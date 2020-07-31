长平观察：北京为香港人设计的未来

(德国之声中文网) 香港自由的加速沉沦令人震惊。继12港人“送中”、黎智英被捕、立法会民主派总辞、学民三子遭判刑、许智峰账户遭冻结之后，本周再有立法会前议员胡志伟、朱凯迪、梁国雄，东区区议员曾健成、徐子见和陈荣泰以及民阵召集人陈皓桓、社民连成员邓世礼等多人被捕。

正如香港特首林郑月娥所说，因为有了国安法， “香港已彻底改变”。她称 “不会让香港成为中华人民共和国国家安全的缺口”，事实上是说不会再让自由民主在香港有一丝一毫的生存空间。

如果不被阻止，香港政府配合北京的打压不会到此为止。先抓街头现场抗议人士，再抓曾经上街抗议的人士；不仅抓付诸行为的反对者，还要抓思想异议者；抓完异议人士，还要治理普通民众；不仅要整顿思想，还要改造灵魂……七十年来大陆人在中共统治下所遭遇的所有凌虐，都会以“浓缩精华版”的形式在香港上演。

黄之锋的回头一望，可能是香港最后的风景

前不久英国《卫报》约我给香港人写封短信，在钦佩香港人的抗争勇气的同时，我不无悲观地提醒说：“他们正在将你变成你所讨厌的人。”

当时黄之锋再次被短暂拘捕。跟黎智英被拘捕时一样，也跟上周他和周庭、林朗彦被判刑入狱时一样，大批的记者追随着他们，镁光灯闪个不停。作为民主运动的领袖，他们的故事总是出现在媒体的头条。摄影记者拍下的黄之锋被监禁前的回头一望，令全球关注香港的人们唏嘘感慨。然而，我担心这正在成为香港最后的风景。

黄之锋今年9月曾被短暂拘捕

当时香港警察修订了《警察通例》下“传媒代表”的定义，不再包括持有香港记者协会或香港摄影记者协会会员证的传媒，除了国际知名传媒之外，仅认可已登记政府新闻处新闻发布系统（GNMIS）的传媒机构。简而言之，跟中国大陆记者证管制模式一样。

如今更进一步。一周前，香港电视“有线新闻”突然大举裁员40人，不仅完全裁撤调查新闻小组“新闻刺针”，中国组也受影响。有线新闻关注民主自由，不避敏感议题，我也曾多次接受他们的采访。国安法降临之后，他们所遭受的政治压力显而易见。

仅有沉默是不够的，极权政治还需要你在谎言中生活

我写道，在不久的将来，香港活动人士的被捕，就跟中国大陆刘晓波、伊利哈木和任志强的被捕一样，会以失踪的形式进行。本地媒体不会出现一个字，社交媒体上的非官方通稿也会被删除干净。没有记者能够拍下伊利哈木入狱前的回头一望，也没有媒体让刘晓波在弥留之际对世人说上最后一句话。

要做到这点并不困难，因为大多数人都不会谈论，甚至不想听见。假如你在微信群里讨论中国政府正在复制新疆“再教育营”模式，将大批藏人送进“培训中心”，首先你得采用一些回避审查的措施，比如以涂鸦的方式成功发送，然后立即就会有群友惊恐万状，谴责你不顾大家的安危，触及敏感话题。很快，群主会将你驱逐出去。如果你还想尝试，你可能会被查到，或者被举报，失去你那和银行卡关联、作为日常支付工具的账号，然后警察会约你“喝茶”，甚至通知你的家人和雇主。

你不甘心就这样被闭嘴，你仍然勇敢地为西藏人和维吾尔人鸣不平。你很快就会发现，周围的人都在躲避着你，甚至憎恶你，直到有一天，你无声无息地“失踪”了。

恐惧已经在香港的空气中聚集。我的朋友、香港资深媒体人张洁平写道：恐惧袭来，首先退潮的，是语言。直到（国安法）发布之前，都没人知道具体的法条是什么。起初，单单是关于“有多恐怖”的猜想，就已经让许多话到嘴边的声音，被咽了下去。等法条公开后，“原来比我想像的最差情形还要恐怖”的普遍观感，让此前犹疑的恐惧落了地，那些咽下去的话，再也不打算讲出来了。

