长平观察：佩洛西的世界观与台湾的出路

（德国之声中文网）美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）8月3日上午在台湾立法院的记者会上，提到了三十三年前的六四镇压。她说，1991年她造访天安门，不仅是对中国人权的支持，也是对中国不公平贸易和强迫技术转移的抗议。国家安全、经济和人权息息相关。

这并非是这位82岁的女政治家的即兴发挥，而是贯穿她几十年政治生涯的思考和行动。1991年，身为议员的佩洛西和另外两名美国议员一起，在天安门广场展开一条横幅，上面写着"献给为中国民主事业牺牲之烈士"。此举导致佩洛西一行人遭到短暂拘留，并被驱逐出境。

1992年，佩洛西提出了《中国学生保护法案》并获得通过。根据该法案，所有在1989年6月4日至1990年4月11日之间抵达美国的中国公民都可以获得美国永久居留权，其目的是让流亡海外的中国学生和公民在六四镇压之后免遭政治迫害。

在到访台湾的当日（8月2日），《华盛顿邮报》刊发了佩洛西文章《为什么我要率国会代表团访问台湾》，其中也提到了六四镇压。从那以后，一直到习近平时代，中国人权状况持续恶化，法治形同虚设。

访问台湾期间，佩洛西还会见了六四民主运动学生领袖之一吾尔开西，以及受中共政权迫害的香港书店经营者林荣基和台湾民权活动人士李明哲。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 1991年在天安门广场拉开横幅 1991年，身为议员的佩洛西在六四事件两年后，首度造访天安门，并和两名国会议员一起展开了一条横幅，上面写着”献给为中国民主事业牺牲之烈士”。此举导致佩洛西一行人遭到短暂拘留，并被驱逐出境。2016年6月4日，佩洛西在自己的网页上发表了当时的照片，并写道：中国的孩子们在课堂上被剥夺了了解真相的权利，他们必须从父母和祖父母那里了解天安门起义和大屠杀。她说，如果我们不支持中国的人权，就失去了在世界任何地方谈论人权的道德权威。愿天安门广场的记忆继续加强我们代表民主和自由的决心。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 2009年5月访问北京 2009年5月27日，众议院议长佩洛西率领的美国国会众议院代表团访华，并与中国国家主席胡锦涛、人大委员长吴邦国、总理温家宝举行会谈。据中国官媒报道，胡锦涛表示，中方愿同美方一道，增进互信，扩大共识，推进合作，在平等和相互尊重的基础上，通过对话协商，妥善处理彼此的分歧。佩洛西说，美中关系是重要的双边关系，愿通过此次成功访问进一步加深美中双方的相互了解，推动两国在能源、环境以及气候变化等领域的政策对话和务实合作。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 “我和各位议员带着友谊而来” 2009年5月27日，时任国务院总理的温家宝在北京中南海紫光阁会见美国众议长佩洛西一行。 据中国官媒报道，温家宝说，中美在双边领域和全球范围拥有广泛的共同利益和坚实的合作基础，一个长期稳定、健康发展的中美关系对两国人民有利，对世界有利。双方要高瞻远瞩，携手合作，“和而不同”，推动中美关系取得新的进展。佩洛西说，我和各位议员带着友谊而来，愿本着坦诚、开放的态度同中方交换看法，为发展两国关系发挥桥梁作用。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 纪念六四民运20周年 2009年6月4日，身为美国国会众议院议长的佩洛西在华盛顿参加纪念六四民运20周年纪念活动。她还在议长办公室会见了因在六四期间涂污天安门城楼上的毛泽东像而被监禁10多年，被外界称为“天安门三君子”余志坚、喻东岳以及鲁德成。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 2010年参加为狱中刘晓波举行的诺贝尔和平奖颁奖仪式 2010年12月10日，挪威首都奥斯陆举行诺贝尔和平奖颁奖仪式，颁奖台上摆放一张空座椅，代表因“颠覆国家政权罪”被中国当局判处了11年监禁的刘晓波。佩洛西参加了颁奖仪式。她左手边坐着人权组织“公民力量”创建人杨建利。佩洛西发表声明表示，希望通过出席颁奖传达出一个明确的信息，就是美国政府支持非暴力、民主自由、捍卫基本人权。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 2015年与李克强见面 2015年11月13日，中国总理李克强在北京中南海紫光阁会见美国国会众议院少数党领袖佩洛西率领的美国国会众议院代表团。中国官媒报道，李克强说，应当看到，中美共同利益远大于分歧，关键是要把握两国关系发展的大方向，通过对话磋商建设性管控好分歧。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 与李克强会晤前访问西藏 佩洛西在2015年11月13日与中国总理李克强会晤前，同美国议员代表团一起访问了西藏。据报道，佩洛西对能够访问西藏向李克强表示了感谢。佩洛西还说，美中作为世界前两大经济体，发挥着举足轻重的国际影响；美方愿以友好、坦诚的方式同中方加强接触，增进理解，扩大共识，在友好合作的道路上相向而行。佩洛西经常严厉批评中国在西藏的人权纪录，她也是西藏流亡精神领袖达赖喇嘛的支持者。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 参加达赖喇嘛80岁生日庆典 2015年7月10日，西藏流亡精神领袖达赖喇嘛在纽约庆祝80岁寿辰。白宫、国会和纽约市政府均派代表出席庆祝仪式。身为众议员的佩洛西在仪式上表示：“如果热爱和平的人们，迫于中国经济的压力，不敢站出来对抗对西藏的威胁，那我们就失去了在全世界任何地方为维护人权而发声的道义力量。”

