 长平观察：六四之后中国制造——文明的冲突 | 专栏:长平观察 | DW | 04.06.2019

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长平观察

长平观察：六四之后中国制造——文明的冲突

被中共控制的“历史”并没有为“六四”作出公正的裁判。时评人长平认为，将制度的冲突包装成文明的冲突，正是六四镇压之后中共的宣传伎俩——这就是“中国梦”的实质。

Bildergalerie Tiananmen (Jeff Widener/AP)

资料图片：6月3日夜，冲破示威者搭建路障的一辆装甲车被抗议者围住

（德国之声中文网）三十年前的今天，中共的军队和武警重新占领了中国。血雨腥风之中，全国各地一派肃杀。正如很多追求正义而不得的人们一样，当时参与抗议运动的人们相信：历史会作出公正的裁判。

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美国国务卿蓬佩奥周一发言赞誉30年前发生的天安门学运为一场「英雄式的运动」，并强调直至今日，这场运动依然能时常唤醒全球热爱自由的人的良知。港台今晚将举办大规模纪念活动。 (04.06.2019)

北京在六四后缉捕一众学生领袖，一群香港有心人随即发起「黄雀行动」，至九七回归前秘密营救出400多名民运人士。有份参与行动的朱耀明，当年四处游说各国领事。近两年他出走欧美寻访一众故人﹐为自己纪念，为历史作证。 (03.06.2019)

三十年前的"六四"民主运动，比人们印象中的规模更加宏大。林慕莲、吴玉婷等学者对德国之声讲述，成都、长沙等地规模宏大的激烈抗争，在一定程度上遭到外界忽视。 (03.06.2019)

遗憾的是，历史并非一个中立的客观存在。正如奥威尔《1984》里所言："谁控制了历史，就控制了未来。谁控制了今天，谁就控制了历史。"杀人者控制力今天，历史就会变成嗜血的恶魔，它吞噬了整整一代人的良知。

六四刚刚被镇压之后的九十年代，为屠杀辩护的理由，大体上是说：民主自由固然是好，但是西方得到它也花了几百年时间，我们也需要慢慢来。而为了朝这个目标进步得顺利一点，中国当下最需要的是稳定。

反对者认为，专制独裁是国家动荡的根本原因，民主自由才能带来真正的稳定。于是，辩护者说，稳定的原因各不相同。对于中国社会来说，我们有自己独特的文化传统，老百姓就想被人管，否则就会大乱。

  • Hongkong Museum zum Gedenken an Tiananmen-Massaker (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

    民运三十载 香港六四纪念馆重新开馆

    為了不忘却

    筹办该纪念馆的香港支联会在接受媒体采访时曾表示，这个纪念馆的存在“非常重要”，这是在告诉北京，香港人没有忘却那段历史。

  • Hongkong Eröffnung Museum zum Gedenken an Tiananmen-Massaker (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

    民运三十载 香港六四纪念馆重新开馆

    为了不忘却

    筹办该纪念馆的香港支联会在接受媒体采访时曾表示，这个纪念馆的存在“非常重要”，这是在告诉北京，香港人没有忘却那段历史。

  • Hongkong Museum zum Gedenken an Tiananmen-Massaker (Reuters/T. Siu)

    民运三十载 香港六四纪念馆重新开馆

    一波三折

    香港六四纪念馆在2019年4月26日重新开馆，此前该纪念馆因法律、迁址等一系列因素而数次处于关闭状态。地址也从九龙尖沙咀柯士甸路3号，迁至旺角艺旺商业大厦。

  • Hongkong Eröffnung Museum zum Gedenken an Tiananmen-Massaker (picture-alliance/NurPhoto/V. Yuen)

    民运三十载 香港六四纪念馆重新开馆

    唯一的一家

    这是中国唯一一家针对天安门事件的纪念馆。香港六四纪念馆汇集了大量照片、文件、影像、学生遗物等历史资料，讲述六四事件的经过。

  • Hongkong Eröffnung Museum zum Gedenken an Tiananmen-Massaker (Reuters/T. Siu)

    民运三十载 香港六四纪念馆重新开馆

    政治敏感

    图左是遇难学生王楠在镇压中遇害时所戴的眼镜。2019年是八九民运30周年。在这个敏感的时间点，该馆再次向公众开放，免费入场。

  • Hongkong Eröffnung Museum zum Gedenken an Tiananmen-Massaker (Reuters/T. Siu)

