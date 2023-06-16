长平观察：女性受到攻击的时候，中国警察在干什么？

（德国之声中文网） 尽管对中国网络审查并不陌生，但是读到端传媒发表的文章《简中互联网上的激进男权：孙吧人，是什么人？》，我仍然感到震惊。作者Evan Zhang描述了源自日本的米格道和美国的红丸主义如何在中国互联网塑造出“孙吧人”的“男性受害者”叙事。这些男性受害者不仅肆无忌惮地散布仇女言论——比如他们将女性形容为“占用人口的母猪”，有人认为“应该建立一个屠宰场批量宰杀女人，但要保留一部分女人作为‘慰安妇’”，还有人觉得应该“切除女人的阴蒂，剥夺她们的性快感，以便留住她们的‘贞洁’”——而且还游刃有余地组织针对女人的网暴行动。

中国的 #MeToo 运动遭到当局压制

这是因为中国互联网言论空间太过自由不受管制吗？当然不是。女权博主和女权言论遭到严厉审查，甚至一些在国外举办的讨论中国女性地位的网络论坛也被中国警察追踪调查。从这个意义上说，针对女性的网络暴力受到官方的支持。还有信息表明，一些警务人员参与了暴露网暴受害者身份信息等集体行动。Evan Zhang对此现象的解释是，网络平台审查的标准在于“是否危害社会稳定和国家安全”，“孙吧人”攻击的对象主要是人群中的更弱者，因此不具备对主流意识形态的威胁；而女权博主们则倾向于批判社会结构中的系统性不公，于是，他们被审查系统认为是“危险群体”。

“虐猫他们是管不了的，但是发传单那是绝对会管”

对于同一个人群的不同行为，官方也有明确的引导。日前内地多个城市有动物保护志愿者发传单谴责虐猫，被警方处罚。而因发布虐猫视频而引起民愤的网红“杰克辣条”在短暂受到治安拘留后被释放，网友发现他随后继续在社交平台直播虐猫。有警察对动物保护志愿者说：虐猫他们是管不了的，但是发传单那是绝对会管。

很多动物保护志愿者认为，保护动物是非政治性的行动，应该得到许可。从政治需求来说，虐猫不仅残害生命，而且造成恶劣的社会影响，甚至破坏国家形象，当局管一管何乐而不为呢？事实上，对于政治、社会影响和国家形象，当局可能都有不一样的理解。无论是动物福利还是动物权利，其实质都是基于人权观念的政治主张。为主张动物权利上街发传单，如果任其发展下去，在当局眼里，那是另外一种形式的“白纸运动”。它并不需要这样的国家形象。

警察会以找出“编程随想”的战斗力来帮助受害女性吗？

时评人长平

中国当局需要的国家形象是，没有权利观念，没有民主自由，没有司法独立，整个社会仍然很好，甚至更好。如果没有更好，那就不要说出来，哪怕说出来可以让更多的人警醒和受到保护。

近日，英国媒体BBC发布调查报道和纪录片，揭露中文色情网站依靠贩卖公共场合偷拍的性侵女性视频牟利。主谋“齐叔”及其团伙是生活在日本的广州籍中国人，受害者以东亚女性为主，消费者则以说中文的中国人或者海外华人为主。报道发布后迅速登上微博热搜。不到一天时间，微博将相关话题封禁。

看来中国当局的“保护措施”还是来晚了一点，犯罪嫌疑人汤卓然（Tang Zhuoran，音译）的信息还是出现在网络上。作为回应，广州市公安局增城区分局雁塔派出所警察“已前往他的住处走访，但家中没有人”。警方称已与物业沟通，要求留意汤某然。网民当然不会相信警察这么无能，很多人要求他们以找出“编程随想”的战斗力来帮助受害女性。

电影审查制度：“红线”都在哪里？ 《光年正传》 《光年正传》是动画公司皮克斯的最新搞笑动画片，目前在阿联酋等多个穆斯林国家遭禁。究其原因恐怕与片中有女同接吻场面有关。其实，国家审查制度不仅见于中东地区。在许多其他国家，也一再有某些场景或整部电影成为审查制度的牺牲品。

电影审查制度：“红线”都在哪里？ 迪士尼的自我审查 皮克斯的母公司迪士尼最初将太空旅行者阿丽莎（图右）和另一名女性之间的亲吻从影片中删去，只是在皮克斯员工公开致函抗议后，才重新置入。阿联酋新近曾宣布，无意审查外国电影，然而，在保守势力抗议后，还是动用了审查机器。

电影审查制度：“红线”都在哪里？ 《神奇动物3》 同性恋场景在面向中国市场的影片中也不见踪影。最突出的新例是《神奇动物3：邓布利多之秘密》。为满足中国审查机构的要求，制片商——美国华纳兄弟公司从影片中删掉了两小段，在其中，邓布利多讲到他和恶人格林德沃之间有过同性恋情。

电影审查制度：“红线”都在哪里？ 《波西米亚狂想曲》 这部皇后乐队歌手莫库里（ Freddie Mercury）的传记片的中文版去掉了所有哪怕只是暗示这位摇滚偶像是同性恋的画面——包括男扮女装、出柜或他被确诊患艾滋病等重要情节。人们的反应并不一致——很多人对该片还能在中国上映已然满意。

电影审查制度：“红线”都在哪里？ 《断背山》 吉伦哈尔（Jake Gyllenhaal，左）和莱杰（Heath Ledger，右）主演的获多项奥斯卡奖的剧情片《断背山》（2005年）这样的佳作甚至不准在中国上映。该片描写两个牛仔之间的爱情。2019年出品的埃尔顿·约翰（ Elton John ）传记片《火箭人》也在中国被禁。这位英国歌手公开承认自己的同性恋身份已数十年。

电影审查制度：“红线”都在哪里？ 《西藏七年》 藏民等少数民族在中国受压迫的问题，也构成审查机器的一块红布。布莱德·皮特（Brad Pitt）主演的《西藏七年》（1997年）讲述了奥地利登山家哈勒（Heinrich Harrer）与达赖喇嘛之间的友谊。该片很快被禁。不仅如此，此后多年，皮特都曾被中国禁止入境。

电影审查制度：“红线”都在哪里？ 《火箭人》 在俄罗斯，同性恋情节同样面临审查——《火箭人》便遭此命运。埃尔顿·约翰强烈抗议肢解其传记片，指控莫斯科实行审查。在俄罗斯，同性恋虽属合法，但不允许同性婚姻或有收养权，以同性恋者为对象的暴力事件屡屡发生。

电影审查制度：“红线”都在哪里？ 《脑死亡》 国家电影审查制度并非威权国家专有。在德国，也有不少电影因宣扬暴力、种族仇恨或者颂扬纳粹而被列入黑名单。甚至《指环王》导演杰克逊（Peter Jackson）拍摄的偶像恐怖片《脑死亡》在德国也被禁——因其有暴力描写。

电影审查制度：“红线”都在哪里？ 自由之国？电影另当别论 在美国，一直到20世纪60年代，都严格实施以30年代问世的 《海斯法典》（Hays Code）为代表的国家电影审查制度，长吻、裸体或开上帝玩笑，统统被禁止。希区柯克（Alfred Hitchcock，左）是一位巧妙规避审查制度的大师。如今，好莱坞电影颇受制片人加诸于身的自我审查之累。 作者: Philipp Jedicke



作者长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

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