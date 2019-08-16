长平观察：开豪车骂脏话的“韭菜”

（德国之声中文网）一个地区爆发抗议活动，反对极权政府，该极权政府竟然在全世界发动反抗议示威，以及伪造大量社交媒体账号发布虚假信息，这已是奇葩作为；更为奇葩的是，这些政府支持的示威活动，其主要口号竟然是污言秽语--集体高喊"CNMB"、"穷B"--辅之以豪车炫富和人身攻击等行动。香港民众的抗议，在捍卫自己权利的同时，也让全世界看到，中共这头极权怪兽，如何在人类文明的舞台上横冲直撞，肆意破坏。

集体高喊"CNMB"、"穷B"的背后是政府的进一步流氓化

不要说跟政府没有关系。这些以民间社团名义组织的所谓民众自发参与的集会，都跟中国政府驻各地使领馆有直接的联系。使领馆不希望他们说的话和做的事，他们再"自发"也不会说不会做。早在2004年初，我在美国加州大学伯克利分校做访问学者的时候，该校的中国学生学者联合会以全体中国学生学者的名义抗议时任台湾总统陈水扁，遭到内部异议，我有机会深入介入，了解使领馆在这些"自发"活动背后如何出钱出力。这段经历我将另择时机详述，这里想要强调的是，十多年来，中国政府操控海外学生和公民的蛮干和粗鄙有增无减。

很多人看到"富二代"留学生不仅不学无术，而且缺乏基本的教养，以为全世界都会为他们的豪车折服--且不说这些这些豪车明明不是他们挣钱购置，多半来自其父母在国内的贪腐；即便是，这种炫耀也令人不耻，尽管其中的道理可能他们永远无法理解--而且当街高喊国骂"CNMB"和把香港年轻人置换成被他们长期歧视的中国底层的"穷B"。其实，更重要的是，在他们背后，是这个政府的进一步流氓化。

中国政府一方面禁止民众使用推特、脸书和Youtube等国际社交平台上，而把他们圈养在可以随意操控舆论的微博和微信内；另一方面，却是用纳税人的钱在这些平台上建立大量的虚假账号，传播虚假信息。他们力图影响国际舆论，但目前更多读者还是他们在国内从幼儿园就开始培养、如今身在海外的本国公民--吃惯了的毒饲料不能断供。

推特、脸书和Youtube分别调查和禁止了一些中国官方支持的发布虚假信息的账号，导致来自"中国网民"的如潮抗议。这些"中国网民"中有多少是中国官方支持的虚假账号，又有多少是受中国官方操控发布虚假信息的真实账号，没有人能够确切地知道。在这些抗议言论中，"我们"貌似代表的是普通的中国人，嘲讽西方言论自由的虚伪。

比如有"中国网民"振振有词地说："我们沉默，你们说是言论自由被控制。我们说了，又指责我们被洗脑，传播假新闻。到底想让我们怎么样？"说得好像中国民众沉默不是因为言论自由受控制，中国政府没有"洗脑"，没有系统性地传播假新闻似的。

"CNMB"和"穷B"已经是他们的最佳口号了

"洗脑"是一个专有名词，指专制政府或者集团通过系统性方法，有意图地向别人灌输思想，来符合操纵者的意愿。其中，资讯限制和思想控制是前提条件。主张政治民主、言论自由和司法独立，就是反洗脑。可是中国政府的宣传不顾自相矛盾地将这些主张称为"洗脑"，这就好比将安全奶粉称为毒奶粉、反对死刑称为死刑、反对歧视称为歧视一样，是赤裸裸的黑白颠倒，但还是被"中国网民"使用得洋洋得意。

就算这些"中国网民"以为受教育都是"洗脑"，那么教育公民民主自由和教育"屁民"热爱专制，这是一回事吗？

我使用"屁民"一词并非贬低这些"中国网民"和"中国留学生"，而是指出尽管他们在国外的土地上口号喊得震天响，豪车多得压断街，在中国政府眼里，他们也什么都不是，只是随时收割的"韭菜"，任意使用的"肉鸡"。

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即便这些教育内容本身，也从来都不是当真的。比如，让他们高喊口号"祖国领土一寸都不能少"，事实上他们从来不敢过问中国北方领土如何丧失。--清政府签署了丧权辱国的条约，还能让世人知道；如今北方领土条约可是国家秘密。

当年邓小平说"一国两制"，他们称赞智慧；如今习近平挤压香港自由，他们开始谈论没有政府能容忍管辖之内有"特权"；假如有一天，中国政府放弃香港和台湾，可以肯定的是，这些人绝对不会上街抗议政府丧权辱国。否则，现在就上街抗议前述"国家秘密"吧！

再说，香港这场抗议运动中，"港独"并非主要诉求。但是，中国政府操控的这些抗议活动，自信"大一统"教育十分成功，只要把运动和"分裂"联系就罪该万死。他们并非忘记中共当年如何无比自豪地接受境外敌对势力（苏俄）支持，甚至在国内还公然成立"苏维埃共和国"，也不是觉得大家都是傻瓜，不明白反抗压迫甚至想要独立是人之常情，他们只是借这个词语实施欺凌而已。

前台表演者是"肉鸡"，后台操控者精明算计。他们知道，无法直接回应"五大诉求"，高喊"支持'送中'条例"，"反对独立调查"等荒谬口号。除了反对"港独"，"CNMB"和"穷B"已经是他们的最佳选择了。

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

关键词：林郑月娥，反送中，一国两制，屁民，公民

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