长平观察：孟晚舟，保释不必电视认罪

（德国之声中文网）孟晚舟女士失踪了。她人间蒸发一般地消失了。她的家人、朋友和华为公司全球寻人。人们只能推测她在加拿大转机时失联。但是加拿大政府、警方和媒体都保持沉默。国际企业家组织、人权组织强烈关注，中国政府强烈谴责。加拿大外交部发言人义正辞严，警告中国不要高举人权大棒，别拿法律当挡箭牌。

三个月后，孟晚舟出现在加拿大电视屏幕上。她痛哭流涕，称自己领导下的华为不仅违反了美国的伊朗禁令，而且欺诈银行；她期待被引渡到美国，接受法律惩罚，洗心革面，重新做人。她谴责了关心她的中国政府和国际社会，请他们停止利用和炒作自己的案子，用来达到不可告人的政治目的。她特别强调："虽然我的公司在中国，但是我真切地感到我不是一个中国人。所以我希望中国方面能够尊重我个人的选择，尊重我的权利和隐私，让我自己解决自己的问题。"

中国警察在加拿大驻北京大使馆外值勤

大家知道，我讲的都是真事，只不过主角不是孟晚舟，而是桂民海、李明哲、李波、彼特·达林、王宇、肖建华以及被中国警方绑架的众多人权律师、异议人士、出版商、企业家等等。孟晚舟女士被捕之后，有司法通知，有家人见面，有律师陪伴，有法庭聆讯。她已经获得保释。中国外交部发言人并没有因此放松监督，称"孟女士在被拘押的过程中，包括对她采取的一些不人道措施，包括对她提供必要的医疗保障方面的措施，根本就没有到位。我们认为这是不人道的。"

手铐被谴责，黑头套在偷笑

孟晚舟事件发生以后，很多网民惊讶地发现，原来人权在中国不是一个敏感词，中国政府不仅承认普世价值，而且如此重视人道和人权问题。喉舌媒体《环球时报》发表社评《加拿大粗暴对待孟晚舟严重侵犯人权》，指该报通过知情人士了解，孟晚舟自12月1日被拘留，加警方曾经给她戴了手铐，甚至还上了脚镣。

如果加拿大警方的确违背法律，粗暴对待犯罪嫌疑人，孟女士和她的律师应该提出抗议，甚至控告。我相信他们也可以做得到。对于非人道待遇的抗议，只会得到审判法庭的同情，而不是报复。

让网民感到不公平的是，《环球时报》不用通过"知情人士"内部了解也能知道，中国警方抓捕、拘押人权律师、企业家、电影明星的时候，难道不是普遍地采用黑头套罩头，警具加暴力伺候吗？更不用说审讯过程中的殴打、虐待、辱骂等刑讯逼供手段，以及以家人安危相要挟，逼迫当事人电视认罪、配合事先排演的庭审了。《环球时报》非但没有抗议，而且为警方和法院百般辩解，对被粗暴对待的被拘押人士贬低污蔑。

人权是谁的口号？

作者长平

这并不让人感到意外。这个教育人民拒绝西方价值观的政党，本身就是利用西方价值观建立，而且是在"外国反华势力"直接扶持下成长壮大直至夺取政权的。它一次又一次、一次又一次地承诺，让国民享有民主、自由和人权。它一次又一次、一次又一次地，将要求推进民主、自由和人权的人士投进监狱，甚至用坦克、机枪来碾压和扫射他们。

1979年3月，作为镇压西单民主墙运动的信号，《北京日报》发表文章《人权不是无产阶级的口号》。2012年5月，作为反对西方普世价值系列宣传文章之一，《人民日报》发表文章《西方"民主人权输出"祸害人类社会》。不知道中国政府要加拿大要求的对待孟晚舟女士的人权，是不是他们要坚决鄙弃的西方人权？

在需要的时候，这个政权随心所欲地将西方价值观为我所用。中国外交官留下的名言，不仅有"法律不是挡箭牌"，而且还有"我们的人权比美国好五倍"。《环球时报》为专制政权辩护的理论基础之一，就是西方后冷战时代的主流价值观：多元包容。它努力论证专制符合中国文化和社会的需要，应该得到西方人的尊重。

尽管中国政府在孟晚舟事件中大声呼唤人权，但是孟女士获得取保候审之后，中国国内舆论不会认为是人权得到尊重，而是大国外交的胜利。

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

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