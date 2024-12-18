长平观察：“到底还恨不恨？在线等！”

中国宣布全面放宽外国普通公民过境免签政策。时事评论作家长平分析指出，免签不仅是旅行事务，同时也是政治话语。中国赴日游客大幅增长，是对中国政府操纵的反日情绪的“打脸”。

对比今年1-10月累计数据，中国赴日游客增长率达到惊人的214%。 图像来源: MAXPPP/dpa/picture alliance

（德国之声中文网）到了2024年的年底，中国爱国网民有些彷徨。当局似乎正在张开双臂欢迎外国游客，这与他们高高竖起的旗帜——警惕境外势力与仇恨西方敌人——多少有些错位。

中国国家移民管理局12月17日发布公告，宣布即日起“全面放宽优化过境免签政策”，将54国过境免签人员的停留时间由原72小时和144小时均延长为240小时（10天），同时新增21个过境免签入出境口岸。

这些享受被官方称为“优化”过境签证的国家中，当然不只有中国的老朋友俄国，更多是看上去对中国不太友好的日本、美国、德国、加拿大等西方国家。

更伤心的眼泪早已经流过了。在过去一年来，不仅过境免签，而且中国已陆续对法国、德国、意大利、荷兰等国普通公民的访问实施了单方面免签政策。从11月30日开始，又新增9国试行免签。同时，将免签停留期限从15日延长至30日。到12月，享受中国单方面免签待遇的国家扩大到39个。

免签不仅是旅行事务，同时也是政治话语。爱国教育强调“国富民强”，难免给自己挖下了“社会达尔文主义”的坑。批评者总是“打脸”说，就普通公民（持普通护照）而言，西方发达国家没有一个对中国免签，和中国互相免签的20多个国家都在不发达之列。

因此，今年2月，当新加坡宣布和中国互相免签之后，中国官方媒体和自媒体奔走相告：“我们强大了！”随后，有人出来泼冷水说，“哎呦喂，新加坡向全球都免签啦，跟我们强不强大没关系”。又有人去查了，发现这是错误信息，新加坡也还有30多个国家没有免签。不过，爱国网民就这个发现也没有好意思大声嚷嚷，因为那些国家都位于他们“国家鄙视链”的末端。

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从“不能穿和服”到“偶发事件”

这些闲气也只好受了。对于爱国网民说，尤为可恨的是，11月宣布的单方面免签国家中竟然包含了日本。也就是说，在反福岛核废水排放一年之后，在南京大屠杀87周年纪念日之前，中国政府更加欢迎日本游客了。

有人讽刺说：“到底还恨不恨？在线等！”

事实上，从2003年起，中国就对日本等国实行单方面免签，允许15天停留，直到2020年3月，因为新冠疫情暂停。这一次只是恢复疫情之前的政策。

但是，在这四年之间， 官民互动，反日情绪一再高涨。2022年8月，苏州一女子穿和服在街头拍照，被警察带走，理由是“你是中国人，不能穿和服”。2024年初，农夫山泉矿泉水的包装被指“精日”（“精神日本人”，意思是羡慕日本、向往成为日本人），引发大规模的举报与下架，最后被迫改为“国风”。

尤其令人痛心的是，继6月10日一名男子在吉林持刀袭击四名美籍游客和一名试图阻止其行凶的中国人之后，6月24日，苏州发生了一起针对日本学童的袭击案，一对日本侨民母子遇刺受伤，在日本人学校校车上担任引导员的中国女性胡友平则被杀身亡。

9月18日，“九一八事变”93周年纪念日，深圳日本人学校附近，一名10岁的日本籍儿童遇刺身亡。

无差别砍杀外国人事件震惊国际社会。舆论普遍认为，行凶者与受害者没有个人利益冲突，其仇恨来自官方操纵的极端民族主义煽动。但是，中国官方一边大量删除信息，继续操纵言论，一边机械地宣称这只是“偶发事件”，“中国是世界上公认的最安全的国家之一”。

“回来了三番五次又想去，实在太麻烦了！”

中国政府无法否认的是，在风起云涌的反福岛核废水排放浪潮中，官方一直挥舞着煽动民族情绪的指挥棒。福岛核废水的排放经过国际原子能机构（IAEA）的监测和认可，中国政府当然可以表达异议，但是它并没有像同样表达异议的韩国政府那样，参与监测、评估与对话，而是一味地“强烈谴责”，全面禁止进口原产地为日本的水产品，任由媒体散播恐慌消息，放纵爱国网红号召抵制日货，收割流量。

在此期间的民间舆论中，去日本旅游不仅成为奔赴地狱的探访，而且也是对祖国的背信弃义。网民警告说：“坚决不去给敌人送钱！”

仍然有一些爱国意志薄弱的网民去日本旅游，但是他们带着辐射检测器。沿途监测下来，辐射指数极低，“每到一个地方都测一次，大失所望”。这些数据带来了麻烦：原来中国核电厂排放的废水，其氚含量实际上比福岛要高得多。

中国官方理直气壮地回应说：核事故产生的核污染水与核电站正常运行产生的废水性质“不能相提并论”。但是网民想不明白：为什么呢？难道常规运行伤害健康可以，而偶发事件不伤害健康不行？

因此，网络上总是少不了对官方“坚决守护人民健康”宣传的讽刺。有网民说：“（中国富豪）马云刘强东王思聪各路明星都常去日本还有定居的，他们都很蠢”。还有人说：“千万别去，不然像我一样，回来了三番五次又想去，实在太麻烦了！”

据报道，韩国政府表示，一年以来，进行了近5万次相关辐射检测，结果均显示为安全范围。

截至2024年7月，核电站附近海水检出的氚含量，远低于日本安全排放标准及世界卫生组织的饮用水标准。然而，北京继续强硬措辞，中共最高级别的外交官王毅7月与日本外相林芳正会面时，仍然警告日本“不要一意孤行”。

到了9月，中国外交部发布声明称，中日双方就福岛第一核电站核污染水排海问题达成了共识。在共识中，中国政府做了韩国政府一开始就在做的事情：参与监测、评估与对话。

除了新加坡之外，和中国互相免签的20多个国家都在不发达之列。 图像来源: https://www.passportindex.org/

中国人赴日旅游的“成绩单”

日本政府观光局（JNTO，又称日本国家旅游局）近日发布的月度资料引起了不少中国网民的关注。资料显示，2024年10月访日外国游客达到创纪录的331万人次，比疫情前的2019年同期（250万人次）增长33%。

今年1~10月，访日外国游客数超过3000万人次，打破其从1964年以来的最高记录。

在10月赴日的访客中，韩国以73万排在首位；中国大陆游客数以58万人次位于第二位，对比2023年增长127%。对比1-10月累计数据，中国赴日游客增长率达到惊人的214%。

有网民指出，值得注意的是，中国游客增长，是在大陆游客需要办理赴日签证的情况下发生的。而在赴日人数前5位的国家/地区中，只有中国大陆游客需要办理签证。

更值得注意的是，这个赴日旅游的“成绩”是在中国官方指挥的反福岛核废水浪潮中取得的。

“到底还恨不恨？在线等！”



作者长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。



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