长平观察：“北京一男子致14亿人受长期管控”

（德国之声中文网）最近，"北京一男子"成为微博敏感词。事情要从"北京一女子"说起。

11月2日，官方社交媒体"北京头条"发布新闻称，北京一位刘姓女士因为到过"涉疫风险点位"，被要求居家隔离。刘女士可能没有感觉到症状，仍然外出购物、就餐及会友。随后她被确诊感染。按照中国的"清零"防疫政策，自然会有一阵排查。结果是"关联病例已达7例，2700余人被采取疫情临时管控措施"。于是，北京警方以"涉嫌妨害传染病防治罪"对刘某某刑事立案侦查，将追究其刑事责任。

在官媒看来，对如此不服从管控的人，追究刑责还不够，还应该游街示众，杀一儆百。"北京头条"开启了一个微博话题"#北京一女子致2700余人被临时管控"，对刘女士展开道德猎巫。

一个人无症状感染，记者不去关心她的病情，也不去追问政府为什么不推广疫苗，以及民众为什么不能接种被广泛证明有效性较高的西方mRNA疫苗，更不会去探究把2700余人临时管控起来是否合理合法，而是煽动民众谴责她因为不服管控而连累他人。

“清零”政策对于中国经济意味着什么？

"非必要不出行"背后的人质政治

连累的人越多，她的罪恶就越大。

这是官方操纵的舆论最近常用的话术：非必要不出行，非必要不聚餐，非必要不娱乐，非必要不养宠物……但不会讨论非必要不封城，非不要不抓人，非必要不挨饿……

官方对此驾轻就熟，因为这并非新事，而是从来都在使用的统治手段。这背后就是人质政治，通过绑架和株连进行胁迫和恐吓。

当年强制计划生育的时候，"一人超生，全村结扎"并不只是荒唐的口号。在机关单位，一人超生，整个机构的受惩罚--通常的名义是扣除全年"计生奖金"，实际上就是罚款。这样做的逻辑是：所有人都应该互相监督，对违规者及时检举揭发。

十多年前我曾在上海任一家媒体的副总编辑，当地宣传部的管理手段也是如此：因为我们"不听话"发表了批评报道，所属报业集团的每个员工都被扣罚季度或者年度奖金。果然，同行的指责如期而至：就你们爱出风头，让我们被罚款！

"北京一男子"成为微博敏感词

但是，官方的宣传再次出现了"翻车现场"。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 经济增速放缓 根据亚洲开发银行今年4月发布的报告，继2021年中国经济出现复苏后，2022年和2023年中国的经济增长将会放缓。原因是中国国内需求低迷的情况仍未改善。与此同时，国际货币基金组织4月20日对中国今年的增长预期进一步下调至4.4%。这个数字远低于年初北京设下的5.5%目标。下调主因是中国抗疫采取强硬的清零政策、广泛封控影响经济活动，加上俄罗斯入侵乌克兰加剧了对中国经济的压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 新冠康复者求职被歧视 近日一篇题为“我躲在上海虹桥的卫生间，不知道去哪”的文章在网络上引发热议。文章内容讲述了一名新冠康复者求职碰壁，被发现住在上海虹桥车站厕所卫生间，她表示“现在招工都不要感染过阳性的人”。对此，上海市政府表示也关注到相关情况，并指出劳动者依法享有平等就业和选择职业的权利，呼吁对新冠康复者给予更多的关心，“不能给他们贴标签，不在他们的工作生活中设槛，不能让他们生活在不该有的阴影下。”