    民运三十载 香港六四纪念馆重新开馆

    历史报道

    图中的是六四天安门广场镇压事件发生时《香港时报》和《南华早报》的报道。

  • Hongkong Eröffnung Museum zum Gedenken an Tiananmen-Massaker (Reuters/T. Siu)

    民运三十载 香港六四纪念馆重新开馆

    曾遭恶意破坏

    在开馆前数周，纪念馆曾遭到恶意破坏。警方对此进行了调查，但是没有查出作案人的背景和动机。


到这里，追求民主自由的终极正当性并没有被否定。这是因为，新的教育还未开花结果。我多次论证，学校教育、出版导向和媒体宣传在六四之后都有了很大的改变，其方向就是去正义，去价值，去良知。狭隘的民族主义取代了虚伪的共产主义，"国学"成为爱国主义显学，利益是否最大化是成败的最终评判。

这种教育之下的新一代终于成长起来。他们就是"八九一代"所等候的未来历史的开端。他们为屠杀辩护的理由变成了：没有当初的六四屠杀，就没有今天的经济繁荣；除了经济繁荣之外，中国并不需要西方式的民主自由。那么什么是中国式的民主自由呢？就是中共统治的这个样子。不仅没有选票，没有抗议，而且西方对中国的人权监督，再也不是制度的优劣，而是文明的冲突。

将制度的冲突包装成文明的冲突

上个月，美国国务院政策规划主任、知名国际关系学者斯金纳在华盛顿一个智库的安全论坛上，把中美竞争形容为中西文明和意识形态的争斗，还称不同于美苏冷战，中国是美国面对的第一个"非白人"的大国竞争对手。

这个论调在西方引发争议，也得到中国方面迅速的回应。习近平在"亚洲文明对话大会"开幕式上强硬表态："认为自己的人种和文明高人一等，执意改造甚至取代其他文明，在认识上是愚蠢的，在做法上是灾难性的！"

习近平的"文明论"完全符合西方的政治正确，甚至非常动听："人类只有肤色语言之别，文明只有姹紫嫣红之别，但绝无高低优劣之分"，"我们应该秉持平等和尊重，摒弃傲慢和偏见，加深对自身文明和其他文明差异性的认知，推动不同文明交流对话、和谐共生"。

Chinesischer Journalist Chang Ping (Imago/epd)

作者长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国

如果你看看中共在"文革"期间如何对待中国传统文化，现在如何对待西藏文化和维吾尔文化，就会觉得习近平的讲话非常荒谬。官媒和社会舆论也经常如此，一方面要求西方多元包容，尊重"中国人民的感情"，另一方面对中国的异议人士无情打压；一方面为西方社会过中国年欢呼雀跃，一方面又坚决抵制圣诞节。

事实上，六四镇压之后中共的宣传伎俩就是如此，将制度的冲突包装成文明的冲突--这就是"中国梦"的实质。人权、民主和自由与专制制度水火不容，却被说成与中华文化传统不相协调，好像西方历史上没有过皇权文化和专制政治一样。因此，斯金纳也把制度冲突解释成文明冲突甚至种族矛盾，正中中共宣传的下怀。习近平要求尊重不同文明，在中共宣传语境中也就要求尊重其专制制度。

"文明"一词主要含义有两种：一是指社会文化积累，也就是所有被人类赋予意义的事和物组成的存在，被认为彼此之间是相对平等的；二是指社会发展到较高阶段表现出来的状态，被认为有高下之别。如果以后者论，专制独裁以及它所制造的政治和社会文化，的确是不够"文明"、需要进化的。如果认为这样的"文明"需要改造甚至被取代，在认识上恐怕并不是愚蠢的，在做法上也不是灾难性的。当然，斯金纳不应该为中共刻意制造文明冲突论的宣传机器背书，而是应该准确地称之为比苏联更强大的"专制制度"。

 

 

 

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民运三十载 香港六四纪念馆重新开馆

在八九民运30周年即将到来之际，由香港支联会运作的、纪念“天安门事件”的六四纪念馆重新开馆。 (26.04.2019)  

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