我写道，仅有沉默是不够的，极权政治还需要你在谎言中生活，还需要你去憎恶那些可能给你带来危险的人，还需要你歌颂它的领袖，还需要你感到幸福，还需要你仇视民主国家，热爱你的专制祖国，并为自己的生存策略的正当性辩护。与此同时，它还需要你变得势利，学会不排队，说话要高声，要去台湾买奶粉，最好送孩子去国外读书，自己也有一本国外护照。——没错，正是你所讨厌的中国内地人的形象。相信我，不是所有香港人都会变成这样，但是这是专制者为你们设计的未来。

延伸阅读：长平观察：支持黎智英，香港人“恶意炒股”？

极权统治下的人们，都在挣扎于谎言、欺诈、背叛与良知之间

这样的未来，今天的香港人难以想象；正如今天的香港，十年前的香港人难以想象。十年前，我有机会在香港一些大学和会议上发表演讲。我提醒观众说，香港可能会变成内地城市，几乎没有人相信。当时的香港公务员，受训于英国文官制度，潜心服务市民；香港的警察，更是全世界的楷模。曾几何时，人们不仅相信跪迎国安法的林郑月娥是中共长期培养的地下党员，而且认为残暴殴打抗议者的警察都是解放军的移形换位，因为实在难以接受现实的变化。

并非因为中国人和香港人怯懦无能。无论是《1984》里虚构的大洋国人，还是史塔西博物馆（Stasi Museum）里记录的东德人，或者是哈维尔《无权者的权力》中描述的捷克人，无一不在极权统治下挣扎于谎言、欺诈、背叛与良知之间。

香港人必须要看到，极权统治者正在将你变成你所讨厌的人。你周围很多人都会变成那样的人，你也不得不那样生活。但是，不要因此而放弃希望。正是史塔西博物馆留下的成千上万不光彩记录，促成莱比锡街头激情昂扬的抗争。

《国安法》在香港的第一个冬天 黄之锋等三人出庭后被还押 11月23日，前香港众志的成员黄之锋丶周庭与林朗彦继续接受2019年6月21日包围香港警察总部案件的审判。三人必须还押并等候12月2日下午2点30分的正式判刑。这是周庭首次遭刑事检控，也是她首次被法庭下令还押。

《国安法》在香港的第一个冬天 两区议员涉选举舞弊被捕 11月22日，香港天水围区议员王百羽及九龙城区议员李轩朗以及另外一人清晨被港警逮捕，理由为两人涉嫌诈取选举资助。此外，两人组成的团体选举总支出约489万元，被建制派质疑申报天价开支以进行诈骗。图为王百羽。

《国安法》在香港的第一个冬天 「臭水事件」三立法会议员被捕 11月18日，朱凱廸、許智峯及陳志全等三名前立法会议员先后被警方上门拘捕，理由是在今年5月28日和6月4日向立法会主席台投掷恶臭液体，涉嫌违反《立法会﹝权力及特权﹞条例》中的藐视罪及香港法例第212章《侵害人身罪条例》中的「意图使他人受损害、精神受创或恼怒而企图施用有害物品罪」。图为许智峯走出警署。

《国安法》在香港的第一个冬天 四民主派立法会议员被DQ 11月11日，港府宣布按照全国人大常委会决定，4名民主派立法会议员即时丧失议员资格，由左至右分别为郭荣铿、杨岳桥、郭家麒及梁继昌。立法会议员胡志伟批评北京彻底放弃《基本法》和“一国两制，令立法会变成一言堂。

《国安法》在香港的第一个冬天 民主派立法会议员集体辞职 为了抗议港府DQ四名立法会议员，另外15名民主派议员宣布集体辞职。11月12日，立法会秘书处称已收到全部15名表示会总辞的泛民议员的辞职信，但除了许智峯和毛孟静辞职则于12、13日凌晨起生效，其余13人辞职日都于12月1日生效。

《国安法》在香港的第一个冬天 锺翰林寻求庇护前被捕 10月27日，香港社运人士、「学生动源」前召集人锺翰林在寻求美国庇护前夕被捕，港警称理由是他8月起在社交平台發表内容涉嫌煽动他人分裂国家，违反《香港国安法》。锺翰林也是7月29日被以《香港国安法》罪名逮捕的4名学生之一，也是港警国安处成立后第一批被拘捕的人士。

《国安法》在香港的第一个冬天 罗冠聪在柏林挺香港 9月1日，中国外长王毅访问德国时，香港民主人士罗冠聪在柏林的德国外交部外发起示威，呼吁德国就助香港示威者，也呼吁欧盟正视人权议题，对中国涉及侵犯人权的官员实施制裁。 作者: 张慈 （综合报道）



长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。