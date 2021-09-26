长平观察：“如果信念有颜色，那明明是枫叶红！”

孟晚舟获释回国受到“民族英雄”待遇的盛大欢迎。时评人长平认为，熟练表演时装秀和政治秀的孟晚舟，和大多中国权贵一样，对“枫叶红”的热爱远甚于“中国红”。
（德国之声中文网）多年以后，面对中纪委，孟晚舟女士将会回想起离开加拿大包机返回中国的那个遥远的下午。当时，华为还是一家具有全球影响力的企业。很多人都在猜想它和中国政府的关系。有人认为，是这种猜想让孟晚舟被美国指控涉嫌犯罪。事实上，是这种关系本身让她成为在具有永居权的加拿大的三年囚徒的同时，又成为她的祖国中国的"抗美英雄"，也决定了她后来的道路。
孟晚舟并非不知道，一个有钱人在西方民主国家拥有永居权，以及两套豪宅，对于称颂她为英雄的中国小粉红来说意味着什么。在回国的途中，她多次有意高高地举起蓝色封面的香港护照。可是，细究起来，一个在内地出生的人，为什么要移居香港呢？小粉红们只想弱弱地问一声：是祖国内地不够好吗？使用祖国内地的护照有什么不方便吗？不是说好"如果信念有颜色，那一定是中国红"吗？
假如很早就实施国安法了，这些富人们还会移民香港吗？
说起被小粉红盛赞的"孤身抗美"壮举，孟晚舟从一开始就有些心虚。她最终没有被引渡去美国的原因，是因为与美国联邦政府达成了刑事公诉程序暂停协议（DPA）。在这个协议中，她承认4页附件中所罗列的事实清单全都是真实准确的。也就是说，她承认了多项美国司法部对华为公司的指控都是真实准确的，包括星通（Skycom）公司是华为在香港的子公司，华为通过这家公司向伊朗销售了包含美国芯片的高科技设备，违反了美国对伊朗的制裁和出口管制法，以及孟晚舟及华为团队在与汇丰银行接触的时候，将星通公司描述成华为的"商业合作伙伴"，刻意隐瞒了华为在伊朗的业务运营，以维护华为与这家银行之间的商业关系。当时，美国联邦司法部已明确表示，会使用孟晚舟承认的事实作为证据去起诉华为。
飞机开始移动了。孟晚舟望着窗外加拿大美丽的阳光，不仅有些恋恋不舍。她回想自己在加拿大的两处豪宅。跟她身上精心搭配的名牌服饰一样，豪宅内的每一个角落都收拾得一丝不苟。她不知道什么时候还能回来--接下来她必须要表现出对祖国的无限深情和无限依恋--但是她也确信，加拿大政府不会以"共同富裕"的名义没收或者胁迫她交出自己的财产。
她请人准备了足够多的排比句，用来激情澎湃地赞美祖国。但是，她也知道，马云公开赞美祖国的次数并不比她少，赵薇还参演了中共宣传大片《建国大业》，加拿大籍演员吴亦凡被捕前一直按照中共宣传要求传播"正能量"。
没有人会喜欢失去自由。但是，当电子脚镣从脚腕上取下来的时候，孟晚舟觉得欢欣鼓舞的同时，不免觉察到一丝丝难以言传的失落感。她知道，自己三年时装模特儿的生涯画上了句号。
"她，是能把电子脚铐穿出Chanel感觉的第一人。"网易新闻频道发表的一篇文章称赞她说，"每次出庭都把通往法院的路当作秀场，没有忘记穿上华服新衣，展露着自己的时髦品味。每次听证会穿的可都是大牌加持，走出了中国自信与大国女人的优雅！"这样的赞美，几乎是国内各大新闻网站纪念她在加拿大被捕1000天的标配文。
她也不太理解自己何以就成了"民族英雄"、"我辈楷模"，如何走出了"大国女人的优雅"。她只是做了一个有钱人所做的最普通的事情：在被指控犯罪的时候，申请保释并高价聘请最好的律师团队为自己辩护，穿上奢侈品牌服装出庭。
她的衣柜里的服饰标签上的时装品牌公司，也少不了禁用新疆棉花的"良好棉花发展协会"（BCI）的会员。她花了很大的力气避免公开穿着它们的产品，但同时也发现愤怒的爱国小将们愿意对她网开一面。例如，一个普通中国人使用苹果手机，购买耐克球鞋，就可能被认为"不爱国"，而她住加拿大豪宅、穿法国品牌华服、用美国电子设备却丝毫无损于爱国英雄的形象。
当中国政府包机接她回国、组织华灯璀璨的盛大欢迎派对的时候，限电、停产正在席卷包括江苏、浙江、山东、广西、云南等在内的至少十多个省份。很多家庭不能做饭，很多孩子无法完成作业。但是，爱国网民为她辩解说，这就是"大国风范"。有人讽刺说，这是"韭菜欢呼镰刀的胜利"。不过，从网络流传的"真理部指令"来看，这是"镰刀要求韭菜欢呼镰刀的胜利"。
在加拿大购置豪宅获得永居权，是因为喜欢那里的寒冷气候吗？还是喜欢福利国家的高额税收？和很多中国官员和富人一样，孟晚舟当然明白，她在加拿大失去自由之后，能够高调地"每次出庭都把通往法院的路当作秀场"，是因为这里有人道而独立的司法体制，她不会被突然失踪，不会遭受酷刑，更不会被"电视认罪"。 在这些人的心中，"如果信念有颜色，那明明是枫叶红！"
相比之下，被公然当作人质抓捕和交换的"两个迈克尔"--加拿大公民康明凯（Michael Kovrig）和迈克尔·斯帕弗（Michael Spavor）--就一再让人们担心健康和安全问题，甚至曾经一度与外界失联。
更不用说桂敏海、李明哲、李波、彼特·达林、王宇、任志强、张展、耿潇男……等等不计其数被中国警方绑架的人权律师、异议人士、出版商和企业家的遭遇了。在中国，一个涉嫌犯罪的人，不要说频繁参与本国大外宣爱国主义表演，就是让你"自愿放弃国籍"，那也不再话下。
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对于那场人质交换，有法律人士质疑说，"没有起诉的可以不起诉，已经起诉的可以撤回起诉。但是，已经判决了的案子，并且在上诉期间，突然被告人就被释放了，司法上是如何处理的？"经历了风风光光三年时装模特生涯的孟晚舟，并没有被自己的爱国排比句冲昏头，知道 "虚伪的法律程序"和"完全无视法律程序"之间的巨大鸿沟。
读者当然明白，我在文章开头说"多年以后，面对中纪委"是一种想象。但是，这种想象并非无中生有。很多人都在为"孟大公主"的未来担心，劝告她要像其父任正非一样学会低调。不用猜也知道，对于一个时装秀和政治秀表演艺术家来说，"枫叶红"要比"中国红"安全得多。
长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。
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