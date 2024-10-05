长平观察：吴慷仁“不再是一个人”

“接下来的日子，我不再是一个人。”台湾金马影帝吴慷仁加盟中国大陆娱乐公司的自白，因为“十一跪舔”事件而被网民借用讥讽。时事评论作家长平认为，专制胁迫之下，艺人的确会面临怎样做人的问题。

长平：（吴慷仁）如果“人在屋檐下，不得不低头”，那么低头有没有边界，如果有它在哪里？这并不一个新的议题。 图像来源: Morio Taga/Jiji Press Photo/dpa/picture alliance

（德国之声中文网）台湾金马影帝吴慷仁赶在“十一”前夕和中国大陆壹心娱乐公司签约，好像就是为了在这个“节日”当天上演他的“舔共”第一出戏：响应中共官媒《人民日报》号令，接力转发其建政75周年的自我祝贺辞。吴慷仁跟所有来此捞金的台湾前辈艺人一样，在第一时间唱诺转发。他的唱诺词是“祝福锦绣中华”，并附上生日蛋糕的符号。结果他演砸了，两岸网民都在骂他。

“绣红旗还耍心眼子，祖国两个字不会说啊”

吴慷仁曾经以独立自由、支持社运的姿态赢得众多港台影迷的喜爱，因此我们不难理解这两地影迷感到失望，甚至厌恶地称他为“跪舔中共”的“中国仁”。中国大陆的网民为什么也讨厌他呢？原来他们看出吴慷仁是一个“心机婊”：“绣红旗还耍心眼子，祖国两个字不会说啊”，“祖国两个字不烫嘴，人不能既要又要”，“想赚钱又不想跪下”，“模棱两可玩文字游戏，绣功够差的”。

让台湾艺人公开表态祝贺中共建政，而且还要跟着毫无逻辑地说成“祖国生日”，实在是一件羞辱性极强的事情。“既要又要”的吴慷仁大概实在是跪不下去，他或者他的团队便自作聪明，以为转发《人民日报》的原话总是错不了吧，而且取其含义模糊，也许是对自己良知的交代，或者以为这样可以获得港台影迷的同情和谅解？

吴慷仁可能觉得委屈，因为他的前辈艺人中，很多都在玩这种“文字游戏”，把一个非常具体地向一个政党表示祝贺的话，说成是放之四海而皆准的一些空话和套话，比如“愿永远和平”之类。他大概没有读过鲁迅的《阿Q正传》，不知道“你也配姓赵”的典故。

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“接下来的日子，我不再是一个人”

“十一跪舔”并不是这场戏的的开端。头一天（9月30日），吴慷仁在新浪微博账号上进行了一番独白，其中说道：“今天我想以很慎重的心情和你们介绍我的新朋友，壹心娱乐，接下来的日子，我不再是一个人，我们会一起走这条修练演员的路……”

“我不再是一个人”语带双关，莫非也是一个文字游戏？而且，它可能同时包含了因果陈述：因为“我不再是一个人”——要和中国大陆娱乐公司合作，所以“我不再是一个人”——不再是一个独立自由的人，甚至不配作人。原来他是在饰演一个角色，让大家看看“我不再是一个人”之后的港台艺人将会做出怎样荒唐的事情来？

这似乎并不需要他来表演揭露，因为这样的“真人秀”每天都在上演，已经多到数不过来了。仅就“十一”当日，表态庆祝“国庆”的台湾艺人就有伊能静、杨宗纬、王力宏、王心凌、欧阳娣娣、颜人中、张韶涵、陈立农等等。

尤其让很多网民震惊的是，台湾歌手安溥（全名为焦安溥，曾又名张悬）的经纪公司联成娱乐在其微博账号上载了一张手书的贺词：“祝福新中国成立七十五周年，人民和睦、万里皆安”，落款为“安溥祝福”。难以想象她曾经高调支持过太阳花运动和雨伞运动，亦曾经担任同志游行彩虹大使，还出席过台湾的婚姻平权公听会。她因此成为很多年轻人心目中的道德榜样。

看来，“我不再是一个人”还有第三层含义：“我们是一群人”，一群人集体跪舔。这真是一场气势恢宏的大戏。

其实，“我不再是一个人”还有第四层含义：艺人的背后是一个团队，人人都需要工作，如果艺人有道德洁癖，搞个人英雄主义，就会砸了一堆人的饭碗。

这经常被用来理直气壮地为艺人的“跪舔”辩护，让人感觉他们为了成全别人而委屈自己，铁肩担道义，妙手著舔文，虽千万人，吾往矣！很多“跪舔”者还因此自我感动。

吴慷仁2023年拿走了最佳男主角的金马奖 在台湾人气颇旺 图像来源: Billy Dai/AP Photo/picture alliance

“希特勒必须受到嘲笑”——因为卓别林“是一个人”

用“不是人”来调侃“跪舔”艺人，似乎显得小气而低俗。但是，“不是人”除了骂人之外，也包含着一个严肃的诘问：在专制社会，我们应该怎样做人？如果“人在屋檐下，不得不低头”，那么低头有没有边界，如果有它在哪里？这并不一个新的议题。古今中外，凡有独裁处，皆能闻谀词。

说到“团队精神”，伟大的电影人卓别林在他的自传中透露，当年在筹备讽刺希特勒的电影时，“我开始收到联美制片公司发来的警告，……我们制片厂的英国办事处也对拍摄反希特勒的影片感到担心，怀疑片子能否在英国上映。更令人担忧的是，纽约办事处寄来了信，恳求我不要拍这部电影，宣称片子永远不会在英国或美国公演。”

怎么办？卓别林首先考虑的不是一个人或者一群人的“市场”，而是公义和良知。他在自传中写道，“我决心继续干下去，因为希特勒必须受到嘲笑”——还因为卓别林“是一个人”。

其结果就是，人类电影史上多了一部杰作：《大独裁者》。



作者长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

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