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 年轻人失业率创新高 根据中国国家统计局6月中发布的最新经济指标数据，疫情冲击对就业的不利影响仍然持续。从总体失业率来看，5月份全国城镇调查失业率是5.9%，16-24岁年轻人的失业率是18.4%，比4月上升了0.2个百分点。另一方面，今年中国大学应届毕业生达1076万人，比2021年多出167万人，规模和增幅皆创下历史新高。中国国家统计局已表示，随着毕业生投入就业市场，可能进一步加重就业压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 民众出行不便 在北京以“动态清零”为原则的防疫政策之下，中国希望最大程度地减少境外输入感染病例的风险，因此一直采取严格的出入境管理限制，旅客入境后还必须接受严格的隔离。而在中国境内，一旦发现确诊案例，就会立即实施大规模核酸检测和封控。外界预测，健康码和常态化核酸检测将成为中国大城市的防疫日常。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 封城期间看病难、吃饭难 上海等城市曾经经历长达数周的隔离，不仅让许多居民面临收入损失、家庭分离，吃饭难、看病难也是让人发愁的问题。在疫情严控之下，民众抱怨民生物资匮乏，快递物流人力运力不足导致配送不及时，而民众看病就医的渠道也受到种种限制。西安封城期间，曾发生过孕妇因核酸检测有效期超时而在医院外等待过久不幸流产、心梗患者因无核酸检测被拒诊而不治身亡的事件。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 防疫手段遭到滥用 河南银行储户健康码“绿转红” 中国在防疫期间引入“健康码“措施。对于各地居民来说，健康码已经成为日常生活中另一张身份证，只要健康码变成红色，通常就意味着相关人员感染新冠病毒或者是密切接触者，出行自由就要受到限制。日前在河南则发生了“天降红码”的状况。今年4月，一些村镇银行的储户发现无法使用网上业务，他们向监管机构提出投诉，要求取出自己的存款，但是始终未能获得答复。储户于是前往河南村镇银行取钱，却发现自己的健康码变红，从而被强制隔离或者限制出行，但他们的核酸检测都显示阴性。这起事件在网上引起热议，人们开始质疑，原本用于防疫的大数据是否遭到滥用，甚至成为“维稳”的工具。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 社会管控进一步加剧 在过去两年半的疫情中，中国进一步缩紧对社会的管控。近日在天津市，有部分民众因为未按时参加核酸筛查，被以逃避核酸检测为由列入“失信名单”。旅美的中国人权律师滕彪认为，中国政府利用高科技与其他现代有效监控的技术，对公民社会进行全面的监视与控制，而在疫情期间，中国政府也累积了更多控制社会流动的经验，可以预期的是，即便疫情结束，这套防疫措施也会持续。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 名人“润”了 富人想“润” 上海封城后，来自英文run的“润”一词成为中国的网络流行词。除了许多在上海的外国人在解封后逃离上海，连曾为中国的新冠防疫政策叫好的中国经济学家郎咸平也被指已举家从上海迁到香港。彭博社援引投资移民谘询公司Henley & Partners估计，由于严苛抗疫加上经济放缓，约有1万名中国富人正寻求离开中国。若他们移民成功，将从中国带走480亿美元。



"翻车现场"是指策划包装、掩盖真相、刻意误导的官方宣传（舆论引导）被网民识破马脚，引发大量围观、嘲讽、揭露和愤怒。官方宣传不仅效果不彰，而且适得其反，往往匆匆收场，落荒而逃，同时禁文删帖，限制话题发酵。

微博话题"#北京一女子致2700余人被临时管控"并没有按照官媒期待的舆论走向，万众一心，千夫所指，痛骂贪图自己享乐、不顾他人安危的"刘某某"。网民果然纷纷前往围观，而且群情激愤，但是大多数人都在为"刘某某"打抱不平。

有一位网友说："那把她杀了吧，吊死在城楼上行不行？直接相关病例7人就2700人被管控，那要是她相关病例36万人，不得关个14亿人啊……"

大概是受到这条留言的启发，一条意外的"冲塔"言论出现了。一位ID为" @毕达哥拉斯的远方亲戚" 的网友戏仿官媒口吻写道："北京一男子致14亿人受长期管控。"

这位"远方亲戚"的勇敢让很多网民吃惊，但是并没有被吓退。他们一边举办"赛博葬礼"，一边大量转发。官媒评论区成为"大型翻车现场"。

目前，"北京头条"已将微博的评论功能全部关闭，并将两个话题"#北京一女子致2700余人被临时管控"、"#平谷一病例违规外出被立案调查"撤下。

据报道，"@毕达哥拉斯远房亲戚"已无法在微博上检索到，疑似已遭封号。有网民反馈在微博使用"北京一男子"评论会"炸号"。

官方媒体报道中，不用"刘女士"而称"刘某某"，隐含着一种贬损；而"北京一女子"则意味着芸芸众生中普通一员，不过是"时代的一粒沙"。这是官方媒体在罪案报道中的惯用语气。在这种语境中，"北京一男子致14亿人受长期管控"是一句绝妙的戏仿，它撕掉了伟人的光辉外套，让人看见一个普通人的罪与罚。

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。