长平观察：女性受到攻击的时候，中国警察在干什么？

在女性受到大规模攻击的事件中，中国当局扮演了什么角色？不闻不问呢？时评作家长平指出，一切基于权利观念的抗争行动，都是让当局感到害怕的“白纸运动”。
（德国之声中文网） 尽管对中国网络审查并不陌生，但是读到端传媒发表的文章《简中互联网上的激进男权：孙吧人，是什么人？》，我仍然感到震惊。作者Evan Zhang描述了源自日本的米格道和美国的红丸主义如何在中国互联网塑造出“孙吧人”的“男性受害者”叙事。这些男性受害者不仅肆无忌惮地散布仇女言论——比如他们将女性形容为“占用人口的母猪”，有人认为“应该建立一个屠宰场批量宰杀女人，但要保留一部分女人作为‘慰安妇’”，还有人觉得应该“切除女人的阴蒂，剥夺她们的性快感，以便留住她们的‘贞洁’”——而且还游刃有余地组织针对女人的网暴行动。
这是因为中国互联网言论空间太过自由不受管制吗？当然不是。女权博主和女权言论遭到严厉审查，甚至一些在国外举办的讨论中国女性地位的网络论坛也被中国警察追踪调查。从这个意义上说，针对女性的网络暴力受到官方的支持。还有信息表明，一些警务人员参与了暴露网暴受害者身份信息等集体行动。Evan Zhang对此现象的解释是，网络平台审查的标准在于“是否危害社会稳定和国家安全”，“孙吧人”攻击的对象主要是人群中的更弱者，因此不具备对主流意识形态的威胁；而女权博主们则倾向于批判社会结构中的系统性不公，于是，他们被审查系统认为是“危险群体”。
对于同一个人群的不同行为，官方也有明确的引导。日前内地多个城市有动物保护志愿者发传单谴责虐猫，被警方处罚。而因发布虐猫视频而引起民愤的网红“杰克辣条”在短暂受到治安拘留后被释放，网友发现他随后继续在社交平台直播虐猫。有警察对动物保护志愿者说：虐猫他们是管不了的，但是发传单那是绝对会管。
很多动物保护志愿者认为，保护动物是非政治性的行动，应该得到许可。从政治需求来说，虐猫不仅残害生命，而且造成恶劣的社会影响，甚至破坏国家形象，当局管一管何乐而不为呢？事实上，对于政治、社会影响和国家形象，当局可能都有不一样的理解。无论是动物福利还是动物权利，其实质都是基于人权观念的政治主张。为主张动物权利上街发传单，如果任其发展下去，在当局眼里，那是另外一种形式的“白纸运动”。它并不需要这样的国家形象。
中国当局需要的国家形象是，没有权利观念，没有民主自由，没有司法独立，整个社会仍然很好，甚至更好。如果没有更好，那就不要说出来，哪怕说出来可以让更多的人警醒和受到保护。
近日，英国媒体BBC发布调查报道和纪录片，揭露中文色情网站依靠贩卖公共场合偷拍的性侵女性视频牟利。主谋“齐叔”及其团伙是生活在日本的广州籍中国人，受害者以东亚女性为主，消费者则以说中文的中国人或者海外华人为主。报道发布后迅速登上微博热搜。不到一天时间，微博将相关话题封禁。
看来中国当局的“保护措施”还是来晚了一点，犯罪嫌疑人汤卓然（Tang Zhuoran，音译）的信息还是出现在网络上。作为回应，广州市公安局增城区分局雁塔派出所警察“已前往他的住处走访，但家中没有人”。警方称已与物业沟通，要求留意汤某然。网民当然不会相信警察这么无能，很多人要求他们以找出“编程随想”的战斗力来帮助受害女性。
作者长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。
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