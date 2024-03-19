长平观察：外媒记者、农夫山泉与枫桥经验

（德国之声中文网）"央视记者也享受了外媒待遇"，最近河北省三河市燕郊镇一间店铺发生爆炸事件，意外地引发了人们对央视记者和新闻打压的嘲笑。事发当日，央视多路记者前往现场采访。从直播画面看，央视记者的现场报道，仍然是"领导重视、救援及时"等主流宣传话语，但是被他们表扬的警察和其他维稳人员并不买账，"一视同仁"地阻止所有记者的采访，甚至有央视记者被十几名警察推搡、架离。在随后发布在社交媒体上的视频里，这些央视记者也变回了普通记者，不识大体地宣称"燕郊救援现场，见识了一回蛮横无理"。

更让人感到意外的是，中国记协当天发表战斗檄文《正当采访是记者的权利》，更加不顾答题地提出了三个振聋发聩的问题，并给出了斩钉截铁的回答。分别如下：记者应该进行采访吗？--应该。记者是添乱吗？--不是。一纸通稿真能代替现场报道吗？--不能。

我忍不住去看了一下中国记协官网，发现它仍然是"中国共产党领导的中国新闻界的全国性人民团体"，"高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以……习近平新时代中国特色社会主义思想为指导"。显然，这篇战斗檄文中所说的记者，是指从更大的层面上维稳的中央官媒记者，而不包括全国各地真正想要报道新闻的记者，更不包括外媒记者。

央视记者想要真正地"享受"外媒待遇，恐怕尚需假以时日。网络视频显示，现场真正的外媒记者遭到了大批民众围堵，围堵者要求他们出示工作证。

"境外势力"与农夫山泉

灾难事故发生之后，专制政权的第一反应，往往都是隐瞒惨痛真相，扮演百姓恩主。这对于底层受害者来说，往往是伤口上撒盐的二次伤害。因此，在十多年前，为了维护自己的权利，中国底层民众大多欢迎记者，并想方设法帮助他们进行采访报道。外国记者达到现场，往往意味着发布不被审查的真相，也意味着国际影响，地方领导不得不加以重视，因此更加受到欢迎。但是，近年来中国官方成功的"境外势力"讲述，让普通民众也不顾自身利益，和官方维稳人员一起，围攻和驱赶外国记者。

和驱赶"境外势力"一体两面的是"铲除内奸"。近期愈演愈烈的"抵制农夫山泉"事件就是一个例子。

几乎一夜之间，农夫山泉"媚日"的指控点燃中国网络。有网民指控称，其品牌"茶π"包装上"茶"字跟靖国神社的建筑结构看起来相像，"π"字看起来则像靖国神社的大门。另一个品牌"东方树叶"的设计也被指控汲取多种日本元素，如绿茶上的日本京都东寺五重塔，玄米茶上的男孩节·锦鲤旗等。这种无理取闹竟然得到群起呼应，全国各地的网民不仅个人抵制农夫山泉，而且袭击售卖该产品的商店，导致农夫山泉股价暴跌7%，市值急剧缩水超过200亿元，日本连锁便利店品牌711的两家分店店主竟然宣布停售农夫山泉所有相关产品。

"枫桥经验"与"故事理论"

习近平时代高调称颂被人认为已经成为历史垃圾的"枫桥经验"，其要点被总结为：坚持和贯彻党的群众路线，依靠基层组织和广大群众，……实现"小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交"。围攻、驱赶外国记者和铲除内奸抵制农夫山泉就是舆论界的"枫桥经验"。

我曾经指出，尽管"枫桥经验"来自上世纪六十年的阶级斗争，是浙江省宁波专区诸暨县枫桥区产生的依靠群众就地监督改造"四类分子"的经验，并为历届中共政权反复利用，但是，动员和利用群众并不是中共的发明创造，它来自居心叵测的"境外势力"--法西斯群众动员理论，几乎是所有独裁政权维持统治秩序的手段。

这也让我想到《人类简史》作者赫拉利（Yuval Noah Harari）的"故事理论"。赫拉利认为，智人最重要的能力就是讲故事。通过故事，互不相识的人们可以建立信任，凭着一纸货币或者电子数字从事贸易；通过讲故事，无冤无仇的人们也可以不共戴天，互相杀戮。他说，在二十世纪，人类主要讲了三个故事：基于民族国家的法西斯故事，基于阶级斗争的共产主义故事，和基于人权观念的全球化故事。前两个故事都导致仇恨和残杀，后一个故事则是寻求爱与和平。

按照这个划分来观察当代中国人的命运，我们会很悲惨地发现，前两个故事中共都讲过并且还在讲，其代价是千百万人的生命；后一个故事中共一直拒绝讲，因为它的传播意味着专制的终点。

作者长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆·人权博物馆总策展人，现居德国。

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