 长平观察：“六四”三十年，花衬衫与花雨伞 | 评论分析 | DW | 01.06.2019

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评论分析

长平观察：“六四”三十年，花衬衫与花雨伞

政治从来不会因为逢五遇十而自动改变，但是“六四”三十周年仍然显得格外沉重。时评人长平以过去和当下的亲历片段，拼接出“六四”一代的情感遭遇。

Bildergalerie Tiananmen (Jeff Widener/AP)

（德国之声中文网）妈妈递给我一件花衬衫。我迟疑了一下，穿上了。她又递给我一把花雨伞。我意识到，她想要我男扮女装，以逃避公安（警察）的抓捕。每一个假期结束我离家返校的时候，妈妈都会哭，但是那天她没有哭--而我们甚至不知道是否还能再见面。

那一天是1989年6月9日。我是一个大学二年级学生。作为本地学生抗议运动的组织者之一，我预感到危险，决定离家去学校。一场大抓捕正在展开。我的同伴们，其他学生领袖，有的在家里被抓捕，有的在逃亡的路上被拦截。

 一个月前，人类历史上罕见的大规模抗议运动在中国各地发生。这场以大学生为主体的运动，得到了全国各阶层民众的支持。我们都相信，青春、热血、呐喊、眼泪、罢课、绝食……正在为中国迎来民主和自由的未来。

小镇上的人们，看着打扮略微有些怪异的我匆匆离去。两个小时以后，一队警车呼啸开来。他们告诉公安说：他已经走了。

很多年以后，我才确切地知道，我们参与了改变世界。中国八九民运促进了苏联东欧剧变的发生，是冷战时代结束的序幕。但是，世界没有帮助我们改变中国。急于欢庆胜利的西方世界不仅抛弃了中国的这场伟大的运动--尽管帮助了运动参与者的逃亡--而且养虎为患，以至今日自取其辱，在强大的杀人政府面前不知所措。

Chinesischer Journalist Chang Ping (Imago/epd)

本文作者、时评人长平

"我感到难过，因为三十年前的今天，中国错过了和世界携手并肩的机会，正在和西方国家走向两个不同的方向。"2019年5月23日，我在日内瓦大学的一个演讲中说，"这里的人们，将会迎来柏林墙的倒塌--冷战结束的象征；而中国抗议者们等来的是机枪和坦克，以及延续至今的政治高压。"

我想到当年那个有些难为情地穿上花衬衫、撑着花雨伞、与抓捕他的警车队擦肩而过的青年。我用不流利的英语继续读着演讲稿："讽刺的是，三十年来，西方世界还以为中国和他们走的是同一个方向，历史已经终结，自由照亮全球。直到今天，他们才幡然醒悟，发现不是西方在和平改变中国，而是中国在迅速改变世界。"

最好的中国与最坏的中国

在演讲开始之前，张宁教授（Prof. Laure Zhang）朗读了汉学家林培瑞（Perry Link）刚刚发表的诗作《我们为什么记得六四》（Why We Remember June Fourth）。这首诗全面讲述了我们要记住六四的原因。张宁教授悲愤而泣，竟不忍终读，左飞教授（Prof. Nocolas Zufferey）又继续朗读完。

诗中写道："我们记住六四，是因为这是最坏的中国，但也是最好的中国。"我想要补充说，不仅如此，而且镇压让好人变成了坏人，让最好的中国变成了最坏的中国。

今天的中国人，大概很难想象我们曾经有过那么美好的时光，那么动人的历史场景。就在镇压的前几天，我们去大型工厂成都无缝钢管厂（420厂）门口广场演讲。由于当时民众热情支持运动，大学生募捐太容易，可能出现骗局，我们决定不收捐款。一个女人拿着100元人民币，坚持要我们收下，我们不肯违规。她几乎跪下了，求我们收下，说这是给她儿子的钱，因为此刻她儿子正在天安门广场绝食。她为儿子感到骄傲。

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最近有人问，“为什么你们一定要记住六四？”三十年过去了。已经是历史了。忘了吧。往前看吧。一个简单的问题，却有着许多答案。没有任何一个答案足够回答这个问题。所有的答案都加在一起，也不够。问题还留在半空中，寻求答案。 (30.05.2019)

4月15日是胡耀邦逝世30周年。时评人长平认为，民众对胡耀邦的怀念，不仅仅因为他是专制政权中的开明领导人，还因为这个政权带来的深刻的恐惧。 (14.04.2019)

