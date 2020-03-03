长平观察：只有好消息给你听了

（德国之声中文网）一个朋友问："官方公布的数字我不敢相信，除湖北之外真的控制住了吗？"我回答说："从现在开始只有好消息给你听了，信不信由你。"

不用说，我们谈论的是中国新冠病毒疫情。准确地说，是中国政府对疫情的控制。更准确地说，是中国政府对疫情信息的控制。

和中国亿万民众一样，这位朋友想知道的是真实的疫情。然而，除了患者和他们的家人以外，大多数人所知道的疫情，是以媒体信息的形式存在的。

很多民众后来明白了，中国政府在并不了解病毒的情况下，从一开始就宣称"可防可控"，并非吹牛不打草稿，因为他们说的并不是病毒，而是我们--包括信息的发布者、传播者，以及信息的受众，也就是全体民众。

"抄作业"的轻佻和自信从何而来？

根据中国卫健委周三 (3月4日) 上午公布最新的新冠疫情数，中国过去24小时新增了119起确诊病例与38例死亡病例。确诊病例连创新低，意味着疫情得到控制，这是一个好消息。然而，由于仍然有119起确诊病例和143起疑似病例，更有38个生命的病亡，我难以接受中国政府严格控制的社交媒体里呈现的那些喜悦，甚至骄傲地自封优等生，招呼外国来"抄作业"，还嘲笑人家"抄作业都不会"。

本文作者长平

全球疫情在恶化，官方数据显示总确诊病例已超过9万，总死亡人数达到将近3100。不过不要忘了，在9万多确诊病例中，中国就占了80270例，近3100个死亡病例中，中国占了2981例。

现在我们已经知道，早在2019年12月初，专业人士就已经知道出现了极其危险的新型冠状病毒并上报，得到的回馈是严格控制信息，打击"吹哨人"并全国通告，禁止病例样本的基因检测，组织民众"万人宴"和春节联欢。在此期间，数万人已经感染，上千人走向黄泉。随后，中国政府仓促封城，医疗资源和生活物资都几近荒芜，又导致多少人交叉感染，多少人无法就医，以及其他重症病人被弃医而亡？

如今新冠病毒从中国传染到全球。无论民主国家应对策略效果如何，没有任何政府敢于在明知疫情危重的情况下故意掩盖信息，禁止病例样本的基因检测，视若无睹地表演完对自己的年度歌功颂德。

"抄作业"的轻佻和自信从何而来？

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事情坏到底线，剩下的都是好消息

在中国政府眼里，灾难并不是坏事。《人民日报》的网站人民网今天（3月4日）发表评论称"疾风知劲草，板荡识诚臣"，"沧海横流，方显英雄本色"。这是"多难兴邦"的另外一种说法。准确地说，是多难兴党。该评论说："从1998年抗洪抢险，到2003年抗击非典，再到2008年抗震救灾，一次次的伟大斗争告诉我们：中国共产党是中国人民和中华民族的主心骨。"

人民网的评论员太谦虚了。从中共1949年建立政权以来，反右运动、大跃进、文革、唐山大地震、六四，哪一场灾难不是中共领导人民取得的"伟大胜利"？无论是被它耽误防治的自然灾难，还是完全由它一手导致的人为灾难，都可以用来证明它是中国人民和中华民族的主心骨。

正如每一场灾难一样，事情坏到底线，就再也没有坏消息了，剩下的都是好消息。数以千万计的国民的死亡，整个社会的崩溃，使得"改革开放"时的每一件事情都是大快人心的好消息。人民能经商、能上学、能迁徙……这些在正常国家里理所当然的权利，在中国都要感谢党的英明领导。

新冠疫情又是一次自我歌颂的机会。在次期间，中共做得最稳健有序、可防可控的事情，不是医疗救治，而是宣传和维稳。即便在疫情最严重的时候，病房仍然会响起党的颂歌。如今出现新增病例减少的迹象，尽管千万家庭已经阴阳两隔，死亡人数仍在上升，党已经急不可耐地开庆功大会了。

人民网的评论说："在党中央坚强领导下，万众一心，众志成城，就没有中国人民克服不了的困难、迈不过去的坎。"既然如此，中国人展开怀抱等着吧，你们将会迎来一次又一次振奋人心的好消息。开学是好消息，开工是好消息，习近平在更安全之后到武汉视察一下，那将是皇恩浩荡，万民欢腾。

假如有人想要发表异议，3月1日开始生效的互联网管控新规随时为你效劳。

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

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