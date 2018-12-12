 长平观察：孟晚舟，保释不必电视认罪 | 专栏:长平观察 | DW | 12.12.2018

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长平观察

长平观察：孟晚舟，保释不必电视认罪

华为财务长孟晚舟被捕后，中国政府一再呼吁加拿大尊重人权。时评人长平认为，孟晚舟应该庆幸不用电视认罪就能获得保释。

Huawei (picture-alliance/dpa/N. H. Guan)

电视认罪的一幕，不会在孟晚舟身上上演

（德国之声中文网）孟晚舟女士失踪了。她人间蒸发一般地消失了。她的家人、朋友和华为公司全球寻人。人们只能推测她在加拿大转机时失联。但是加拿大政府、警方和媒体都保持沉默。国际企业家组织、人权组织强烈关注，中国政府强烈谴责。加拿大外交部发言人义正辞严，警告中国不要高举人权大棒，别拿法律当挡箭牌。

三个月后，孟晚舟出现在加拿大电视屏幕上。她痛哭流涕，称自己领导下的华为不仅违反了美国的伊朗禁令，而且欺诈银行；她期待被引渡到美国，接受法律惩罚，洗心革面，重新做人。她谴责了关心她的中国政府和国际社会，请他们停止利用和炒作自己的案子，用来达到不可告人的政治目的。她特别强调："虽然我的公司在中国，但是我真切地感到我不是一个中国人。所以我希望中国方面能够尊重我个人的选择，尊重我的权利和隐私，让我自己解决自己的问题。"

China Peking Botschaft Kanadas Polizei (Getty Images/AFP/G. Baker)

中国警察在加拿大驻北京大使馆外值勤

大家知道，我讲的都是真事，只不过主角不是孟晚舟，而是桂民海、李明哲、李波、彼特·达林、王宇、肖建华以及被中国警方绑架的众多人权律师、异议人士、出版商、企业家等等。孟晚舟女士被捕之后，有司法通知，有家人见面，有律师陪伴，有法庭聆讯。她已经获得保释。中国外交部发言人并没有因此放松监督，称"孟女士在被拘押的过程中，包括对她采取的一些不人道措施，包括对她提供必要的医疗保障方面的措施，根本就没有到位。我们认为这是不人道的。"

手铐被谴责，黑头套在偷笑

孟晚舟事件发生以后，很多网民惊讶地发现，原来人权在中国不是一个敏感词，中国政府不仅承认普世价值，而且如此重视人道和人权问题。喉舌媒体《环球时报》发表社评《加拿大粗暴对待孟晚舟严重侵犯人权》，指该报通过知情人士了解，孟晚舟自12月1日被拘留，加警方曾经给她戴了手铐，甚至还上了脚镣。

如果加拿大警方的确违背法律，粗暴对待犯罪嫌疑人，孟女士和她的律师应该提出抗议，甚至控告。我相信他们也可以做得到。对于非人道待遇的抗议，只会得到审判法庭的同情，而不是报复。

让网民感到不公平的是，《环球时报》不用通过"知情人士"内部了解也能知道，中国警方抓捕、拘押人权律师、企业家、电影明星的时候，难道不是普遍地采用黑头套罩头，警具加暴力伺候吗？更不用说审讯过程中的殴打、虐待、辱骂等刑讯逼供手段，以及以家人安危相要挟，逼迫当事人电视认罪、配合事先排演的庭审了。《环球时报》非但没有抗议，而且为警方和法院百般辩解，对被粗暴对待的被拘押人士贬低污蔑。

人权是谁的口号？

Chinesischer Journalist Chang Ping (Imago/epd)

作者长平

这并不让人感到意外。这个教育人民拒绝西方价值观的政党，本身就是利用西方价值观建立，而且是在"外国反华势力"直接扶持下成长壮大直至夺取政权的。它一次又一次、一次又一次地承诺，让国民享有民主、自由和人权。它一次又一次、一次又一次地，将要求推进民主、自由和人权的人士投进监狱，甚至用坦克、机枪来碾压和扫射他们。

1979年3月，作为镇压西单民主墙运动的信号，《北京日报》发表文章《人权不是无产阶级的口号》。2012年5月，作为反对西方普世价值系列宣传文章之一，《人民日报》发表文章《西方"民主人权输出"祸害人类社会》。不知道中国政府要加拿大要求的对待孟晚舟女士的人权，是不是他们要坚决鄙弃的西方人权？

在需要的时候，这个政权随心所欲地将西方价值观为我所用。中国外交官留下的名言，不仅有"法律不是挡箭牌"，而且还有"我们的人权比美国好五倍"。《环球时报》为专制政权辩护的理论基础之一，就是西方后冷战时代的主流价值观：多元包容。它努力论证专制符合中国文化和社会的需要，应该得到西方人的尊重。

尽管中国政府在孟晚舟事件中大声呼唤人权，但是孟女士获得取保候审之后，中国国内舆论不会认为是人权得到尊重，而是大国外交的胜利。

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

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  • Huawei (picture-alliance/dpa/N. H. Guan)

    华为引争议 海外屡碰壁

    涉伊朗 任正非之女被扣留

    华为CFO、创始人任正非之女孟晚舟于2018年12月1日在加拿大转机时被扣留，加司法部长称，美国正寻求引渡她。法庭听证会的内容显示，这与华为涉嫌违反美国对伊朗制裁有关。华为发声明称，孟面临“未指明的指控”；华为并不知晓她有任何不当行为；华为遵守包括美国在内的出口管制与制裁法律法规。中国驻加使馆则表示“坚决反对并强烈抗议”。

