻小说的一代宗师"，也创作过一些经典电影剧本。大概因为如此，当今香港"最爱国艺人"成龙在社交媒体发文表达了哀悼。

然后群众的眼睛总是雪亮的，而且比以前更加雪亮了。尽管翻墙被当局所禁止，但是小粉红们照样知道了，从大陆偷渡到香港的倪匡一生坚决反共，生前曾表示"共产党的本质不会变"，他"根本不相信一国两制这回事"，只是"共产党说了算"，还称"爱国必须反共，反共才是爱国"。倪匡还预言了"东方大城市"（也就是香港）的毁灭，"只要令城市原来的优点消失，就可以令它毁灭死亡"。

在成龙怀念倪匡的微博评论区，大量网民批评他纪念"反共反华分子"，立场不稳。还有网民翻旧帐指成龙在大半个月前的唐山打人事件中将评论焦点指向"性别问题"，已经是"两次发言败路人好感了"，规劝成龙谨言慎行要"分得清大是大非"。

成龙和主流媒体密切配合，保持沉默。一些表示谅解的话，出现在主流媒体："发文悼念一位朋友，人之常情，无可厚非"，"无论怎么说，逝者为大，尊重成龙大哥对朋友的这份感情。"

在所有的极权政治中，都存在一种看似与官方主流舆论不合的"噪音"。今天那些被称为小粉红的人，似乎是依仗网络放大了自己的声音。这些声音如此强烈，甚至让官方感到不安，不得不出面安抚。其实，这只是一种假象。在张学友和成龙遭遇的这两起事件中，我们都看到了"噪音"的启动，以及最终与官方的配合。

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

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