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 2017年造访达兰萨拉 2017年5月10日，佩洛西率领美国国会两党代表团访问印度并会见达赖喇嘛。她表示支持达赖喇嘛和流亡政府领导洛桑·桑盖发出要求西藏获得更多自治的呼吁，并指出，历届美国政府都因为没有让北京为侵犯人权负责而付出了高昂的代价，因为美国同中国发展贸易关系而忽略人权，让中国得到了极大的好处。中国外交部称，佩洛西的这次访问 "对外发出了支持藏独的严重错误信号"。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 2019年6月4日为坦克人雕像揭幕 2019年6月4日，佩洛西在华盛顿为”坦克人“雕像揭幕。。在国会山当天举行题为《天安门30年：检视中国压迫的演变》的听证会上，佩洛西表示，“30年后，20世纪一幅经久不衰的画面依然烙在我们共同的良知上，一个男子孤身站在街上，阻拦了一队坦克。九年后回到中国后，我很伤心，大多数大学生和其他人都不知道这幅画面。”她还表示，国际社会必须继续大声疾呼，以同一个声音捍卫所有被北京迫害的人。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 承诺美国捍卫中国人权是持久的 2021年12月，美国众议院通过三项有关中国人权的议案，其中一项是《防止强迫维吾尔人劳动法》。2022年2月，佩洛西率领美国众议院代表团访英期间与来自香港、中国的多名人权活动人士会面，并表示，美国捍卫中国人权的承诺是跨党派、跨议院和持久的。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 是否访问台湾引关注 据多家媒体报道，正在亚洲访问的佩洛西8月2日晚将抵达台湾并将在3日早上与台湾总统蔡英文见面，之后赴立法院。白宫国家安全发言人柯比8月1日向媒体表示，“议长有权访问台湾”，“此事并非没有前例”，北京“没有必要”因此升高冲突。他说，预计中国未来几天将反应升级，但美国“不会被吓倒”。先前，中国政府以佩洛西是美国政府第3号人物为由发出警告说，佩洛西访台将严重破坏美中关系并导致台海紧张升级，中国将以“强而有力措施”来回应。



世界是一个整体

通过对六四民主运动的强调，佩洛西表达了三层意思。首先，世界是一个整体。六四运动并不只是中国人的民主抗争，而且是人类反对极权专制历史的重要篇章。中国学生和民众与西方的抗争者一道，拉开了苏联东欧剧变的帷幕，推开了新世界的大门。