  • Bildkombo Huawei und ZTE (Getty Images/AFP)

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    “违反制裁令”

    在2017年3月，华为的竞争对手、中国国企中兴承认违反制裁令，被罚款逾10亿美元。美商务部称，中兴向伊朗、朝鲜出口了相关产品。另据《华尔街日报》报道，2016年、2017年，美国商务部和财政部先后向华为发行政传票，调查有关该公司是否向古巴、伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚出口美国技术。司法部也就此在开展调查。

  • Screenshot Huawei, Iran (huaweiiran.com)

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    华为在伊朗的业务

    华为在伊朗具体经营哪些业务，并没有很多的公开信息。华为伊朗官方网站(见截屏图)几乎只提到手机、笔记本电脑等消费类产品。此次孟晚舟案件，也并没有引起伊朗媒体的太多关注。目前，华为手机销售份额在伊朗市场排名第二，仅次于三星。

  • Huawei (picture-alliance/dpa/Blanches)

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    华为争议

    美国针对华为的指控，并不仅限于伊朗问题。华为公司创立于1987年，创始人任正非现年74岁，曾是军人。有关华为与中国政府的关系、以及作为非上市公司所有权关系的不明朗，在许多国家都引起质疑。

  • Huawei (picture-alliance/dpa/H-C. Dittrich)

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    “对美国国家安全构成威胁”

    2012年，美国众议院情报委员会称，经过一年调查后得出结论，华为与中兴对美国国家安全构成威胁。该委员会称，这两家公司被指与中国政府关系密切，并获得大量补贴。此外，华为被指为中国军方提供服务。华为否认这一说法。《纽约时报》报道称，美国官方实质上阻止了华为向美国销售其电讯基础设备。

  • Huawei P20 smartphone (Reuters/F. Fuentes)

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    华为手机也受阻

    除了华为的通信基础设施产品，其智能手机也没能按计划进入美国市场。华为原计划在2018年1月的拉斯维加斯消费电子展上与美国电信服务商AT&T合作推出新手机，进军美国手机市场。而在美国国会多名议员向联邦通信委员会发出联名信，对华为通过美国主要通信服务商销售客户终端产品的计划表示忧虑后，AT&T取消了同华为的合作。

  • Huawei (picture-alliance/dpa/M. Schiefelbein)

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    5G网络

    2018年8月，华为称，澳大利亚政府已禁止华为、中兴参与该国5G无线网络基础设施建设。澳政府的一份声明中则没有点名这两家公司，而是称必须将某些特定供应商排除在该国的5G网络外，“可能受到外国政府法外指示”的公司构成了不可接受的安全风险。2018年11月，新西兰也禁止华为为该国提供5G网络设备。

  • Papua-Neuguinea Port Moresby (picture-alliance/Xinhua/B. Xuefei)

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    南洋小国成为大国竞技场

    同属大洋洲的巴布亚新几内亚，其通信基础设施非常薄弱，有意进行大规模扩建升级，并且修建通往澳大利亚的海底光缆。华为2016年就已经同意为该国新建通信网络。但是路透社报道称，美国、澳大利亚等国正在发动一场强大的公关战，试图在竞标中战胜华为，抵制中国在南太平洋上的影响力扩张。

  • Huawei Smartphone in Großbritannien (picture-alliance/empics/J. Nguyen)

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    英国起疑心

    在美国、澳大利亚等地连续碰壁之后，华为现在非常重视深耕多年的欧洲市场。在整个欧洲市场上，包括德国电信、英国电讯在内的众多电信业巨头都大量采购、部署华为的设备。但是在今年7月，英国情报机关的一份报告认为，中国厂商华为为英国电信领域提供的众多关键设备，造成了一定的安全风险。不过，华为的手机销售并不受此影响。

  • Datennetze Mobilfunk LTE 5G (Imago/Sven Simon)

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    华为嘴边的德国蛋糕

    德国政府计划在2019年上半年举行5G频谱牌照拍卖，这将是一个投资规模高达800亿欧元的巨大市场。对于深耕德国市场多年、早已成为德国多家电信企业主要供应商的华为而言可谓志在必得。但是，德国政府内部有声音认为，来自中国的电信设备会威胁到德国的国家安全，呼吁将华为等中国电信设备厂商排除在德国5G通信基础设施建设项目之外。

  • China Huawei Filiale in Beijing (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

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    台湾继续维持禁令

    台湾当局则在酝酿延长针对中兴、华为这两家中国厂商的电信产品5年禁令，认为这会造成安全隐患。12月10日，立法院部分议员呼吁将华为禁令延伸到金融领域，禁止银行、保险公司使用华为的服务器、交换机等产品。目前，华为在台湾只销售无绳电话等消费类产品。

  • Mark Zuckerberg (picture-alliance/dpa/AP Photo/J. Sanchez)

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    “共享数据”

    除此之外，华为在海外还曾经历一些其它“难题”，比如，2018年6月，Facebook表示与包括华为在内的四家中国电子公司有数据共享合作关系。Facebook称，与华为的合作提供的所有信息都存储在移动设备上，而不是华为的服务器上。Facebook还宣布会终止与华为的协议。

    作者: 苗子, 文山


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