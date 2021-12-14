长平观察：巴赫先生，您自己能不能先远离政治呢？

（德国之声中文网）一个政权长期撒谎，好像就有了打胡乱说的特权。12月8日，英国与加拿大加入澳大利亚与美国的行列，宣布将对北京冬奥会进行外交制裁。对此，中国政府强硬回击，批评西方国家将体育政治化。中国外交部发言人汪文斌在当日的例行记者会上说："澳方的做法严重违背《奥林匹克宪章》确立的'体育运动政治中立'原则，也充分暴露出澳大利亚政府对个别国家盲目追随、亦步亦趋，到了不分是非、毫无底线的程度。"

就在同一天，《中国体育报》发表文章《体育总局系统深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神--扎实推进体育强国建设高质量发展》，称"学习宣传贯彻落实党的十九届六中全会精神是国家体育总局当前和今后一个时期的重大政治任务"。莫非他们认为"党的十九届六中全会精神"和"政治任务"都不是政治？

国家体育总局官方网站上的一篇文章说，"中华人民共和国成立，标志着我国体育进入了一个新的发展阶段。……此后的几十年，发展体育是严格按照计划执行的政府行为，体育制度培育和诞生的每一个细胞，都是政府意志的体现"；"新中国成立后的体育体制承袭了古代至近代中国体育一贯的军事特色，服务于特定的国家政治目的"。这篇写于北京奥运会之前的2007年的文章呼吁中国体育体制改革，从前述当下新闻可以看出那是幻想。文章中描述的体育政治化历史，如今有过之而不无不及。

中国政府抵制奥运会的戏中戏

具体说到抵制奥运会，中国政府一点也没少干。1956年墨尔本奥运会，因为国际奥委会作出了允许"中国奥委会"（中国大陆）和"中华民国奥委会"（台湾）同时参赛，中国政府认为这是蓄意制造"两个中国"，由中华全国体育总会发表声明，宣布不参加第16届奥运会，以示抗议。1958年，中国中断了与国际奥委会的所有联系，直到1979年才恢复。

1980年莫斯科奥运会，为抗议苏联于1979年入侵阿富汗的行为，美国宣布抵制，得到全球50多个国家的响应，其中就包括与苏联交恶的中国。

有网友找出当年《人民日报》（1980年2月2日）就此发表的一篇评论《维护国际正义所必需》。文章义正词严地写道："有一种似是而非的说法，就是所谓体育应当同政治分开。据说这是一项不应违反的奥林匹克原则。当然，体育和政治并不是一回事。但是，今天世界人民面对的问题，恰恰是能不能允许苏联利用奥运会这样一个国际体育活动来达到粉饰其霸权主义的目的。试问，当苏联由于侵略阿富汗在国际上处于千夫所指的极端孤立地位的时候，如果派出自己的体育代表到莫斯科参加奥运会，这不是有利于苏联霸权主义者摆脱孤立处境、欺骗苏联人民和世界人民吗？"

显然，如果把这段话中的"苏联侵略阿富汗"置换成"中国政府拘押百万新疆维吾尔人"、"中国言论自由大幅度缩减"、"前中共政治局常委张高丽性侵网球明星彭帅"等等，就可以完美上演"以子之矛攻子之盾"的故事了。

中国曾抵制1980年莫斯科奥运会

事情还没有结束。到了2008年，国际社会抵制北京奥运会的声音此起彼伏。7月28日，中国《世界新闻报》发表了一篇报道《西方反思抵制莫斯科奥运会》。文章描写美国兴风作浪，带头鼓动抵制莫斯科奥运会，"浪费了运动员的辛苦训练，政治上也丝毫没有取得成功"。其中写道："面对这些国家的抵制，莫斯科政府丝毫没有畏惧，仍然有条不紊地准备，最终举办了一次成功的奥运会。"文章从头到尾没有提及中国也参与了这场抵制。中国读者从报道口吻中得到的印象是，美国蓄意捣乱，苏联毫不畏惧，而中国显然支持后者。

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巴赫先生，请要求中国政府将政治远离体育吧！

有意思的是，《人民日报》那篇评论还提到了1936年的柏林奥运会。文章说，当年国际社会发起了抵制柏林奥运会的强大运动，可惜没有成功，使希特勒得以利用奥运会来迷惑世界公众舆论，加紧准备发动第二次世界大战。"这一教训是应当记取的。许多有识之士发出了'不许历史重演！'的呼声，这无疑是十分正确的。"

文章还没有说透的是，这是国际奥委会的丑闻之一。美国奥运会研究学者、俄勒冈州太平洋大学(Pacific University)教授博伊考夫(Jules Boykoff)认为，"国际奥委会可能是全世界影响最深刻的基础体育机构，然而却可能是最不负责任的。" 他在其著作《权力游戏：奥运会的政治史》中指出，国际奥委会明明知道希特勒将利用奥运会宣传纳粹意识形态，并在选拔运动员时只招募雅利安人，但并没有要求纳粹德国将政治远离体育。

博伊考夫说，奥运会是彻头彻尾的政治。所谓奥运会超越政治，是一种欺世盗名的宣传。书中专章分析了中国政府如何利用2008年北京奥运会打压异议人士。

让我们回到12月8日。这一天，国际奥委会 （IOC） 主席巴赫 （Thomas Bach）重申所谓"政治中立原则"。他警告说，将奥运政治化可能威胁到奥运会的未来。

我们必须要对巴赫先生说，国际奥委会并没有要求中国政府将政治远离体育。不仅如此，跟1936年支持希特勒的纳粹宣传一样，它一直在支持中国政府利用奥运会从事政治活动。正如当日《中国体育报》的报道显示的那样，中国政府也从来没有隐瞒自己体育政治化的立场。

如今，巴赫先生还进一步站到前台，亲力亲为替中共专制政权涂脂抹粉。彭帅事件是中共的政治丑闻，2022年北京冬奥会是中共的政治舞台--巴赫先生，您能不能自己先做到远离政治呢？

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

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