西方国家受益于六四民主运动，同时也为中国流亡抗争者提供了庇护。然而，当年以老布什总统为首的西方政客目光短浅，错过了惩罚恶魔、钳制专制政权的良好机会，急于和中共媾和，背叛了中国人的浴血抗争，导致中共专制政权日益强大，成为今日西方民主政治的威胁。

佩洛西访台受到最尖锐的批评，是她此行减弱了人们对于俄罗斯入侵乌克兰战争的关注，以及失去了中国对反对俄罗斯联盟的支持。在《华盛顿邮报》发表的文章中，佩洛西回答了这个批评。她说，"我们这次旅行正值世界面临在专制和民主之间做出选择的时候"，"美国和盟友必须明确表示我们永远不会向独裁者屈服"。批评者错误地认为，中国不被"激怒"，就可能加入民主国家的阵营。而在佩洛西眼里，专制是一个整体。如果不受干预，专制者必然互相支持。

其次，佩洛西表述了历史是一个延续的过程。六四屠杀是中共建政以来连续不断的镇压运动的一个结果，同时又是今天西藏人、维吾尔人和人权律师遭受迫害的原因。

对于台湾的支持，也是一个历史的传承和演进。在那篇文章中，佩洛西首先从43 年前谈起：美国国会以压倒多数通过、卡特总统签署成为法律的《台湾关系法》，是美国在亚太地区外交政策最重要的支柱之一。该法律阐明了美国对民主台湾的承诺，它培养了根植于共同利益和价值观的美台友谊：自决和自治、民主和自由、人的尊严和人权。她说，"今天，美国必须牢记这一誓言，我们必须支持台湾"。

再次，佩洛西呈现了不同事件之间的相互关联。六四镇压与经济贸易、气候变化之间的关系，并不像很多人想象的那样各行其是，好像不谈政治就可以更好地做生意，谄媚专制者就可以更好地保护环境。在佩洛西看来，专制政治是中共从事不公平贸易和强制企业技术转移的根源。

很多人担心佩洛西此行惹恼中共，会导致北京政府对台湾更加严厉的经济惩罚。事实上，如果中共能够对台湾进行经济打击，它不会等到佩洛西访台才开始实施。这些年来，中共一直在从经贸上打压不肯低眉顺眼的蔡英文政府。有关研究表明，蔡英文执政期间，台湾经济得到了快速发展。

台北101大楼点灯欢迎佩洛西

台湾的出路：主动融入国际社会

跟佩洛西的高瞻远瞩和勇敢无惧相比，中共荒腔走板的应对显然是一个世界级笑话--首先由官方喉舌咋呼恐吓，声称可能击毁佩洛西的专机；随后又由军方发言人说，能在军事层面进行克制，体现中国作为一个负责任的大国的担当。

不过，在我看来，中共并没有惊慌失措。我曾经说过，北京有自己的议程，而不是被台湾政党或政客牵着鼻子走。无论是马英九如何低三下四，或者蔡英文如何一意孤行，都不可能成为中共决定攻打台湾的理由。中共是否攻打台湾，何时攻打，决定因素只有一个，那就是它能不能。能攻打的时候，台湾人人都是马英九，那也无济于事；反之亦然。

台湾的出路并不是等待佩洛西这样的政治家的到来，而是主动融入国际社会，成为国际新秩序的建设者。

我在《长平观察：台湾入联--与其重返，不如重建》一文中判断说，不出意外的话，至少在五到十年之内，北京不会攻打台湾。现在看来，如果佩洛西访台都不出意外，那么也没有更多的意外发生了。

因此，我仍然建议台湾应该抓住这个时机，利用自身战略地位，反客为主，以更长远的规划，更大手笔的建设，主动邀请非政府间国际组织前来安营扎寨，建立一个以非政府间国际组织（INGOs）为主体的新概念、升级版的联合国，与纽约和日内瓦遥相守望，既互相监督，也携手并进。

跟纽约联合国大厦和日内瓦万国宫一样，拥有国际领土的台湾不仅能摆脱大国博弈的棋子命运，也能让中国的导弹三思而后行。

佩洛西今夜訪台 台北民眾怎么看？

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

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