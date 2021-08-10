 长平观察：官媒如何收割MeToo运动？ | 评论分析 | DW | 12.08.2021

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评论分析

长平观察：官媒如何收割MeToo运动？

从吴亦凡到阿里巴巴，中国官媒恍若站到了#MeToo运动的最前沿。时评人长平认为，官媒对#MeToo运动成果的收割恐怕难以奏效，因为女权主义和父权文化之间的冲突是不可调和的。

Chinesischer Star | Yi Fan Wu Kris Wu

官媒纷纷发文批评性侵者，恍若站到了#MeToo运动的最前沿？

（德国之声中文网）那是上世纪九十年代中期，当我加入成都一家报纸的时候，它还是一份内部刊物。但是我们睥睨新华体和晚报体，用市民语言为市民办报，很快赢得市场。宣传部门一再批评打压，几次差点让我们关门。

Chinesischer Journalist Chang Ping

本文作者长平

到了第二年，当我们阅读宣传部门的年度报告时，惊讶地发现这份报纸被列入了本市精神文明建设成果。也就是说，当我们做出影响之后，宣传部部门就跑来摘挑子了。

最近两起性侵事件成为中国舆论的热点，一是偶像歌手吴亦凡被指控性侵粉丝，一是明星企业阿里巴巴高管被指控性侵员工。前者的网络粉丝数量超过5000万，后者是中国最大的网络科技企业之一，因此舆论普遍认为，这标志着#MeToo运动在中国达到了新的高度。

让很多人感到意外的是，中共官媒纷纷发表义正词严的批评涉嫌性侵者的文章，恍若站到了#MeToo运动的最前沿。

《环球时报》在一篇评论中写道："吴亦凡有钱，长得帅气，身处顶流明星位置，他或许认为'睡女孩'是他的优势乃至特权。结果他恰恰在这条线上翻了车。"这简直要让人想不起来，这家报纸长期以来坚决主张打压维权律师，阴阳怪气地抹黑女权主义。

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阿里巴巴和明星吴亦凡性侵丑闻曝光后，中国媒体进行了广泛报道，少有审查痕迹。路透社认为，这同之前报导#MeToo运动截然不同。

「酒桌文化」长年存在於华人及日韩社会，这种与隐性权力有关的潜规则，因阿里性侵丑闻再次在中国引发热议。到底「酒桌文化」从何而来？我们有可能摆脱这个「陋习」吗？

涉嫌强奸遭到刑拘的吴亦凡在中国持续受到热烈讨论。虽然有女权运动人士认为这个事件有助于MeToo运动发展，但是距离真正的性别平等还非常遥远。

中国男星吴亦凡因涉嫌“多次诱骗年轻女性发生性关系”遭到北京警方刑事拘留。有律师指出，吴亦凡虽是加拿大籍，但若罪名成立将需在中国服刑。

毫无疑问，#MeToo运动和女权主义在中国顶住压力，屡败屡战，在很大程度上深入人心。

官方的收编也是对自身努力的肯定，我当年在那家报社的同事大多感到欣喜。不过，官方从来不是因为欣赏桃子而摘桃子，而是要把桃子变成毒苹果。那家报纸与官方合作，越做越大的时候，我和一些同道选择了离开。

人民日报在微博上评论吴亦凡被刑拘时称："外国国籍不是护身符，名气再大也没有豁免权，谁触犯法律谁就要受到法律制裁。"聪明的读者已经发现，这些批评的重点，已经从权力转移到了国籍。

中共中央政法委员会新闻网站"中国长安网"也在微博发表评论说："在中国的土地上，就要遵守中国的法律。"这就有些荒腔走板了，好像外国法律允许性侵似的，好像#MeToo运动不是从西方传入中国似的。

吴亦凡是加拿大国籍。这让很多人想到了孟晚舟事件之后跌入冰点的中加关系。本周，中国辽宁省一家法院以为境外刺探丶非法提供国家秘密罪，将加拿大商人斯帕弗 (Michael Spavor) 判刑11年，驱逐出境。加拿大官方称这是中国做出的"虚假审判"。

《环球时报》那篇评论的后半部分，已经可以看到阿里巴巴出事之后的舆论走向："吴亦凡事件决非只是给'顶流明星'们敲响了警钟，而是给拥有了各种巨大资源和相应权力的人都提供了警示，那就是在今天的世界，资源和权力决非可以成为为所欲为疯狂特权的源泉。"

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因此，阿里巴巴性侵丑闻爆出的当日，人民日报旗下新媒体"踏浪青年"理解发表了评论。评论认为，"不仅要把权力关进笼子里，更要把资本关进笼子里"；"不要妄想像韩国财阀一样操控一切"。

中国发生的事实是：权力从来都把资本关在笼子里，目前正在收紧这只笼子。

让我把那家报纸的故事讲完。官方收割之后，报纸成为当地主流媒体，创办者也成为宣传部长、副市长。再后来，随着当年在四川做过一把手的周永康成为腐败分子，这位创办者也锒铛入狱，目前仍在服刑。

女权主义运动将会是另外一个故事。官媒对#MeToo运动成果的收割--用中共宣传术语说叫"引导舆论方向"，用网络流行语说叫"带节奏"--恐怕难以奏效。原因就在于我多次论述的事实："中国梦"的本质就是"中国父权梦"，而父权文化对男性性侵行为提供了结构性支持。女权主义和父权文化之间的冲突是不可调和的。

 

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

 

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