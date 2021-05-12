长平观察：官媒垄断的“真相”

（德国之声中文网）一只死老鼠挂在树枝上，眼看着就要腐烂了。树枝下面，是熙来攘往的人行道。有人拨通新闻热线爆料，编辑非常兴奋，立即安排记者前往采访。

编辑要求记者仔细描述死鼠悬空的情状，过往行人的担心，各方人士的不同看法，防疫部门的意见，以及城管的职责等等。

那是二十多年前的成都，一家颇受读者欢迎的都市报编辑部的工作情景。我是新闻主管之一。

接到任务的是一位新来的记者，曾经投身六四运动，满怀改造社会的理想。他对编辑说，这不是他想象中的记者工作。编辑对他说，这就是日常的城市管理故事，民主就在细节中。

这是那些年流行的说法。民主就在细节中没错，前提是你得有民主。媒体的真实处境是，我们不能擅自采访那位记者心目中的时政新闻，只能逮住这些“死老鼠”大做文章，而且努力寓教于乐，让读者喜闻乐见。

我们也尝试去做一些时政新闻。记得有一年，全国人大、政协开会，也叫两会，那个时候报纸版面的标题还不能直接叫两会召开了，要说第多少届政协/人大在京隆重召开，而且还有眉题和副题做配合，要套红。当时我们只能使用新华社通稿，但是按照所谓的市民语言做了个标题，叫《人大政协开会了》。结果人大政协震怒，认为我们的报道非常不严肃。我们因此受到宣传部门的批评。[详见：笼中自由 — 对《南方周末》前新闻主管长平的访谈（一）

这几天，因为一位中学生坠楼身亡，成都成为舆论热点。很多人同情逝者家人，聚集在出事的成都四十九中门口，质疑官方维稳模式的傲慢和冷漠，要求真相与公正。官方的应对策略之一，是指称这是“境外势力的颜色革命”，理由是“有人说普通话/流利英语”、“不约而同带白色花”等。不仅打扮成个人账号的官方辩护者这样说，四川省公安厅网警的官方微博账号也宣称要“警惕颜色革命”。有网民调侃说，“如果你在香港讲普通话，那么你是爱国者；如果你在成都讲普通话，那么你是境外势力”。

本文作者长平

“颜色革命”本身并不是污水，要真能在中国发生，那是人民的幸福。也正因为如此，它被当局视为头号敌人，这种荒唐的指控也会让当事人面临巨大压力。

接下来，当地媒体和新华社都发表了调查报道，详细地描述了事件经过，并提供了监控画面。这些报道看上去相当专业，几乎要让人们忘记逝者母亲当初哭诉“我们也试着打了各种媒体热线均被敷衍了事没有媒体愿意发声”。

我并不想说这些报道不可信。它们描述的每一个细节都有可能是真实的，真实得就像十多年前挂在人行道旁树枝上的那只死老鼠一样。它们本身也是“死老鼠”，是被允许报道的内容，甚至可以妆扮为新闻专业精神，或者民主的细节。

不仅如此，它还跟“在京隆重召开”一样，是一种统一的标准化操作。不管看起来多么认真细致，它都不是媒体的自选动作。这些报道本身，是整个维稳体系的一部分。它们和荒唐的“境外势力”指控扮演着不同的角色。

官方完全控制信息源，然后由官方媒体统一释放“真相”，无论这种“真相”有多么真实，对它的质疑都是正当的。通过这种“真相”把一切质疑都证明为“谣言”，更是荒唐的做法。

官媒垄断的“真相”，只对官方有利的“真相”，无论长得多么像真相，它们也只是一只“死老鼠”，显示了官方操控媒体这个真相。

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

©2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。