六四30周年之际，德国之声记者莎佩雪（Sabine Peschel）采访了曾因六四入狱、现旅居德国的中国作家周勍。 (27.05.2019)

近年来最令人心灵伤痛的现象，是越来越多的“六四”义士告别不义的人间。时评人长平认为，中共的强大令整个人类的正义观受到挑战。 (04.06.2018)

正在天安门广场绝食而且得到父母支持的不只有平民百姓的孩子。一位见证人告诉我说，某国大使的儿子也在其中，大使也为之感到骄傲。直到镇压前几日，大使被召回国。再次回来之后，大使态度发生一百八十度转变，召集使馆人员训话，对抗议者严厉谴责，坚决支持武力镇压。

你可以说政客本性投机，见风使舵，未必由好变坏。可是，我们要知道人性善恶并非本质主义，本身就受社会塑造，在不同的境况中流动。

中国南方一座小城，"六四"十周年前后的一个周日，我和一位记者坐在距离市委大院不远的街边石阶上。我们第一次见面。阳光照得让人感觉惬意而又散淡。他突然解开衬衫，我看见他几乎半个身体留下了烧伤的疤痕。

十年前，他在天安门广场。屠杀进行时，他中弹倒在长安街边，血流如注。士兵不断地朝着人群边界扫射。勇敢的无名群众，将他抬上三轮车，冒着被枪杀的风险，利用扫射间歇，穿过长安街冲向医院。随后，他被辗转于多户人家躲藏。最后，一位退休副部长秘密收留他在家养伤，长达一个多月。

我将花衬衫换成军训时发的绿军装，回到空荡荡的校园，畅快地睡了三天。第四天，一位在运动中热情地支持我们的老师找到了我，让我跟他出去走一走。从他局促的表情，我知道他带着任务，但还是跟他去了。到了一个房间，我被关押起来。

"他们不只是懦弱，而且为了正当化自己的苟且生存，还要污名勇敢的抗争者。"萧强对我说。这是2019年5月28日，我和他在柏林一家咖啡馆聊天。三十年前的屠杀之后，萧强中断了物理学博士学业，投身人权事业，随后又创办了抵抗审查的媒体《中国数字时代》。

荒谬的与耻辱的

"六四"二十周年，香港维园烛光晚会。当时，中国内地维稳体系已经建成，但香港抗争力量仍见薪火相传，蔚为大观。我和一位从美国赶来的"六四"亲历者赶赴现场的时候，天色未晚，但烛光已经纷纷点燃。

一周以后，我在香港一家酒店接受了好友梁文道的访谈。在他以《正义－－与长平对谈》为标题发表的访谈记录中，我讲述了当晚在现场的感受--那天晚上我有一种巨大的荒谬感。这20年来，我们大陆的在这件事情上太荒谬了。我们刚才谈到的那些东西，不管是主流舆论还是非主流意见，完全不曾公开出现在中国大陆的土地上。可能我没有经历过文革，但我真觉得我那20年太过荒谬，我今天都还在想办法来对付这个事情……太荒谬了！

又十年过去了，荒谬感不减反增。2019年5月27日，在柏林一位好友家里，她问我"六四"的情感记忆，我竟一时语塞。

我只记起来，2007年"六四"纪念日，我写过一首诗《活着是可耻的》。我不知道有多少人能理解我所描述的压抑和羞耻，但那就是很多"六四"亲历者的日常生活。我写道：

写诗是可耻的

说话也是可耻的

活着就是可耻的

做爱是可耻的

吃饭也是可耻的

活着就是可耻的

……

不知道是可耻的

知道也是可耻的

活着就是可耻的

忘记是可耻的

记住也是可耻的

活着就是可耻的

每年"六四"纪念日，我都会写文章。近年来有机会在当日发表，自2012年以来分别发表在香港、德国和台湾等地的多家媒体上。对我个人来说，这是对耻辱记忆的一种抵制。

2014年6月4日，我在《南德意志报》（Süddeutsche Zeitung）发表文章《镇压仍在继续》（Die Unterdrückung geht weiter），其中写道：

1989年前后，这种意识形态宣告破产。中共改写宣传模式，告诉民众世界上没有正义，无论个人之间还是国际关系，只有充满阴谋的利益算计。这种基于社会达尔文主义的爱国主义和民族主义教育，既是中国经济发展的动力，也使权贵阶层摆脱了"六四"的历史诘问。

