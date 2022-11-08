长平观察：“北京一男子致14亿人受长期管控”

在“清零”防疫政策宣传中，北京官媒煽动民众对“一女子”进行道德猎巫，出现“大型翻车现场”。时评作家长平认为，在“非必要不出行”的话术背后是官方惯用的人质政治。
（德国之声中文网）最近，"北京一男子"成为微博敏感词。事情要从"北京一女子"说起。
11月2日，官方社交媒体"北京头条"发布新闻称，北京一位刘姓女士因为到过"涉疫风险点位"，被要求居家隔离。刘女士可能没有感觉到症状，仍然外出购物、就餐及会友。随后她被确诊感染。按照中国的"清零"防疫政策，自然会有一阵排查。结果是"关联病例已达7例，2700余人被采取疫情临时管控措施"。于是，北京警方以"涉嫌妨害传染病防治罪"对刘某某刑事立案侦查，将追究其刑事责任。
在官媒看来，对如此不服从管控的人，追究刑责还不够，还应该游街示众，杀一儆百。"北京头条"开启了一个微博话题"#北京一女子致2700余人被临时管控"，对刘女士展开道德猎巫。
一个人无症状感染，记者不去关心她的病情，也不去追问政府为什么不推广疫苗，以及民众为什么不能接种被广泛证明有效性较高的西方mRNA疫苗，更不会去探究把2700余人临时管控起来是否合理合法，而是煽动民众谴责她因为不服管控而连累他人。
连累的人越多，她的罪恶就越大。
这是官方操纵的舆论最近常用的话术：非必要不出行，非必要不聚餐，非必要不娱乐，非必要不养宠物……但不会讨论非必要不封城，非不要不抓人，非必要不挨饿……
官方对此驾轻就熟，因为这并非新事，而是从来都在使用的统治手段。这背后就是人质政治，通过绑架和株连进行胁迫和恐吓。
当年强制计划生育的时候，"一人超生，全村结扎"并不只是荒唐的口号。在机关单位，一人超生，整个机构的受惩罚--通常的名义是扣除全年"计生奖金"，实际上就是罚款。这样做的逻辑是：所有人都应该互相监督，对违规者及时检举揭发。
十多年前我曾在上海任一家媒体的副总编辑，当地宣传部的管理手段也是如此：因为我们"不听话"发表了批评报道，所属报业集团的每个员工都被扣罚季度或者年度奖金。果然，同行的指责如期而至：就你们爱出风头，让我们被罚款！
但是，官方的宣传再次出现了"翻车现场"。
"翻车现场"是指策划包装、掩盖真相、刻意误导的官方宣传（舆论引导）被网民识破马脚，引发大量围观、嘲讽、揭露和愤怒。官方宣传不仅效果不彰，而且适得其反，往往匆匆收场，落荒而逃，同时禁文删帖，限制话题发酵。
微博话题"#北京一女子致2700余人被临时管控"并没有按照官媒期待的舆论走向，万众一心，千夫所指，痛骂贪图自己享乐、不顾他人安危的"刘某某"。网民果然纷纷前往围观，而且群情激愤，但是大多数人都在为"刘某某"打抱不平。
有一位网友说："那把她杀了吧，吊死在城楼上行不行？直接相关病例7人就2700人被管控，那要是她相关病例36万人，不得关个14亿人啊……"
大概是受到这条留言的启发，一条意外的"冲塔"言论出现了。一位ID为" @毕达哥拉斯的远方亲戚" 的网友戏仿官媒口吻写道："北京一男子致14亿人受长期管控。"
这位"远方亲戚"的勇敢让很多网民吃惊，但是并没有被吓退。他们一边举办"赛博葬礼"，一边大量转发。官媒评论区成为"大型翻车现场"。
目前，"北京头条"已将微博的评论功能全部关闭，并将两个话题"#北京一女子致2700余人被临时管控"、"#平谷一病例违规外出被立案调查"撤下。
据报道，"@毕达哥拉斯远房亲戚"已无法在微博上检索到，疑似已遭封号。有网民反馈在微博使用"北京一男子"评论会"炸号"。
官方媒体报道中，不用"刘女士"而称"刘某某"，隐含着一种贬损；而"北京一女子"则意味着芸芸众生中普通一员，不过是"时代的一粒沙"。这是官方媒体在罪案报道中的惯用语气。在这种语境中，"北京一男子致14亿人受长期管控"是一句绝妙的戏仿，它撕掉了伟人的光辉外套，让人看见一个普通人的罪与罚。
长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。
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