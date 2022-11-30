长平观察：四通桥勇士在哪里？白纸青年在哪里？

（德国之声中文网）就在两周以前，中国官媒仍在宣称“坚持动态清零不动摇”，并暗示“健康码”电子镣铐将会长期使用。尽管官方发布二十条防疫“优化措施”，但随着感染人数增加，一些地方出现变本加厉的态势。一场突然爆发的“白纸革命”，喊出了民众对于防疫政策背后的专制政治的愤怒。12月7日，中国官方发布“进一步优化”的“新十条”措施，宣告了“动态清零”政策的狼狈收场。

这是几十年来中国抗议运动难得的一场胜利——它立竿见影地改变了最高领导人“亲自部署、亲自指挥”的防疫大计，选择官方宣传曾“大力反对”的与病毒共存的“躺平防疫”。

官方宣传曾称，“动态清零”与“病毒共存”表面上看是抗疫的理念之争、策略之争、方法之争，本质上则是制度之争、国力之争、治理能力之争，甚至是文明之争。它说得没错——只是竞争的结果是西方民主制度赢了。

正如一位网民总结“白纸革命”时所说：“当你跟他讲民主的时候，他就跟你讲科学了。”因此，这首先并不是科学防疫的胜利，而是民主、自由和人权的胜利。人们获得了不被随意关押（在家、在方舱、在商场、在公厕、在大街上划定的一个地方）的权利，可以去超市购物的权利，生病就医的权利，上学读书的权利，出门散步的权利，但是还没有获得科学防疫的权利——至少要等到政府不再禁止引进效果更好的西方mRNA疫苗和治疗新冠感染的药物。

彭立发在哪里？#WhereIsPengLiFa #WhereIsPengZaiZhou

权利的胜利来自勇敢的抗争。这场抗争看起来突如其来，事实上酝酿了两个多月。它的源头是发生在10月13日的北京四通桥抗议。

北京惊现反习标语？

受抗议者彭立发（又名彭载舟）激励，大批海外留学生走上街头，或者前往中国政府驻当地使领馆门前，发出了1989年之后罕见的怒吼。而在中国国内，多个城市的公共厕所内陆续出现手写抗议标语，标语内容基本与四通桥抗议口号相关，发起了“厕所革命”。在上海，有两位年轻人拉起白色横幅行走，上面写着“不要 要 不要 要 不要 要”——成为“白纸革命”的先声。

各地发生的“白纸革命”，在标语口号和政治诉求上，几乎都是四通桥抗议口号（“不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民”及“罢课罢工罢免独裁国贼习近平”）的传承和放大。

彭立发被人尊称为“四通桥勇士”（Bridge Man），和1989年的“坦克人”（Tank Man）相提并论。

成为二十世纪人类勇气象征的“坦克人”，在专制中国彷佛人间蒸发一样消失了。三十多年来，国际社会多方寻找，至今不知所踪。我们不应该让二十一世纪的“坦克人”——“四通桥勇士”彭立发重复这样的遭遇。他比“坦克人”留下了更多的线索，有抗议现场被警察抓捕的画面，也有网民搜索出来的他本人和家人的照片，以及可能的出生地点和供职机构。

中国警方抓捕了这样一位改写历史、全球关注的勇士，对公众和媒体却没有半句通报。他的家人和朋友至今没有发声。这种可怕的沉默让人们对他的处境感到担忧。根据中共警察系统的既往记录，人们有足够的理由担心他遭受酷刑，甚至有他已经遭到处决的传言。而且，让当事人失踪、让家人、亲属和知情者沉默，这本身就是一种酷刑。

“白纸青年”在哪里？#WhereIsTheProtestors

继彭载舟之后上街呐喊的抗议者中，有不少人遭到警方拘捕。其中包括11月27日举起一张白纸、引发全国各地数十所高校抗议浪潮的南京传媒学院的一位学生。网络传言她是一位名叫李康梦的女生。但是由于照片模糊，信息封锁，其性别和姓名都存在争议。无论如何，可以确认的是，有这样一位做出了标志性行动的抗争者存在，那么她（他）在哪里？

根据民生观察网的信息，“白纸革命”中被抓捕的抗争者还包括金嘉伟、林怼怼、景雪琴（已获释）、川川、王晨皓、李牧、王黛玥、王昊、秦超、陈佳林、张东辉、才央拉姆、魏海以及很多不知姓名的年轻人。在拘押之后，他们都受到不同程度和方式的虐待。

另有消息称，警方拒绝透露被捕者的信息，家人连寒衣都送不进去。

他们被称为“白纸青年”。

让全中国人走出三年电子牢狱的“白纸青年”在哪里？

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

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