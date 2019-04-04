长平观察：大外宣，颠倒的世界

（德国之声中文网）先讲一个苏联时期的笑话。有人问：共产主义社会还有警察吗？得到的回答是：没有，到了那个时候，人民已经学会了自己逮捕自己。

对于中国来说，它并不是一个过时的笑话，而是一直都在重复的现实。中共从延安时期开始的整风运动，到五十年代的思想改造，都是要求知识分子"从灵魂深处"贬损、羞辱和限制自己。"文革"时期的家人互相揭发，同事彼此告密，师生之间敌意监督，从来就没有结束，最近更是重放异彩，在被制度化重建。

需要检举揭发的人只是少数，大多数人早已经学会了思想上的自我逮捕和自我处决，任何"危险的思想"都会被自行"消灭在萌芽状态"。

有些专制者看重外在的恐吓，比如警察的威压；有些专制者更强调内心的臣服，也就是洗脑宣传。中国统治者从来都"软硬兼施"和"恩威并重"。近年以来，中共加大对内对外的洗脑宣传，"软" 和"恩"攻城略地，所向披靡，不仅占领了中国人的大脑，也正在进军西方人的思维。

大外宣硕果累累

无国界记者发布的最新报告《中国追求的世界传媒新秩序》指出，中国一方面大规模的投注人力与资金扩张国营媒体，对外宣传中国的正面形象；另一方面以签约、持股、并购等方式， 直接或间接地将他国媒体的报导转向对中国有利。

"大外宣"体制于中共建政之初就开始建立，高调公诸于众，则是在2008年之后。这一年的拉萨骚乱、汶川地震、奥运火炬等事件引发批评，当局不仅不加反省，而且认为遭受谴责乃因对外宣传力度不够。根据当年《南华早报》报道，2009年，"中国政府准备耗资450亿元人民币，推动它的主要媒体机构向国际扩张，以改善国家在国际上的形象"。这一消息作为正面的"国家形象工程建设"，被包括新华社在内的中国官媒转发或者重新报道。

当时外媒只是作为一个异闻报道。今天，它已经改变了国际社会的政治现实。无国界记者报告揭示，中国官方媒体全方位的面向世界各地阅听众制作新闻。环球电视网在多达140个国家播送节目，中国国际电台破纪录的拥有65种语言的节目，中国日报在全球的读者约1.5亿人。

人民日报负责编辑的《中国观察》以增刊、夹页的方式，在美国的《华尔街日报》、英国的《每日电讯报》、法国的《费加洛报》、德国的《商报》、俄国的《俄罗斯报》以及日本的《每日新闻》等全球各类媒体上发表。

"颠倒的世界"

这些大外宣的效果，并不像它在有些事件中表现出来的那样可笑。首先，它让已经在国内接受了洗脑教育的留学生和海外华人保持了信息和思维的一致性。他们不再需要经受前辈人遭遇过的思想冲击，换一个角度看中国，而是和在国内一样理所当然地为专制政府辩护。

其次，它利用西方的多元包容等价值观，把自己打扮成多种声音中的一种，教育西方人"兼听则明"。但它对明晰事理本身毫无兴趣，而是千方百计传播扭曲的思维和错误的信息。在国内，"多元包容"正是他们所要抵制的普世价值之一，"定于一尊"是公开宣传的政治目标。

越来越多的西方人接受这样的教育，正在学会自我审查和自我惩罚。

伦敦政经学院

最新的例子是，伦敦政经学院校园内竖立起一个艺术作品，一个倒置的世界政区地球仪。地球仪上，台湾与中国被标识为不同的颜色和名称。尽管这个作品叫做《颠倒的世界》，但是仍然遭到中国留学生的抗议。伦敦政经学院竟然决定修改作品。

修改作品的理由之一，是尊重中国留学生在领土主权完整方面的感情。这种"感情"根本上是宣传虚构的，事实上中俄边境的若干割让领土的条约在中国是国家机密，这些留学生根本没有胆量去过问。

另外一个理由更加荒唐，要求艺术作品和政府的政治观点保持一致，以中国政府要求的方式承认台湾属于中国的一部分。艺术创作要和党的利益保持高度一致，这是英国艺术家和中国艺术家共同遵守的准则吗？

伦敦政经学院用自我逮捕和自我处决，深刻地演绎了这幅作品的主题：颠倒的世界。

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

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