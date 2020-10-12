长平观察：北京何时攻打台湾？

（德国之声中文网）随着美国大选的临近，台湾的安全再次成为热点话题。北京会趁华盛顿手忙脚乱之时突袭台湾吗？

大约十年前访问台湾的时候，我在一些公开和私下的场合分析说，尽管自从1996年以来，解放军对台导弹出尽风头，但是动武的可能性几乎为零。原因不难理解：军队上下忙于腐败，无人有心备战；城乡家庭普遍独生子女，容易爆发反战情绪；高层全力维稳，只想平稳过渡；意识形态上，六四之后，不问政治的物质主义成为主流，充当炮灰被认为愚不可及；更重要的是，跟美国军事能力相比，中国可以说不堪一击。

我发现蓝绿两派对我的分析都不感兴趣，尽管他们整天把中国威胁挂在嘴边。他们需要这个威胁的存在，没有它都不知道怎么说话。蓝营说：太可怕了，讨好中国吧！绿营说：太可怕了，远离中国吧！当时有台湾同行评论说，蓝绿两党都借北京的导弹威胁台湾人民，我深以为然。

直到今天，借北京的导弹批评政治对手，仍然是台湾两党的拿手好戏。前总统马英九的言论“首战即终战”，“错误决策千万人头落地”可谓登峰造极，让很多人感觉有一种“北京怎么还不动手”的嗔怨。

非不为也，是不能也

马前总统不知道北京的难处。“朕心里苦啊！”北京多年来所言所行其实就是“千万别逼我动手，因为我实在没有办法动手啊”。马前总统大概以为，多亏他的政策对路，台湾才没有被北京的导演夷为平地。蔡英文总统可能认为，是她的无畏精神和抵抗决心，让北京不敢轻举妄动。这都是对北京的误解。

北京有自己的议程，而不是被台湾政党或政客牵着鼻子走。中共从来没有承诺过，只要台湾不独立，就不会使用武力“解放”台湾。它反复让人以为，假如蔡英文一意孤行，坚持不承认九二共识，就会提前“解放”台湾。2015年3月，习近平在“两会”上对台湾发出威胁，如果不承认“九二共识”，两岸关系就会“基础不牢、地动山摇”。大多数人的理解中，“地动山摇”就是战争，所幸并没有发生。

非不为也，是不能也。北京是否攻打台湾，何时攻打，决定因素只有一个，那就是它能不能。能攻打的时候，台湾人人都是马英九，那也无济于事；反之亦然。

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五到十年“解放”台湾？

习近平上台以来，局势发生了很大的变化。首先，习近平本人有了攻打台湾的动力，尤其是非常规连任需要非常规理由。其次，他以反腐为名重新洗牌，超过70名军级以上老虎落马，中央军委一级就有4人：军委原副主席郭伯雄和徐才厚、中央军委政治工作部原主任张阳、中央军委联合参谋部原副参谋长王建平。

放开二胎政策并不仅仅是为了征募炮灰，但是客观上它缓解了中国父母们对送孩子上战场的抵制情绪。由于家庭教育负担太重和房价太高，目前二胎政策成效并不显著。但是，某些地方已经出现强制生育的趋势。未来像曾经的罗马尼亚共产党政权那样派出“月经警察”强制生育，也不会让人感到意外。

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爱国主义和民族主义教育被进一步强化。愿意为国家送死的人成长起来了，但是并不像人们看到的“五毛”、“小粉红”那么壮观。

中国军费预算大幅增加，但是并不能快速消弭和美国的差距。

很多专家都认为，北京尚未做好攻打台湾的准备。比如，白宫安全顾问奥布莱恩（Robert O'Brien）最近在阿斯本安全论坛（Aspen Securiy Forum）上表示，中国可能选择两栖作战方式攻台，但目前还不具备这种能力。

奥布莱恩指出，中国海军正不断壮大，或许在十或十五年间，中国更有能力对台采取军事行动。这也是很多专家给出的时间表。

北京威胁是一个动态的过程

其实中国对台湾的威胁增减是一个动态的过程。如果美国袖手旁观，那么中国并不需要十或十五年时间去准备，而是现在就可以动手；如果美国积极干预，十或十五年也不足够，甚至可以阻止它做这样的准备。

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因此，并非外界所想象的那样，北京一直在盯着蔡英文的一言一行，作为决策的依据：事实上，北京一直在猜度美国的立场和可能的行动。多年以来，北京并不认为这里可以有多少幻想。

当然，这并不意味着台湾可以直奔独立而去。台湾和美国之间的关系也是动态变化的：大多数时候，美国希望台湾维持现状，不要成为麻烦。特朗普的执政风格和新冷战的到来，让台海关系有了更多的变数。

人们担心北京趁美国大选出现混乱而出兵台湾，并非没有依据。但是，到目前为止，可以预见的风险是北京不能承受的——没有“解放”台湾，习近平也有连任的机会；和美国开战带来的政局不稳，则可能毁了他的“中国梦”。

北京导弹威胁的真正作用在于，它可能继续主导台湾的政治，让台湾没有机会探寻自己的道路，走出大国棋子的命运。

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长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

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