长平观察：对台军演是毫无意义的巨大浪费

（德国之声中文网）据美媒报道，美国众议院新任议长麦卡锡（Kevin McCarthy）正在准备今年春天访问台湾。想必中共又将在台湾海峡浪费大量人力和财力进行军演，换来全世界的喝倒彩。

不久前，我在柏林遇到一群台湾来的朋友。我问美国众院前议长佩洛西（Nancy Pelosi）去年8月访台后，中国在台湾周边举行大规模军演，台湾民众的反应如何？他们说，很多人都想去“看军舰”，甚至有人开发旅游线路。

根据当时的一份台湾民调，只有5%受访民众称对军演威胁非常害怕，12.2%有点害怕，33.3%不太害怕，45%一点也不害怕。也就是说，不害怕的受访者将近八成。

不知道肩负“解放台湾”历史重任的中共军舰们，知道自己被当作风景围观之后，会表演得更加卖力呢，还是会因为被解放对象台没出息而气馁。

我们当然不会认为中共的军演仅仅是增加了一道风景线。这种武力炫耀给整个地区带来局势紧张和军备扩充，和俄罗斯入侵乌克兰的战争一起，在人类的和平理想中投下了浓重的阴影。但是，我们不得不说，从实际损失来看，最大的受害者是中国人。

正如我在本专栏上周的文章中所指出的那样，中国政府以辉瑞公司“报价过高”为由，拒绝将新冠药物Paxlovid纳入医保药品，掩盖了从来没有为疫情爆发时抢救生命做准确的事实；与此同时穷兵黩武，以几百上千亿元一次的代价对台军演。如果官方能够资讯透明，民众能够自由表达，我相信大多数人都不会选择宁可让家人病危也要威胁台湾——何况威胁的效果也非常可疑。

军演只有“分裂”作用

中共宣传将领土问题神圣化，军事问题神秘化，好像只有能够搞到辉瑞疫苗和Paxlovid药物的“高端人士”才有资格考虑，普通民众则不容置喙。然而，疫情把每个公民个体的生计和生命健康都推到前台，人们需要问一问：所谓“解放台湾”对普通民众到底意味着什么？

首先，所谓“领土完整”、“寸土必争”之类的宣传根本就是谎言。在中国所在的这片土地上，曾经存在过众多国家，每个国家的领土边界在不同时期都不一样。如果“领土完整”以夏商周和秦代为标准，那么它还不到现在中国版图的一半；如果以唐朝、元朝和清朝的鼎盛时期为标准，那么它还包括中亚、西亚甚至东欧现在属于很多国家的领土。而俄罗斯占领的曾经属于清朝的大片领土，普通民众不要说“寸土必争”，甚至连过问的资格都没有——历史研究者殷敏鸿曾经向中国外交部申请公开有关位于中俄边境的历史地区唐努乌梁海归属问题文件，但被外交部以“信息涉密”为由拒绝。

其次，即便站在信誓旦旦要“统一台湾”的人们的立场看，很多调查研究都显示，从上世纪九十年代以来的导弹和军舰威胁，事实上起着“分裂”的作用——把台湾不仅从事实主权上，而且从文化和社会联结上越推越远。

前述民调也显示，在去年8月的军演威胁之后，50%的受访者赞成台湾独立， 25.7%的人认为应维持现状——也就是事实独立，只有11.8%的人支持两岸统一。

而且，若干民意调查显示，“台湾人”的身份认同，从上世纪九十年代初期的一成左右上升到近年来的超过八成。其实，在中共控制的中国舆论中，“台独”者比例只会更高——大概只有为了中国市场愿意在“国庆节”“祝祖国生日快乐”、在“建党节”“祝祖国繁荣昌盛”的台湾艺人和商人才不算“台独分子”。

导弹的威力显然比金钱差远了。即便如此，小粉红们可以掰开指头数一数，他们心中不算“台独分子”的人到底有多少个？

九二共识30年 30位台湾人这样看“统一”

能力不足又要“拗造型”

再次，就算能够用武力“解放台湾”，对普通民众来说到底有什么好处？如果中共在上世纪五十年代就攻下台湾，结果不就是再多一个地方经历“大跃进”、“文革”和“六四镇压”吗？难道因为安徽饿殍遍地，四川人就能吃饱饭了？

有人相信这样的宣传：“解放台湾”之后，祖国就强大了。既然“解放北平”、“解放西藏”和“解放海南岛”之后，中国数千万人饿死，数百万人斗死，为什么“解放台湾”就必然带来繁荣昌盛呢？

世界上有些国家比如美国在领土增加之后变得强盛，有些国家比如欧洲诸国在领土缩小之后更加繁荣，但是它们的强盛和繁荣跟领土变化并没有直接的关系。俄罗斯2014年吞并克里米亚之后是否变得强大，这次入侵乌克兰战争似乎给出了答案。

从统治者的利益来说，军事力量的确可能带来更多的权势。有学者认为，“抗美援朝”战争为毛泽东在共产主义阵营中赢得了话语权。如果真的如此，那么这种话语权只是让更多国家的人民遭受暴政虐待而已。

再说，除了被金灿荣和胡锡进忽悠的中国底层小粉红之外，没有人相信中国军演就会“解放台湾”。无论胡锡进对击落佩洛西的座机描述得多么生动，佩洛西显然不是去当烈士的；麦卡锡也不会在访问台湾之前写好遗书。

在中国官方的陈述中，对台军演的目的是展示“中国人民解放军维护国家主权和领土完整的决心意志坚定不移”。其实，中共是否攻打台湾，跟军队的“决心意志”没有关系。能力不足又要“拗造型”的战争姿态，只是用来调整内部权力布局而已。对于广大民众来说，对台军演是毫无意义的巨大浪费。

作者长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

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