2018年6月4日，我在本专栏即德国之声"长平观察"发表文章《"六四"对个体生命价值的摧毁》中写道：

向魔鬼屈服，以及在与魔鬼的合作中找到快乐，并不是中国人特殊的民族性格。中共的强大是摆在全世界面前的难题，整个人类文明的正义观都受到挑战。所有在专制者的巨大阴影之下生活的人们，都不得不思考：短暂的人生该如何度过？历史长河中的正义，对于个体生命来说有何意义？

1989年7月，在被关押一个月之后，我得到了释放。随后的三十年里，我一直在与"自由牢笼"进行抗争，最后不得不去国离乡。2016年以后，为了保护留在中国的亲人，我切断了和他们的联系。也许，在妈妈的眼里，我仍然是当年那个穿着花衬衫、撑着花雨伞逃离家乡的儿子。

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

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    六四、天安门—不能忘却的记忆

    民主女神

    天安门晨曦下，抗议者用塑料泡沫和石膏材质在金属支架上树立起一座高约10米的民主女神像，女神所处位置正对天安门城楼上的毛泽东像。在6月4日清晨，士兵动用坦克和武装车辆推倒了这座塑像。

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    六四、天安门—不能忘却的记忆

    唱歌的女警

    在中国政府六四镇压之前，局势已经趋于紧张，但市民们经常会向士兵和警察送东西。有时候，入城部队会与示威者一起高唱爱国歌曲。图中这位女警在天安门广场上引吭高歌，而几天之后，军队进驻，民主运动遭到武力镇压。

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    六四、天安门—不能忘却的记忆

    挣扎

    1989年6月3日，六四镇压一天之前，人民大会堂附近，一位妇女被夹在了民主派示威者和军队中间。当天午夜，第38军向手无寸铁的民众开火，最终夺取了被示威者占领数周的天安门广场。

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    缴获的武器

    镇压之前一天，数千名示威者围绕在一辆公共汽车周围，一张摆在车顶的桌子上摆放着缴获的武器。在政府宣布戒严之后，士兵和示威民众之间曾一度关系微妙。示威者有时向士兵送上礼物慰问，而部队也曾暂时退却。

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    六四、天安门—不能忘却的记忆

    为民主而抗争

    6月3日深夜，一辆装甲运兵车刚刚冲破了示威者搭建的路障，便在人民大会党门前被示威者团团围住。与此同时，不远处的戒严部队士兵正在准备对示威者开火。

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    燃烧着的运兵车

    6月3日晚间，示威者在天安门长安街上点火焚烧一辆装甲运兵车。这是摄影师威德内尔（Jeff Widener）当晚拍摄的最后一幅照片，此后不久他便被示威者掷出的砖头意外击中。虽然遭受剧烈脑震荡，但由于手中相机的外壳抵消了大部分冲击力，威德内尔逃过一劫，没有生命危险。

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    六四、天安门—不能忘却的记忆

    镇压

    6月4日，学生领导的民主运动遭血腥镇压之后第一天，一辆装载着士兵的卡车在北京宾馆门前的长安街上巡逻。当天，一辆类似卡车上的士兵向北京宾馆大堂内站立的旅游者开枪。

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    “坦克人”

    6月4日，一个拿着购物袋的孤身男子站在长安街的正中间，试图阻挡坦克编队的去路。二十五年之后，此人的最终命运依然不为人所知。这一场景成为了天安门民主运动最具象征意义的图像之一。

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    死去的英雄

    6月5日，一群民众在长安街上展示一张据称摄于当地一处太平间的图片，画面上的死者据称都是38军士兵在抢占天安门广场过程中枪杀的示威者。死者身上巨大的创口显示士兵动用了达姆弹。大赦国际组织认为，至少300名平民被杀。

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    六四、天安门—不能忘却的记忆

    清扫

    军队镇压民主运动后，两位妇女正在打扫广场，她们身后是一辆已经被烧毁的公共汽车。抗议运动中多辆汽车和军车被烧毁，一些士兵因此身亡或受伤。

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    六四、天安门—不能忘却的记忆

    保卫毛泽东

    镇压之后几天，紫禁城前始终有士兵和坦克守护。

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    六四、天安门—不能忘却的记忆

    兄弟并肩

    1989年5月下旬，美联社摄影记者威德内尔（左）和友人在紫禁城前留影纪念。当时可能他们都没有想到，几天之后中国政府便动用武力镇压了天安门民主运动。

    作者: Jeff Widener/石涛


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六四、天安门—不能忘却的记忆

中国当局试图抹杀一切有关1989年天安门民主运动的记忆。但是，类似美联社摄影师威德内尔(Jeff Widener) 等少数记者还是成功地留下了一些历史画面。 (30.05.2014)  

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