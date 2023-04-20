长平观察：“到底要怎么样你们才能不满意？”

（德国之声中文网）1999年11月24日，一艘渡轮在烟台港附近失火沉海，280人遇难或失踪。当时我任《南方周末》新闻部主任，立即派记者前往现场采访。很快，宣传部发来禁令：只能发表官方通稿。我给前方记者打电话说：我们现在不能发表报道，但是你们照常采访，也照常写稿，也许十年后发表。

这并非义愤或者戏谑之言，而是严肃的工作安排。当时编辑部每月给同事赠书，其中一本书叫《美国禁发新闻》。我们想，中国的禁发新闻多出千万倍，何不为十年后准备一系列出版物呢？于是，我们用“为未来写作”来应对宣传禁令。

后来宣传部变得聪明了，禁令往往会加上一句“将记者从事故现场撤回”。但是，我们仍然可能会秘密采访、事后采访或者让当地记者为我们写稿。

十年后出版《中国禁发新闻》丛书？没错，我们当时相信中国正在发生改变，新闻自由不可能逆转。中国政府正在努力加入世贸组织，将在自由、公平、透明度、知识产权和跨国新闻等多方面作出承诺，“与国际接轨”是一个官方和民间共享的流行词汇。

事实上，很多禁发新闻不用等到十年之后，在事故发生半年或者一年之后，我们会再次采访之后以各种不同的角度予以发表，其中包括烟台海难。如此看来，我们当时还不够乐观？

如今，中国已经加入世贸二十多年，成为此间最大的受益国，升级为世界第二大经济体。互联网成为生活日常，消息传播更加便利——不仅记者，普通民众也可以成为发布者；不仅纸媒，社交媒体已然跃居前线。那么，中国的灾难新闻报道发生了怎样的变化呢？

2015年震惊中国的四大灾难事件 12月31日-1月1日：新年夜的悲剧 2014年新年夜，上海外滩举行的跨年活动发生严重踩踏事故。这也成为2015年中国遭遇的第一起重大伤亡事件。亲历者描述称，拥挤的人流在上下观景平台的台阶处突然交汇，导致台阶下方的群众被推倒，人群相互踩踏。

2015年震惊中国的四大灾难事件 官方承认处置不当 “上海新年夜踩踏事件”共造成36人死亡。官方事后承认对大型活动准备不足、现场管理不力及应对处置不当。此外，事发地点黄浦区的一些领导官员在当晚现场附近的餐厅“公款吃喝”，因此受到惩处。图为一些家属按耐不住急切心情，试图进入医院抢救区。

2015年震惊中国的四大灾难事件 6月1日：“东方之星”沉没 2015年6月1日晚间，正行驶在湖北监利县境内长江航道的“东方之星”游轮发生倾覆，酿成1949年以来，中国境内发生的最为严重内河航运翻船事故。

2015年震惊中国的四大灾难事件 四百多条生命陨灭 船上乘客多为老人，且事发突然，外加天气条件恶劣，给救援工作造成极大困难。本次事故共造成442人死亡，全船仅12人获救。图为救援人员向遇难者遗体致哀。

2015年震惊中国的四大灾难事件 8月12日：天津惊魂夜 8月12日，天津滨海新区港口一处化工仓库发生多次剧烈爆炸，官方数据显示，爆炸威力相当于20多吨TNT炸药。本次事件造成173人死亡，其中过半为前往现场执行任务的消防队员。

2015年震惊中国的四大灾难事件 “氰化钠”心病难除 事件发生后，各界舆论对爆炸仓库是否具备储藏易燃易爆物品资质及是否存在管理漏洞等问题提出重重疑问。此外，仓库内存放大量有毒物质氰化钠是否会对环境产生影响？这个问题也让周边民众忧心忡忡。

2015年震惊中国的四大灾难事件 12月20日：深圳滑坡灾难 12月20日中午时分，深圳光明新区工业园区发生滑坡灾难。大量淤泥从高处突然滑下，造成众多人员被埋，三十多栋房屋受损。

2015年震惊中国的四大灾难事件 建筑垃圾引发灾难？ 中国媒体引述当地居民报道称，本次滑坡主体并非山体，而是山上多年来堆积的建筑垃圾和渣土。受灾地区近百人失联，工业园区内多家企业受损严重。 作者: 石涛



“要登记患者姓名，逐级上报，才能告知”

2023年4月18日中午，位于北京丰台区的长峰医院发生火灾，至少29人死亡。这场北京多年来最大的一起火灾悲剧，在事发七八个小时之内，被隐藏得好像什么都没有发生过一样。没有网络传播，没有新闻报道，没有家属通知。一直等到晚上看到官方通报，许多家属才知道自己的亲人可能已不在人世。即便如此，他们仍然得不到确切答案——医院拒绝发布死者名单，也不肯回复家属询问。据媒体报道，“分诊台的工作人员说，要登记患者姓名，逐级上报，才能告知”。

短短17分钟的通报会，强调领导到场，救援及时，灭火措施到位，医疗救助到位。死者是谁，在哪里，不知道。幸存者是谁，在哪里，也不知道。一些幸存者被转院治疗，转到哪里了，也不知道。据称，一些患者家属凭着猜想去各家医院查找，可以想见那种痛苦与慌乱。

在人人手机自拍的时代，一场医院大火几乎不可能没有视频上网。然而，比救人更迅速的是，这些视频被删得干干净净。网络传播也遭到严格限制。一场发生在美国俄亥俄州的列出翻车事故可以连续十天上“热搜”，“淄博烧烤”可以火遍全网，一只熊猫的病亡引发全民悲悯之心。相比之下，4月18日中午，北京长峰医院的至少29名患者，可以说是静悄悄地与世长辞了。一直到官方通报之后，传播和讨论被严格控制之后，这个消息才从容不迫地出现在“热搜”榜上。

如果中國有新聞自由......

“不给党和政府添麻烦”

面对家属和民众的怨愤，有“网民”谴责道：“不是新闻报了么？不是上热搜了吗？不是开发布会了么？到底要怎么样你们才能满意？”

假造民意，是中共宣传的拿手把戏。二十年前，人们普遍相信互联网带来的信息流通会让这种把戏无以为继。然而，严厉维稳的国家暴力加上“互相争夺绞索合同”的资本家的贪婪，这种把戏被玩得更加行云流水。

二十年前，宣传官员也会假装满怀苦衷：“到底要怎么样你们才能满意？”“大家能不能不给党和政府添麻烦？”但是，他们没有机会也没有胆量对公众喊出来，对记者抱怨也没有那么理直气壮。今天，他们可以借助个体“网民”身份大肆撒泼。

无论是东航梧州空难，唐山烧烤店打人事件，还是长峰医院火灾悲剧，死难者家属似乎的确隐忍失声，“不给党和政府添麻烦”。但是，到底是暴力控制还是“网民谴责”的结果，其实并不难得出结论。

有网民列出官方的种种劣迹，反问道：“到底要怎么样你们才能不满意？”以对家属和民众“怒其不争”的方式，说出了中国民众在政府一再用来表功的“基本生存权”方面的荒谬处境。

胡佳：纪念李文亮实际上是表达反抗

作者长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

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