长平观察：北京为香港人设计的未来

香港民主人士正在遭受“大清算”。时评人长平认为，香港政府配合北京的打压不会到此为止，极权统治者正在将你变成你所讨厌的人。
(德国之声中文网) 香港自由的加速沉沦令人震惊。继12港人“送中”、黎智英被捕、立法会民主派总辞、学民三子遭判刑、许智峰账户遭冻结之后，本周再有立法会前议员胡志伟、朱凯迪、梁国雄，东区区议员曾健成、徐子见和陈荣泰以及民阵召集人陈皓桓、社民连成员邓世礼等多人被捕。
正如香港特首林郑月娥所说，因为有了国安法， “香港已彻底改变”。她称 “不会让香港成为中华人民共和国国家安全的缺口”，事实上是说不会再让自由民主在香港有一丝一毫的生存空间。
如果不被阻止，香港政府配合北京的打压不会到此为止。先抓街头现场抗议人士，再抓曾经上街抗议的人士；不仅抓付诸行为的反对者，还要抓思想异议者；抓完异议人士，还要治理普通民众；不仅要整顿思想，还要改造灵魂……七十年来大陆人在中共统治下所遭遇的所有凌虐，都会以“浓缩精华版”的形式在香港上演。
前不久英国《卫报》约我给香港人写封短信，在钦佩香港人的抗争勇气的同时，我不无悲观地提醒说：“他们正在将你变成你所讨厌的人。”
当时黄之锋再次被短暂拘捕。跟黎智英被拘捕时一样，也跟上周他和周庭、林朗彦被判刑入狱时一样，大批的记者追随着他们，镁光灯闪个不停。作为民主运动的领袖，他们的故事总是出现在媒体的头条。摄影记者拍下的黄之锋被监禁前的回头一望，令全球关注香港的人们唏嘘感慨。然而，我担心这正在成为香港最后的风景。
当时香港警察修订了《警察通例》下“传媒代表”的定义，不再包括持有香港记者协会或香港摄影记者协会会员证的传媒，除了国际知名传媒之外，仅认可已登记政府新闻处新闻发布系统（GNMIS）的传媒机构。简而言之，跟中国大陆记者证管制模式一样。
如今更进一步。一周前，香港电视“有线新闻”突然大举裁员40人，不仅完全裁撤调查新闻小组“新闻刺针”，中国组也受影响。有线新闻关注民主自由，不避敏感议题，我也曾多次接受他们的采访。国安法降临之后，他们所遭受的政治压力显而易见。
我写道，在不久的将来，香港活动人士的被捕，就跟中国大陆刘晓波、伊利哈木和任志强的被捕一样，会以失踪的形式进行。本地媒体不会出现一个字，社交媒体上的非官方通稿也会被删除干净。没有记者能够拍下伊利哈木入狱前的回头一望，也没有媒体让刘晓波在弥留之际对世人说上最后一句话。
要做到这点并不困难，因为大多数人都不会谈论，甚至不想听见。假如你在微信群里讨论中国政府正在复制新疆“再教育营”模式，将大批藏人送进“培训中心”，首先你得采用一些回避审查的措施，比如以涂鸦的方式成功发送，然后立即就会有群友惊恐万状，谴责你不顾大家的安危，触及敏感话题。很快，群主会将你驱逐出去。如果你还想尝试，你可能会被查到，或者被举报，失去你那和银行卡关联、作为日常支付工具的账号，然后警察会约你“喝茶”，甚至通知你的家人和雇主。
你不甘心就这样被闭嘴，你仍然勇敢地为西藏人和维吾尔人鸣不平。你很快就会发现，周围的人都在躲避着你，甚至憎恶你，直到有一天，你无声无息地“失踪”了。
恐惧已经在香港的空气中聚集。我的朋友、香港资深媒体人张洁平写道：恐惧袭来，首先退潮的，是语言。直到（国安法）发布之前，都没人知道具体的法条是什么。起初，单单是关于“有多恐怖”的猜想，就已经让许多话到嘴边的声音，被咽了下去。等法条公开后，“原来比我想像的最差情形还要恐怖”的普遍观感，让此前犹疑的恐惧落了地，那些咽下去的话，再也不打算讲出来了。
我写道，仅有沉默是不够的，极权政治还需要你在谎言中生活，还需要你去憎恶那些可能给你带来危险的人，还需要你歌颂它的领袖，还需要你感到幸福，还需要你仇视民主国家，热爱你的专制祖国，并为自己的生存策略的正当性辩护。与此同时，它还需要你变得势利，学会不排队，说话要高声，要去台湾买奶粉，最好送孩子去国外读书，自己也有一本国外护照。——没错，正是你所讨厌的中国内地人的形象。相信我，不是所有香港人都会变成这样，但是这是专制者为你们设计的未来。
这样的未来，今天的香港人难以想象；正如今天的香港，十年前的香港人难以想象。十年前，我有机会在香港一些大学和会议上发表演讲。我提醒观众说，香港可能会变成内地城市，几乎没有人相信。当时的香港公务员，受训于英国文官制度，潜心服务市民；香港的警察，更是全世界的楷模。曾几何时，人们不仅相信跪迎国安法的林郑月娥是中共长期培养的地下党员，而且认为残暴殴打抗议者的警察都是解放军的移形换位，因为实在难以接受现实的变化。
并非因为中国人和香港人怯懦无能。无论是《1984》里虚构的大洋国人，还是史塔西博物馆（Stasi Museum）里记录的东德人，或者是哈维尔《无权者的权力》中描述的捷克人，无一不在极权统治下挣扎于谎言、欺诈、背叛与良知之间。
香港人必须要看到，极权统治者正在将你变成你所讨厌的人。你周围很多人都会变成那样的人，你也不得不那样生活。但是，不要因此而放弃希望。正是史塔西博物馆留下的成千上万不光彩记录，促成莱比锡街头激情昂扬的抗争。
长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。
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德国《世界报》刊发欧盟高官的客席评论呼吁，欧洲必须抓住机遇修复被特朗普破坏的欧美关系，携手美国共同应对中国挑战。德意志电台的评论则指出，面对中国蚕食香港的自由，西方国家的象征性抗议一点用也没有。