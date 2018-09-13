长平观察：别“碰瓷”，更别碰喉舌媒体

（德国之声中文网）中国人在境外旅游表现出来的"素质"，常常成为国内舆论的话题。最新的一起事件，是曾姓游客一家在瑞典一家酒店的"辱华"风波。这一次不同的是，网民们的讨论焦点，从游客素质转移到了官媒和外交官员的素质。他们终于发现，这才是影响国家和国人形象的关键所在。

与其说是中国网民顿然开悟，不如说是《环球时报》和中国驻瑞典大使桂从友不懈努力，牺牲自己以开启民智。曾先生一家三口，因为少订一夜房间，执意在酒店大堂过夜遭拒，争执中酒店报警，警察将他们带出酒店扔在路边，实在是令人同情。网上流出的视频显示，曾家采用在国内常见的高声哭喊、倒地打滚等方式交流，导致事件升级。网民们对这种表现竭尽嘲讽和鄙视。

谁在孜孜不倦地辱华？

跟《环球时报》和中国外交部相比，曾先生一家"碰瓷"（意思是故意或假装自损自伤以敲诈勒索）简直是小巫见大巫。网民惊讶地发现，这个国家竟然如此关心国民的尊严。《环球时报》称，"瑞典的国家机器竟然堕落成这副样子"，"这个国家的警方就是这样的素质，如此冷血、残忍"，其执法是对"人道主义精神的粗暴践踏"。外交部发言人及中国驻瑞典大使桂从友同样高调谴责瑞典警方。桂大使质问："难道瑞典政府也不尊重人权、不尊重人的尊严吗？"网民们纷纷赞赏："也"字用得精妙。

曾先生一家显然太不了解《环球时报》。一家专制政权的喉舌媒体，是不可能真正关心民众的死活的，更不用说尊严了。该报动辄揭露"反华势力"，正如网民指出的那样，真正的反华势力是谁，谁在孜孜不倦地辱华，难道它不知道吗？一个政党执政几十年，饿死几千万百姓，屠杀和平抗议的学生和群众，残酷镇压维权的少数民族，拒绝人权自由民主等普世价值，如今连在网络发表"不利于党和国家的言论"，都要以"扫黑除暴"的方式来打击，世界上还有什么势力比它更反华辱华？

一年前，两名中国公民在巴基斯坦被伊斯兰国（IS）武装分子杀害。《环球时报》"揭露真相"，称其跟随韩国人海外传教，对当地形成了一种"宗教骚扰"。网民们读懂了：意思是"活该"，"就差说当地人'为民除害'了"。这几天有游客向《环球时报》投诉在俄罗斯被欺负的经历，它也视而不见。更不用说，对于异议人士在海外受屈、在国内受辱，该报从来都是落井下石、助纣为虐的态度。

"祖国强大了，就没人帮我们了"

中国舆论常常关注中国游客在"个人素质"，担心他们在国外"给中国人丢脸"。其实，如果真的有什么造成外国人对中国人的负面印象的话，迫害人权的中国政府及其蛮不讲理的喉舌媒体厥功至伟。在此次事件中，《环球时报》口口声声"小国瑞典"，恃强凌弱的心态表露无遗，不以为耻，反以为荣。该报也毫不掩饰地宣称，中国政府早就不满瑞典批评中国人权，包括剥夺藏人权利和瑞籍华人桂民海失踪。有网民说，"小时候以为，祖国强大了，就没人欺负我们了；长大了才知道，祖国强大了，就没人帮我们了。"

"个人素质"并非凭空而降，而是来自国家及社会教育。一方面，党国宣传本身就喜欢"大喊大叫"， 以为强迫民众集体欢呼"毛主席万岁"，"红太阳"真的就永不落山了。另一方面，中国没有独立的司法系统，以及完整的救济渠道。一个人蒙受冤屈，正常上访或上诉往往无望，得到媒体关注则有可能一夜翻盘。一个家庭生活困难，不声不响没人过问，"感动中国"则八方支援。

于是，民众习惯于表演，千方百计向媒体讲故事。我曾经写道，真正的穷人，是穷得连故事都没得讲的社会底层。像曾先生这样善于给《环球时报》"喂料"的中产阶级，是掌握了一定的生存技能的。遗憾的是，他们"反认他乡是故乡"，错把"欧洲小国"当作"厉害国"了。而给《环球时报》"喂料"则是错上加错，自取其辱，甘愿被"嗜血"了。

我希望欧洲警察能够了解中国人所受的教育，体谅他们的交流习惯，能够更友好地处置冲突。同时也提醒中国人，无论何时何地，都要学会保护自己，远离危险物品，尤其是《环球时报》。

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