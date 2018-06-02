长平观察：宁可欠子亏孙，也要让党放心

（德国之声中文网）"生育孩子对于中国人来说有着特殊意义"，《人民日报》周一发表的文章《生娃是家事也是国事》说。难道外国人的孩子是随便生生而已，正如宣称重视家庭是中华民族特有的传统美德？不，这一次喉舌媒体不玩虚的，讲得再也实在不过："中国依靠庞大的人口红利实现了大发展，而面对低生育率，政府应该采取更有针对性的措施加以解决"。难怪网民说："韭菜不够割了"，"从小便知道自己是祖国的花朵，长大了才知道是什么品种--韭菜花"。

中国的"人口红利"也被学者称为"低人权优势"，也就是在低工资、低福利、低劳动保护、低人生自由度、低权利抗争可能的条件下，把人当作了不需要维修的机器，换得了所谓的"大发展"。总体经济数据掩盖下的，是财富的超级掠夺，是贫富差距的巨大鸿沟，是万千上访者的血泪人生，是山寨了所有知名品牌却造不出一个芯片的厉害国，是对少数民族的高压统治，是非战争状态下输出难民最多的国家。

"宁肯断子绝孙，也要让党放心"

中国强制实行了长达半个世纪的计划生育一胎政策。四分之一的人类被剥夺了决定生育的权利，数以亿计的胎儿未能面世，"宁肯断子绝孙，也要让党放心"，"宁肯多添一座坟，也不多生一个人"，违规者"上吊给根绳，喝药给一瓶"。如此残暴的政策目的何在？曰：减少人口数量，提高人口素质。然而，没有权利、没有自由、因而也没有创造力的"低人权优势"，却是政府的收获，而且还想继续保持。

眼看着"韭菜歉收"，中国2013年实行"单独一胎"政策，没有奏效；2015年开始实行"全面二胎"政策，出生率仍然不升反降。2018年初，国家统计局公布了中国2017年新生人口数据。数据显示，2017年中国出生人口1723万人，比2016年减少63万。人口出生率为12.43‰，比2016年下降了0.52‰。

随着妇女受教育程度的提高，避孕和节育措施的普及，以及医疗条件的改善，延迟生育和减少生育，是一个全球化的趋势。但是，中国还有特殊的原因，那就是相对经济的高速发展来说，住房、医疗和教育的福利奇少。住不起房、看不起病、上不起学，是很多家庭不愿生养二胎的原因。官员和富人都设法把家人和孩子的户籍迁往外国，或者直接把孩子生在外国。"携家带口逃离欣欣向荣的祖国"，是人类发展中的奇特现象。

"多生孩子"＝"多养猪"

《人民日报》说得也没错，生育的确不仅是家事也是国事。很多国家都有照顾家庭、鼓励生育的政策。然而，当它宣称"政府应该采取更有针对性的措施加以解决"时，人们感到不寒而栗。跟过去牵牛拆屋不许生一样，人们担心负债累累也得生，倾家荡产也得生。很多地方已经出现催生逼生的迹象。有些地方新人领取结婚证时，需要交二胎押金，等到生下两孩之后才可以取回去。网络流传的一些图片显示，一些基层干部被要求为所辖地区适龄妇女怀上二胎负责。

时事评论作家长平

近年来，中国社会令很多年轻人苦恼的"逼婚"现象愈演愈烈，把晚婚或不婚女人污名为"剩女"予以贬损。看起来，这只是社会文化现象。其实，正如美国学者洪理达（Leta Hong Fincher）在《剩女时代》一书所揭示的那样，背后都是国家意识的贯彻，由新华社、人民日报和中国妇联具体推动而来。

在这个意义上说，此前的一胎政策和如今的二胎政策，以及将来的多胎政策，都是没有本质差异的计划生育政策，其核心是人权缺位。广为人知的计划生育口号之一是"少生孩子多养猪"，乃因国家需要猪不需要人。如今，国家想明白了：多生孩子就等于多养猪。低人权优势下的人，可能比猪对国家的"大发展"更好用。

正如网民自嘲：不生孩子，天价房子谁来买？有毒奶粉谁来喝？ 过期疫苗谁来打？"伤害中国人民感情"的人民谁来扮演？"不惜一切"的代价谁来支付？"解放台湾"的炮灰谁来充当？

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

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